Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига»

Харри Кейн впервые сыграл за «Баварию».

Форвард, купленный у « » за 100+10 млн евро, вышел на замену в матче за против « » (0:3, второй тайм). Он появился на поле на 64-й минуте вместо .

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?