Хабиб Нурмагомедов: «Пошел в туалет в кафе Калифорнии, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Куда я попал?»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о количестве полов.

«Я знаю только мужчин и женщин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашел в кофейню. Захотелось в туалет. Мне показали, куда идти. Подхожу, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Что это такое? Куда я попал?» Впервые в жизни такое увидел.

На пять секунд я застыл. Где мужчины, где женщины? Я постучал: «Кто-нибудь есть?» Даже не знаю... Я вырос в очень традиционном месте, в очень традиционной семье, рад этому. Я родом из больших гор, и у нас только два пола», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на мероприятии в Лас-Вегасе.

Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Хабиб в эти 5 секунд единственный раз побывал в нокдауне.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Я постучал: Кто-нибудь есть?
В ответ звук смывного бачка и крик: Яхай баля!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий