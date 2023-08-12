Кейн проиграл все пять финалов в карьере за клубы и сборную Англии
Харри Кейн вновь не смог выиграть трофей.
Нападающий дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцы уступили «Лейпцигу» (0:3).
Это пятый проигранный финал для английского форварда в карьере.
Ранее Харри Кейн проиграл финалы Кубка английской лиги в 2015 и 2021 годах, финал Лиги чемпионов в 2019 году (все – с «Тоттенхэмом»), уступил со сборной Англии в финале Евро-2021 и проиграл с «Баварией» в Суперкубке Германии.
Таким образом, футболист проиграл все пять финалов в карьере.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Харри проклятый ✅
Шансы Баварии на титулы:
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2020/03/ty-chevo-nadelal-1.jpg
Жаль.
И я буду очень-очень долго смеяться, если Шпоры возьмут ушастого, а Бавария с Кейном - нет))