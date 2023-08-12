Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига»
Харри Кейн впервые сыграл за «Баварию».
Форвард, купленный у «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро, вышел на замену в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (0:3, второй тайм). Он появился на поле на 64-й минуте вместо Матиса Теля.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
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Реальность: Кейн сам может многому научить мюнхенцев 🤣
Бавария, понятно, ещё своё возьмёт. Но этот матч прям очень символичный вышел)
23:26 Бавария - Липецк 0:3