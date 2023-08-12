Кейн проиграл все пять финалов в карьере за клубы и сборную Англии

Харри Кейн вновь не смог выиграть трофей.

Нападающий дебютировал за «Баварию» в матче за , в котором мюнхенцы уступили «Лейпцигу» (0:3).

Это пятый проигранный финал для английского форварда в карьере.

Ранее Харри Кейн проиграл финалы Кубка английской лиги в 2015 и 2021 годах, финал Лиги чемпионов в 2019 году (все – с « »), уступил со сборной Англии в финале Евро-2021 и проиграл с «Баварией» в Суперкубке Германии.

Таким образом, футболист проиграл все пять финалов в карьере.

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