«Барса» получит за Дембеле 34,5 млн евро, а не 25 млн. Сумма выросла за счет давления на игрока
«Барселона» получит за Усмана Дембеле больше, чем планировалось изначально.
Как сообщалось ранее, контракт вингера с «Барсой» был составлен так, что при активации отступных в размере 50 млн евро клуб получит только половину от этой суммы. Остальные 25 млн евро должны были достаться игроку.
Однако, как пишет Diario Sport, «Барселоне» удалось изменить это условие – руководство клуба работало над этим с того момента, как узнало о желании Дембеле уйти. Благодаря этому «Барса» получит от «ПСЖ» 34,5 млн евро.
Каталонцы давили на окружение Дембеле. Директор «Барсы» Матеу Алемани сообщил представителям игрока, что, по мнению клуба, Дембеле нарушил условия активации отступных, что дает каталонцам право обратиться в суд. «Барса» задерживала трансфер, вынудив Усмана тренироваться в составе клуба несколько лишних дней.
Благодаря этим действиям «Барсе» удалось повысить свою долю, что положительно скажется на регистрации новичков.
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