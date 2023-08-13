«Аль-Хилаль» предложил Неймару «огромную» сумму. Форварда «ПСЖ» вариант привлекает

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Нападающий «ПСЖ» получил предложение от «Аль-Хилаля», сообщает Фабрицио Романо. Источники описывают предложенную сумму как «огромную». 

Футболиста привлек этот вариант. Сейчас стороны ведут переговоры. 

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не рассчитывает на бразильского форварда. Он не попал в заявку на матч с «Лорьяном» в 1-м туре Лиги 1 (0:0). 

«Барса» хочет подписать Неймара бесплатно. «ПСЖ» против – это может навредить клубу в плане ФФП (RMC Sport)

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34 комментария

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atomio
Ней жаден до денег, особенно его батя и окружение. Побежит пятками сверкая.
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Пинающий Достоинства
Последний шаг, чтобы выйти из-под тени Месси
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Men77
Ответ Евгений Шазиев
сцк, как же пустыня заколебала. ГДЕ ФФП? ГДЕ УЕФА? ГДЕ ЧЕФЕРИН?
Уефа в Европе, Чеферин там же. Саудовская Аравия - нет.
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Men77
Ответ Евгений Шазиев
Я предлагаю, замену УЕФА на федерацию, где правила ФФП одинаковы для всех. УЕФА протухла, если такие дисбалансы. Всё должно меняться. Есть же ФИФА. Такое же с правилами УЕФА должно быть и на клубном уровне.
Европа и ты можете хотеть ,что угодно, только с чего ты взял, что Азия хочет подчиняться Европе и жить по их правилам?
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Men77
Норм вариант для Нея, там вроде минимум 2 бразила в команде. Будут вместе тусить)
+3
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Men77
Ответ Евгений Шазиев
Так Неймар пока еще тоже в Европе)
Там платят то не из европы.Или ты предлагаешь не отпускать футболистов из Европы?)
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Тухель
Я понимаю почему Неймара любят в Бразилии, ведь он как Берлускони для итальянцев. Итальянцы любили Берлускони, потому что называли настоящим итальянцем, да воровал, да пользовался властью в личных целях, да спал с несовершеннолетними красавицами, когда самому было далеко за 50, но большинство итальянцев так поступили будучи на его месте это можно сказать менталитет.
Так и Неймар для бразильцев, прям эталонный бразильский футболист с детства целованный в попку, пару лет успешной карьеры, потом деньги, тусовки, еще больше денег, еще больше тусовок, никаких спортивных успехов, но все равно повсюду рассказывают что он самый лучший и вообще бразильский футбол доминирует, хотя в финале последний раз играли 20 лет назад.
А вот почему Неймара у нас так любят я не понимаю.
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Фредерик Вассёр
Неймар по сути променял карьеру на деньги. Как Фалькао. Тот тоже выбрал деньги во Франции [Монако], хотя имел предложения от всех топ-клубов. Потом просил МЮ и Челси, чтобы его выкупили с порванными крестами. У обоих потенциал на золотой мяч.
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Этот Райола хочет денег
Батя с ходу дал добро, Ней просит включить пункт о регулярных выездах в Бразилию по религиозным мотивам. Они никак не связаны с проведением карнавалов и днями рождениями родственников
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Mbest77
Ответ Men77
Норм вариант для Нея, там вроде минимум 2 бразила в команде. Будут вместе тусить)
Тусить в СА?) разве что летать в другие страны для этого )
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Толик Изверг
Ответ Mbest77
Тусить в СА?) разве что летать в другие страны для этого )
Оттуда в Дубай/Доху/Бахрейн добраться так же просто, как из Питера в Москву, да и в СА с деньгами можно найти очень много всякого фэнси.
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Men77
Ответ xjjs4rmqv8
УЕФА как самая влиятельная континентальная федерация имеет ресурсы для воздействия, но почему-то тормозит) Такими темпами из них всех топов 30+ лет высосут за 2-3 сезона))
никаких ресурсов она не имеет, это не политика, где страны связаны экономически, и у более богатого Запада есть рычаги давления. А в футболе Азия не зависит финансово от Европы, они сами уже кого хочешь купят. Это все равно , что сказать, что АПЛ более влиятельная, чем РПЛ, и она может навязывать правила по лимиту и т.п РПЛ. Только РПЛ скажет, у вас своя лига и свои правила , а у нас свои. И каждый решает свои проблемы в зависимости из своих интересов.
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Men77
Ответ Mbest77
Тусить в СА?) разве что летать в другие страны для этого )
не, я имел ввиду в команде тусоваться. Бразилы же любят создавать "банды"
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Фран
Неймар любит жить на широкую ногу и играть в своё удовольствие, без напрягов. Идеальный вариант для всех.
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Иван Иванов
Ответ Тухель
