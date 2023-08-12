«Краснодар» единолично лидирует в РПЛ, выиграв все 4 матча с разницей 8:1. «Урал» – 2-й с 10 очками

Только «Краснодар» выиграл все 4 матча на старте Мир РПЛ.

Сегодня команда Владимира Ивича обыграла «Оренбург» (2:0) в матче 4-го тура Мир . В предыдущих двух играх она победила «Пари НН» (1:0), «Сочи» (2:0) и «Динамо» (3:1).

« » стал единоличным лидером Мир РПЛ после четырех туров, набрав 12 очков. По итогам четвертого тура на втором месте останется « », набравший 10 очков.

Третьим идет « », у которого 9 очков. Догнать его по набранным очкам может , у которого сейчас 6 баллов и 5-е место. Команда Владимира Федотова завтра сыграет с «Сочи» дома.

На данную минуту четвертое место в таблице занимают «Крылья Советов», набравшие 8 очков в 4 матчах.

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