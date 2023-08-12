«Краснодар» единолично лидирует в РПЛ, выиграв все 4 матча с разницей 8:1. «Урал» – 2-й с 10 очками
Только «Краснодар» выиграл все 4 матча на старте Мир РПЛ.
Сегодня команда Владимира Ивича обыграла «Оренбург» (2:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. В предыдущих двух играх она победила «Пари НН» (1:0), «Сочи» (2:0) и «Динамо» (3:1).
«Краснодар» стал единоличным лидером Мир РПЛ после четырех туров, набрав 12 очков. По итогам четвертого тура на втором месте останется «Урал», набравший 10 очков.
Третьим идет «Спартак», у которого 9 очков. Догнать его по набранным очкам может ЦСКА, у которого сейчас 6 баллов и 5-е место. Команда Владимира Федотова завтра сыграет с «Сочи» дома.
На данную минуту четвертое место в таблице занимают «Крылья Советов», набравшие 8 очков в 4 матчах.
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Очень приятно смотреть на «Краснодар»!
Ивич пока справляется просто прекрасно! если "Краснодар" станет чемпионом, мы все будем очень рады за Галицкого!
Краснодар, Крылья, Урал, и никакой столицы в тройке)))