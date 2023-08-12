«Краснодар» единолично лидирует в РПЛ, выиграв все 4 матча с разницей 8:1. «Урал» – 2-й с 10 очками

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Урал Краснодар Футбол

Только «Краснодар» выиграл все 4 матча на старте Мир РПЛ.

Сегодня команда Владимира Ивича обыграла «Оренбург» (2:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. В предыдущих двух играх она победила «Пари НН» (1:0), «Сочи» (2:0) и «Динамо» (3:1).

«Краснодар» стал единоличным лидером Мир РПЛ после четырех туров, набрав 12 очков. По итогам четвертого тура на втором месте останется «Урал», набравший 10 очков.

Третьим идет «Спартак», у которого 9 очков. Догнать его по набранным очкам может ЦСКА, у которого сейчас 6 баллов и 5-е место. Команда Владимира Федотова завтра сыграет с «Сочи» дома.

На данную минуту четвертое место в таблице занимают «Крылья Советов», набравшие 8 очков в 4 матчах.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Кочинян
Ивич, что ты такое?! 🤯 Продолжай! 👏🏼

Очень приятно смотреть на «Краснодар»!
+106
-3
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кубань краснодар фан
Красавцы!
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Краснодар вполне может стать чемпионом, Галицкий как никто другой заслужил... Одна из самых нейтральных команд. Думаю, многие болельщики считают также, если уж не их клуб чемпион, то Краснодар.
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Morozov
Восемь забитых, один пропущенный. 👍
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
Ответ Рамазан Сарвардинов
Комментарий скрыт
Сударь, способность излагать мысли на русском языке можно приобрести, если вы выучите русский язык
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Прокофьев
Ответ Давид Кочинян
Ивич, что ты такое?! 🤯 Продолжай! 👏🏼 Очень приятно смотреть на «Краснодар»!
А весной на этом сайте в топе были комментарии что Краснодар тренирует не понятно кто и пусть он едет домой. Масса местных любителей футбола такая беспринципная и необразованная по футбольному, так быстро делают выводы, вешают ярлыки на игроков и тренеров, очень обидно...
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
Ответ Давид Кочинян
Ивич, что ты такое?! 🤯 Продолжай! 👏🏼 Очень приятно смотреть на «Краснодар»!
Кстати, если смотреть матчи - то красивая игра пропала. Но появился результат. Жаль нельзя чтоб было и то и другое
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лурц
С победой. Впервые победили на стадионе Оренбурга. Казарцев бездарь. Оренбург был хорош, но быки лучше.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Желаю Галицкому дожить до чемпионства Краснодара, учитывая, что он сильно болен. Здоровья этому господину!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Очень приятно видеть не московский и питерский клуб, во главе турнирной таблице!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GeorgeCostensa
Продолжайте в том же духе, краснодарцы!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Таубаев
Очень круто , Ивичу респект , сделал топ-команду
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
круто! нужна глубина состава, конечно - на дистанции

Ивич пока справляется просто прекрасно! если "Краснодар" станет чемпионом, мы все будем очень рады за Галицкого!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никитос Семикоз
Ответ Святой блондин
А по мне, так Казарцев нормально отработал, как поднял планку жесткости, так и держал всю игру в обе стороны.
ауты и угловые придумывал Оренбургу, на Кордобе фолы игнорил, где-то нашел 8 минут ко второму тайму))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Такой чемпионат только интереснее будет. Главное чтобы интрига была до 30-го тура.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reggi
Эх, а как классно выглядела бы таблица после четырёх туров, если бы не осечка в Черкизово...
Краснодар, Крылья, Урал, и никакой столицы в тройке)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduardo Amoralez
Круто конечно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skinnexed
Очень нравится видеть на первых местах кого-то кроме Зенита
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Надеюсь так будет и к последнему туру.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ринат Гимадеев
если Краснодар выиграет чемпионат я только порадуюсь
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old_greec women
за быков, вперёд !
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Себастьян Перейра негоциант
Ответ Максим Прокофьев
А весной на этом сайте в топе были комментарии что Краснодар тренирует не понятно кто и пусть он едет домой. Масса местных любителей футбола такая беспринципная и необразованная по футбольному, так быстро делают выводы, вешают ярлыки на игроков и тренеров, очень обидно...
Так же как и то что как только появляются как е то результаты то сразу начинается героизация тех или иных клубов. А что произошло по факту? Крепкий клуб выиграл у аутсайдера и лидирует после 4 тура? Не показатель от слова вообще. Какие то выводы раньше середины чемпионата вообще делать нельзя,впереди ещё куча игр с клуба и посерьёзнее
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
а что? А ВДРУГ? Быки, вперёд! 🌚
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Вот это старт . Что -то не припомню такую группу лидеров в современной истории России. Тем интереснее будет дальше . Краснодар и Урал почувствовав как это быть наверху в лидерах следующие матчи будут костьми ложится . Пожелаю им не сбавлять обороты . Ну и другим подтягиваться .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Молодцы юга!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий