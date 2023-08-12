Кубок арабских чемпионов. Финал. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Хилалем» Малкома
Команды Криштиану Роналду и Малкома играют в финале Кубка арабских чемпионов.
«Аль-Наср» встречается с «Аль-Хилалем» в матче за трофей на Международном стадионе имени Короля Фахда.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кубок арабских чемпионов
Финал
«Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» – 0:0 (первый тайм)
«Аль-Хилаль»: Аль-Овайс, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Канно, Невеш, Майкл, Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Аль-Амри, Алекс Теллес, Аль-Хайбари, Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска, Садьо Мане, Криштиану Роналду.
Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
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