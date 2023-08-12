Хабиб Нурмагомедов: «Пошел в туалет в кафе Калифорнии, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Куда я попал?»

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о количестве полов.

«Я знаю только мужчин и женщин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашел в кофейню. Захотелось в туалет. Мне показали, куда идти. Подхожу, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Что это такое? Куда я попал?» Впервые в жизни такое увидел.

На пять секунд я застыл. Где мужчины, где женщины? Я постучал: «Кто-нибудь есть?» Даже не знаю... Я вырос в очень традиционном месте, в очень традиционной семье, рад этому. Я родом из больших гор, и у нас только два пола», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе на мероприятии в Лас-Вегасе.

Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»