«Барса» получит за Дембеле 34,5 млн евро, а не 25 млн. Сумма выросла за счет давления на игрока

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Усман Дембеле деньги Футбол

«Барселона» получит за Усмана Дембеле больше, чем планировалось изначально.

Как сообщалось ранее, контракт вингера с «Барсой» был составлен так, что при активации отступных в размере 50 млн евро клуб получит только половину от этой суммы. Остальные 25 млн евро должны были достаться игроку.

Однако, как пишет Diario Sport, «Барселоне» удалось изменить это условие – руководство клуба работало над этим с того момента, как узнало о желании Дембеле уйти. Благодаря этому «Барса» получит от «ПСЖ» 34,5 млн евро.

Каталонцы давили на окружение Дембеле. Директор «Барсы» Матеу Алемани сообщил представителям игрока, что, по мнению клуба, Дембеле нарушил условия активации отступных, что дает каталонцам право обратиться в суд. «Барса» задерживала трансфер, вынудив Усмана тренироваться в составе клуба несколько лишних дней.

Благодаря этим действиям «Барсе» удалось повысить свою долю, что положительно скажется на регистрации новичков.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anzor-mr
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
И клуб и игрок хороши… Кто у кого больше денег отожмет, позорище
а что клубу нужно было делать? все правильно сделали. Другое дело, что сама покупка этого игрока изначально была скандальной. Дембеле из Боруссии почти так же уходил. За что боролись, на то и напоролись 🤷🏻‍♂️
+50
-9
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tybalt
скандально купили - нелепо продали
+42
-8
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Алемани - красавчег, качественно отработал момент продажи чёрного хрусталика в ПСЖ..)
+38
-16
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ ALMANAC
А брали его за сколько?)
Примерно за столько же сколько и Азара))
Но голы 40 против 4, ЗП платили в 3 раза меньше и заработали на продаже))
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TJ tigra
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
misha.corp
Видать дернули за рычаг Усмана...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Ответ Ansu Fati
Примерно за столько же сколько и Азара)) Но голы 40 против 4, ЗП платили в 3 раза меньше и заработали на продаже))
А Коута, Гризманна, Пьянича, Феррана нормально отбили?😂😂🤡
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ UlanSky
Ага, уступил, что рядом с ним чтоли стоял? 🤣🤣🤣
Половина пользователей спортса знают больше чем сами клубы, что у них внутри как дела обстоят от раздевалки до директоров.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Catalonia is the independent republic
Ответ anzor-mr
а что клубу нужно было делать? все правильно сделали. Другое дело, что сама покупка этого игрока изначально была скандальной. Дембеле из Боруссии почти так же уходил. За что боролись, на то и напоролись 🤷🏻‍♂️
А из Ренна? Сказал А, говори Б
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UlanSky
Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
Ага, уступил, что рядом с ним чтоли стоял? 🤣🤣🤣
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ ALMANAC
А брали его за сколько?)
140, а продали за 34,5 - а могли и совсем бесплатно потерять
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WESTERN-
Значит реально нарушения были....
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manseer
Хорошо что ушёл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Горькие слёзы Моуриньо
И клуб и игрок хороши…
Кто у кого больше денег отожмет, позорище
+19
-17
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
И клуб и игрок хороши… Кто у кого больше денег отожмет, позорище
Я офигеваю с таких как вы. Есть условия контракта, всё в этих рамках. Или вы заключили договор, например, на ремонт квартиры, а вам обои не поклеили, вы требуете по договору минус сто тысяч рублей - вы позорище, так? Мне вас жалко, честно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Таки выдавили.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
Мем - настоящая семья
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
headmaster
Как я и предполагал, Барса в итоге получила больше, чем изначально планировалось
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stannis_Baratheon
Ответ ALMANAC
Отдать 60 за Пьянича, не получить с этого игрока ничего. Так еще и отдали хорошо игравшего Артура. Т.е это успех?) Одриосола никогда не рассматривался как железный игрок основы. Кака…😐 Еще Оуэна и Бекса можно вспомнить) Я перечислил современные трансферы Барсы за последние 3-4 сезона
Про 60 лямов за Пьянича ты глорам Реала рассказывайт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Ответ Rachid
Алемани - красавчег, качественно отработал момент продажи чёрного хрусталика в ПСЖ..)
А брали его за сколько?)
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ Tybalt
скандально купили - нелепо продали
Стиль Бартомеу
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Purp
Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
Держал свечку и слышал как они умоляли закинуть им лишней лаверы?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Ответ Эксперт Спортс
Есть же все таки совесть у Дембеле.
Скорее, одна банда оказалась более ушлой, чем другая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raiska123
Ответ Tybalt
скандально купили - нелепо продали
Дурачки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MESSIya
Ответ Born is the King
Диарея опять влажные фантазии Лапорты выдает за реальность. Романо и многие достоверные ресурсы писали , что Барселона получит половину суммы трансфера
Не ври. Романо никогда не писал про 50/50%. Ищи его твит от 5 числа, где он пишет, что большая часть каталонцам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий