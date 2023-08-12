«Барса» получит за Дембеле 34,5 млн евро, а не 25 млн. Сумма выросла за счет давления на игрока

«Барселона» получит за Усмана Дембеле больше, чем планировалось изначально.

Как сообщалось ранее, контракт вингера с «Барсой» был составлен так, что при активации отступных в размере 50 млн евро клуб получит только половину от этой суммы. Остальные 25 млн евро должны были достаться игроку.

Однако, как пишет Diario Sport, «Барселоне» удалось изменить это условие – руководство клуба работало над этим с того момента, как узнало о желании Дембеле уйти. Благодаря этому «Барса» получит от « » 34,5 млн евро.

Каталонцы давили на окружение . Директор «Барсы» Матеу Алемани сообщил представителям игрока, что, по мнению клуба, Дембеле нарушил условия активации отступных, что дает каталонцам право обратиться в суд. «Барса» задерживала трансфер, вынудив Усмана тренироваться в составе клуба несколько лишних дней.

Благодаря этим действиям «Барсе» удалось повысить свою долю, что положительно скажется на регистрации новичков.

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