Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига»

Теги Бавария бундеслига Германия Тоттенхэм Суперкубок Германии РБ Лейпциг Харри Кейн Матис Тель Футбол

Харри Кейн впервые сыграл за «Баварию».

Форвард, купленный у «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро, вышел на замену в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (0:3, второй тайм). Он появился на поле на 64-й минуте вместо Матиса Теля.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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79 комментариев

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Ярик01
0-3, приехал за трофеями)
+218
-4
+214
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Evgeny Trifonov
Тоттенхэм переодевайся, мы тебя узнали.
+159
-3
+156
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Бавария решила, что Кейну для начала нужна привычная обстановка.Осуждать не будем...
+134
-1
+133
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6mpb7xb8rc
Ответ Ярик01
0-3, приехал за трофеями)
Будет прикол если с Кейном Бавария вообще ничего не выиграет))
+70
-4
+66
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Royal Watcher
Ожидание: Бавария научит Кейна брать трофеи
Реальность: Кейн сам может многому научить мюнхенцев 🤣
+62
0
+62
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Shuller18
Не удивлюсь, если забьёт гол, но Бавария проиграет. В этом весь Кейн
+41
-8
+33
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Пирс Морган
У Кейна взгляд: “Oh shit, here we go again”
+29
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Pb-SE
Ответ 6mpb7xb8rc
Будет прикол если с Кейном Бавария вообще ничего не выиграет))
А Тоттенхэм сделает требл в следующем сезоне
+20
0
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corazón blanco
Виновата не аура Харри, а Томас Тухель - который пришел в Баварию, за неделю вылетел из Кубка Германии и Лиги Чемпионов, сделал все, чтобы Бавария проиграла чемпионат, но Дортмунд не воспользовался всеми подарками ( классика). Ну и сейчас просто у команды нет обороны от слова совсем, да даже какой-то структуры игры. Вот кто виновник неудач Баварии.
+18
-1
+17
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Streetbor
даже в ТТХ связка центральных защитников была сильнее, чем в Баварии)
+16
-1
+15
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xDe xDe
Ответ Evgeny Trifonov
Тоттенхэм переодевайся, мы тебя узнали.
Ради лишней драмы вокруг Харри это просто ну обязано было случиться)
Бавария, понятно, ещё своё возьмёт. Но этот матч прям очень символичный вышел)
+12
0
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Born is the King
14:30 Кейн: У Баварии менталитет победителя
23:26 Бавария - Липецк 0:3
+12
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Sanan1908
Сообщают, что хочет уже обратно в Лондон))
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Evgeny Trifonov
Ответ Streetbor
даже в ТТХ связка центральных защитников была сильнее, чем в Баварии)
даже в Спартаке она сильнее
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Nepobedimy
За кубками пришел...
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Bazilic
Он проклят видимо
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ArnoNeputevy
Пора домой, Гарри.
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brace
Ответ Ярик01
0-3, приехал за трофеями)
Нагучев пошутил, что Кейн с собой мог привезти и "удачу" в кавычках, оттуда.)
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Newsprom
Вот он удивился. Поехал за трофеями - и уже мимо первого
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VERBLYUD
Щас Тоттенхэм начнет брать трофеи и окажется, что проблема была в Кейне, а не в клубе)) Он же еще и со сборной проигрывал финал Евро)
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Pb-SE
Ответ Evgeny Trifonov
даже в Спартаке она сильнее
Ну там Терри, без конкурентов
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Real_v_dushe
Ответ Ярик01
0-3, приехал за трофеями)
И не говори, как будто в немецкий Тоттенхэм попал.
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Alexander Baresi
Как же хорош Дани Ольмо!
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depressive_monk
Жаль этого добряка.
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Плеймейкер87
Можно увезти человека из Тоттенхэма, но Тоттенхэм из человека нет)
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