Кейн проиграл все пять финалов в карьере за клубы и сборную Англии

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Суперкубок Германии Харри Кейн Футбол

Харри Кейн вновь не смог выиграть трофей.

Нападающий дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцы уступили «Лейпцигу» (0:3).

Это пятый проигранный финал для английского форварда в карьере.

Ранее Харри Кейн проиграл финалы Кубка английской лиги в 2015 и 2021 годах, финал Лиги чемпионов в 2019 году (все – с «Тоттенхэмом»), уступил со сборной Англии в финале Евро-2021 и проиграл с «Баварией» в Суперкубке Германии.

Таким образом, футболист проиграл все пять финалов в карьере.

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50 комментариев

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Отец Абду
Харри освобожденный ❌
Харри проклятый ✅
+39
-4
+35
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ponso
Можно вытащить Кейна из бестрофейника, но вытащить бестрофейник из Кейна...
+37
-7
+30
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Денис Мартин
Ответ Евгений Шазиев
Проклят, видимо, ему бы в церковь сходить. Хотя, нет. Сейчас уже в мечеть. Всё-таки в Германию переехал.
Количество мусульман в Германии и России глянь, как по количеству, так и по процентному соотношению. Написал бред в силу скудного ума, а тебя такие же дурачки поддержали.
+21
-10
+11
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fbd
Кейн: переходит в Баварию.
Шансы Баварии на титулы:
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2020/03/ty-chevo-nadelal-1.jpg
+9
0
+9
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Евгений Шазиев
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Проклят, видимо, ему бы в церковь сходить. Хотя, нет. Сейчас уже в мечеть. Всё-таки в Германию переехал.
+21
-15
+6
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che kaif
Тоттенхем должен брать минимум кубок в этом сезоне
+8
-3
+5
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che kaif
Ответ Ман Сити
Во будет смешно если он и с Баварией ни 1 трофея не выиграет. А это реально пока тухель у руля
У Тухеля 11 трофеев и победы в финалах в том числе в Лч)) нашли козла отпущения
+5
-1
+4
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Красная стрела
По ходу Бавария обречена 😂жаль Зенит его не купил
+6
-3
+3
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Berlin Alexanderplatz
Ответ Евгений Шазиев
Проклят, видимо, ему бы в церковь сходить. Хотя, нет. Сейчас уже в мечеть. Всё-таки в Германию переехал.
Это вам на российском телевидении рассказали - про мечети в Германии? Или своим умом дошли? В Германии нигде и никогда не бывает такого, как на проспекте Мира в Москве на курбанбайрам.
+3
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Евгений Шазиев
Проклят, видимо, ему бы в церковь сходить. Хотя, нет. Сейчас уже в мечеть. Всё-таки в Германию переехал.
можно подумать, что Лондон в этом плане сильно от Мюнхена отличается)
+3
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Вондроушова
В этом плане перещеголять Баллака ему сложно будет
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Андрей Кирилин
Ждем трофей в этом сезоне у Тоттенхэма и конечно же нового чемпиона в Бундеслиге!
+1
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Azizboy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Закалдованный Кейн
+1
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andr d
Наконец то в Бундесе чемпион сменится
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kacnep
Жду Кубок Лиги у ТТХ в этом году
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Лагер
Ему надо в Спартак и в Турцию зимой на топ Кубок!
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Антон Фалафель
В октябре приедет в Москву на битву экстрасенсов, порчу снимать
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Nicolas Erfe
Ну это прям жестоко
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Илья Владимирович
Я думал, сильно выберет рекорд в АПЛ, а не лишние миллионы и сомнительные титулы чемпиона Германии.
Жаль.
И я буду очень-очень долго смеяться, если Шпоры возьмут ушастого, а Бавария с Кейном - нет))
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BBshkin
А я думал место проклятое… ан не
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Men77
"Бавария срочно возвращает Кейна обратно и подает в суд на Леви" - Фабрицио Романо.
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DavidRobertJosephBeckham
Lucky guy!
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Алексѣй Пестовъ
Не, ну это уже не смешно
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Daniel End
"Чистилище где-то посередине.Г.вном ты не был, но и до вершин так и не добрался, ты во все это веришь.Во что в Тоттенхем?"- Залечь на дно в Брюгге.Тотохи это проклятие еще то)
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marchellinos
Ответ ponso
Можно вытащить Кейна из бестрофейника, но вытащить бестрофейник из Кейна...
Тоже можно. Он даже не успел с игроками пообщаться.
+1
-1
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