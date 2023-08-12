Кубок арабских чемпионов. Финал. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Хилалем» Малкома

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Калиду Кулибали Марцело Брозович Алекс Теллес Секо Фофана Талиска Рубен Невеш Малком Сергей Милинкович-Савич Футбол

Команды Криштиану Роналду и Малкома играют в финале Кубка арабских чемпионов.

«Аль-Наср» встречается с «Аль-Хилалем» в матче за трофей на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Кубок арабских чемпионов

Финал

«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» – 0:0 (первый тайм)

«Аль-Хилаль»: Аль-Овайс, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Невеш, Майкл, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Аль-Амри, Алекс Теллес, Аль-Хайбари, Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска, Садьо Мане, Криштиану Роналду.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

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52 комментария

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red hikkikomori
наконец-то топ футбол на матче вместо лиги приколов
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Peter Parker
Вперед за наш 🇷🇺 Аль-Хиляль
+7
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Питер Пэн
Ответ Ложный Латераль
Тут для спортса 50 на 50. Либо Мальком сделает этот кубок первым трофеев сразу после отъезда, либо Роналду сделает этот трофей никому не нужным кубком пустыни.
Но тем не менее, этот Кубок уже активно показывают во всем мире. Вот уже и Матч ТВ подсуетился
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Alexander Prokofyev
Ответ Uragan Boy
за Аль хилаль с детства.
Я за Клаксвик с детства
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VERBLYUD
Честно говоря, удивлен, что этот турнир имеет официальный статус. То проводят каждый год, то раз в 4 года, потом снова каждый год, постоянно меняют название и формат... Больше похож на предсезонный выставочный турнир.
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Человек1991
Ответ Artem Piatkov
Будучи лучшим бомбардиром в истории футбола (842 гола), Роналду также входит в топ-15 лучших ассистентов в истории (236 чистых пасов и 273 если считать отскоки и штанги) И по количеству ассистов он превосходит таких игроков: 🇫🇷Thierry Henry: 235 🇩🇪Mesut Ozil: 234 🇪🇸Cesc Fabregas: 230 🇺🇸Landon Donovan: 226 🇮🇹Francesco Totti: 219 🇬🇧George Best: 217 ‌🇦🇷Alfredo Di Stefano: 216 🇫🇷Raymond Kopa: 215 🇦🇷Diego Maradona: 214 🇦🇷Juan Riquelme: 214 🇫🇷Franck Ribery: 211 🇸🇪Zlatan Ibrahimovic: 210 🇧🇷Zico: 207 🇫🇷Zinedine Zidane: 205 🇪🇸Xavi Hernandez: 204 Вот так эгоист Роналду лучше по статистике многих великих распасовщиков
Чистых качественных хороших ассистов у него максимум 80-100 в 1200 матчах ) всё остальное это бред, отскоки отбросы мяча на пару метров на партнёров , и другие рикошеты от штанг и тд. У Месси 350 шикарных мастерских голевых пасов, а вообщем более 400. Да и голов у Роналду максимум 100 нормальных , остальное это более 400 голов с пару метров в практически пустые ворота после пасов , 150 голов с пенальти 100 из них левейшие пенальти , 150 голов с нарушениями правил , офсайды, толчки , локти при ударах головой и другие нарушения правил команды.
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Arslan Bekmamedov
Ответ Andrey Ashhabadskiy
у Месси 7 золотых мячей, у роналду 5 ,так кто из них величайший, думаю ясно.
У Пеле 0 Зм но его Называют Король Футбола
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VERBLYUD
Ответ Alexander Prokofyev
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Это Артемка)
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ДЖИН
Ну Рон не альнасри опять..
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marchellinos
За Малкома
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Прокси
Арабская нооочь, о дивный Востооооок, здесь Ят и Булат погибель сулят, смотри не зевай....
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Alexander Prokofyev
А где посмотреть этот топ матч?
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Artem Piatkov
Ответ VERBLYUD
Уже приготовил простыню, в случае гола Кришти?)
Ты же знаешь, я готовлю текст ровно за 5 минут до публикации)
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Удачи Криштиану Роналду - лучшему игроку в истории футбола!
Уже приготовил простыню, в случае гола Кришти?)
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BZB
За Аль-Хиляль!
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VERBLYUD
Ответ Arslan Bekmamedov
У Пеле 0 Зм но его Называют Король Футбола
На самом деле у Пеле было бы 7 ЗМ, если бы тогда игроки из ЮА тоже получали награду. Получается, у Пеле больше ЗМ, чем у Кришти) Хорошо, что Лео скоро получит 8-й и обойдет Бразильца)
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Запад-Восток
Роналду против Малкома, так бы и писали сразу.
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Igbin
Ответ Alexander Prokofyev
А где посмотреть этот топ матч?
МатчТВ
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Alexander Prokofyev
Ответ Igbin
МатчТВ
Да. Увидел. Оренбург недоволен
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Alexander Prokofyev
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Блуждающий странник
Ответ aslvowk@mail.ru
Финал любительского турнира уже в топах Спортса. Деградируем все вместе...
Да тут трэш местами. Антироссийская повестка, МЛС, Медиалига, Саудовская Аравия, а как действительно что-то значимое происходит как Тобол выбивает Базель они не могут пол дня новость сделать. Путают игроков, у многих известных футболистов нет фотографии в профиле зато у каких-нибудь жен футболистов у каждой фотки и даже материалы отдельные есть. За год не помню ни одной новости про голландский чемпионат, а тут как МЛС или Саудовская Аравия они каждый раз отдельную ветку создают чтоб фанаты Месси и Роналду по новой срались. В целом ожидаемо когда на главной "аналитика от Глебчика"
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Dexter Morgan
Ответ Блуждающий странник
Ветки по МЛС и Саудовской Аравии создают только для срача между фанатами Месси и Роналду. Интересно какая лига круче 30-ая или 31-ая МатчТВ позорище. Не показывать матч Краснодара, а показывать это
И ты зашёл на эту ветку, чтобы об этом сообщить? Так уж тебе безразлично?
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Блуждающий странник
Ветки по МЛС и Саудовской Аравии создают только для срача между фанатами Месси и Роналду. Интересно какая лига круче 30-ая или 31-ая

МатчТВ позорище. Не показывать матч Краснодара, а показывать это
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aslvowk@mail.ru
Финал любительского турнира уже в топах Спортса. Деградируем все вместе...
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Uragan Boy
за Аль хилаль с детства.
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