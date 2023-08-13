«Аль-Хилаль» предложил Неймару «огромную» сумму. Форварда «ПСЖ» вариант привлекает
Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Нападающий «ПСЖ» получил предложение от «Аль-Хилаля», сообщает Фабрицио Романо. Источники описывают предложенную сумму как «огромную».
Футболиста привлек этот вариант. Сейчас стороны ведут переговоры.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» не рассчитывает на бразильского форварда. Он не попал в заявку на матч с «Лорьяном» в 1-м туре Лиги 1 (0:0).
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Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Так и Неймар для бразильцев, прям эталонный бразильский футболист с детства целованный в попку, пару лет успешной карьеры, потом деньги, тусовки, еще больше денег, еще больше тусовок, никаких спортивных успехов, но все равно повсюду рассказывают что он самый лучший и вообще бразильский футбол доминирует, хотя в финале последний раз играли 20 лет назад.
А вот почему Неймара у нас так любят я не понимаю.
Неймар, Месси, Бускетс, Альба в Интер Майами. Да я ж, чёрт возьми, каждый их матч буду смотреть! 😳🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Давай, Бэкс, придумай что-нибудь!!!
Чемпионства с ПСЖ? Да это круто, а еще круче будучи в команде собранной за млрд евро слить чемпионат Лиллю.