Я понимаю почему Неймара любят в Бразилии, ведь он как Берлускони для итальянцев. Итальянцы любили Берлускони, потому что называли настоящим итальянцем, да воровал, да пользовался властью в личных целях, да спал с несовершеннолетними красавицами, когда самому было далеко за 50, но большинство итальянцев так поступили будучи на его месте это можно сказать менталитет. Так и Неймар для бразильцев, прям эталонный бразильский футболист с детства целованный в попку, пару лет успешной карьеры, потом деньги, тусовки, еще больше денег, еще больше тусовок, никаких спортивных успехов, но все равно повсюду рассказывают что он самый лучший и вообще бразильский футбол доминирует, хотя в финале последний раз играли 20 лет назад. А вот почему Неймара у нас так любят я не понимаю.
Неймара любят, потому что, хоть он и разгильдяй, но у него феноменальный талант. В некоторых аспектах он даже превосходит Месси. По таланту рядом с ним за последние 15 лет могут стоять лишь Месси и Роналдиньо наверное.
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Фредерик Вассёр
Ответ Тухель
Я понимаю почему Неймара любят в Бразилии, ведь он как Берлускони для итальянцев. Итальянцы любили Берлускони, потому что называли настоящим итальянцем, да воровал, да пользовался властью в личных целях, да спал с несовершеннолетними красавицами, когда самому было далеко за 50, но большинство итальянцев так поступили будучи на его месте это можно сказать менталитет. Так и Неймар для бразильцев, прям эталонный бразильский футболист с детства целованный в попку, пару лет успешной карьеры, потом деньги, тусовки, еще больше денег, еще больше тусовок, никаких спортивных успехов, но все равно повсюду рассказывают что он самый лучший и вообще бразильский футбол доминирует, хотя в финале последний раз играли 20 лет назад. А вот почему Неймара у нас так любят я не понимаю.
Ты проиграл Лейпцигу. Убирайся.
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Тухель
Ответ Фредерик Вассёр
Ты проиграл Лейпцигу. Убирайся.
Купили оберег от трофеев за 100 млн, а теперь жалуетесь что трофеев нет. Так себе логика.
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Ален Ижболдин
Ответ Тухель
Я понимаю почему Неймара любят в Бразилии, ведь он как Берлускони для итальянцев. Итальянцы любили Берлускони, потому что называли настоящим итальянцем, да воровал, да пользовался властью в личных целях, да спал с несовершеннолетними красавицами, когда самому было далеко за 50, но большинство итальянцев так поступили будучи на его месте это можно сказать менталитет. Так и Неймар для бразильцев, прям эталонный бразильский футболист с детства целованный в попку, пару лет успешной карьеры, потом деньги, тусовки, еще больше денег, еще больше тусовок, никаких спортивных успехов, но все равно повсюду рассказывают что он самый лучший и вообще бразильский футбол доминирует, хотя в финале последний раз играли 20 лет назад. А вот почему Неймара у нас так любят я не понимаю.
Насчет "никаких спортивных успехов" это ты прям загнул. Всем работягам от мира футбола такую карьеру как у него. А любят, в первую очередь, за красоту которую он показывает на поле. Сердце почему то радуется, когда видишь игру Нея.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Евгений Шазиев
Я предлагаю, замену УЕФА на федерацию, где правила ФФП одинаковы для всех. УЕФА протухла, если такие дисбалансы. Всё должно меняться. Есть же ФИФА. Такое же с правилами УЕФА должно быть и на клубном уровне.
ФФП это чисто уефашная фишка, так что саудитам на нее плевать
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xjjs4rmqv8
Ответ Men77
Уефа в Европе, Чеферин там же. Саудовская Аравия - нет.
УЕФА как самая влиятельная континентальная федерация имеет ресурсы для воздействия, но почему-то тормозит) Такими темпами из них всех топов 30+ лет высосут за 2-3 сезона))
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Alexander Prokofyev
Вместо Малкома возьмут Неймара. Россиянин вернется в Зенит
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AF007
Благое дело сделает, если научит этих камней не сливать в большинстве 50-летнему пеналдычу
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Иван Иванов
Блин, если Неймар реально готов уехать из Европы, то может Бекхэм там что-нибудь придумает и заберёт его к себе в команду, а? Бэкс, предложи ему часть акций клуба!
Неймар, Месси, Бускетс, Альба в Интер Майами. Да я ж, чёрт возьми, каждый их матч буду смотреть! 😳🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Давай, Бэкс, придумай что-нибудь!!!
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AnMe
Как же мечта выиграть ЧМ? Будет лопухом самым настоящим, если перейдет.
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Тухель
Ответ Ален Ижболдин
Насчет "никаких спортивных успехов" это ты прям загнул. Всем работягам от мира футбола такую карьеру как у него. А любят, в первую очередь, за красоту которую он показывает на поле. Сердце почему то радуется, когда видишь игру Нея.
И чего же он добился после Барселоны? Сборная Бразилии без Неймара с Коутиньо, Артуром во главе полузащиты и с нестареющим Дани Алвесом выиграли Копу. А у Неймара главное достижение в сборной победа на ОИ. В футболе это трофеем тяжело назвать.
Чемпионства с ПСЖ? Да это круто, а еще круче будучи в команде собранной за млрд евро слить чемпионат Лиллю.
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