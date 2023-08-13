«Аль-Хилаль» предложил Неймару «огромную» сумму. Форварда «ПСЖ» вариант привлекает

Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Нападающий «ПСЖ» получил предложение от « », сообщает Фабрицио Романо. Источники описывают предложенную сумму как «огромную».

Футболиста привлек этот вариант. Сейчас стороны ведут переговоры.

Ранее стало известно, что « » не рассчитывает на бразильского форварда. Он не попал в заявку на матч с «Лорьяном» в 1-м туре Лиги 1 (0:0).

«Барса» хочет подписать Неймара бесплатно. «ПСЖ» против – это может навредить клубу в плане ФФП (RMC Sport)

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