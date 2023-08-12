Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро

Усман Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

В « » вингер сборной Франции будет играть под номером 23. Он подписал контракт на 5 сезонов.

перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 50,4 миллиона евро – это были его отступные. Ранее сообщалось, что половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

Дембеле играл за «Барсу» с 2017 года. Он завоевал с клубом 7 трофеев, в том числе трижды стал чемпионом . Его статистика – здесь.

Фото: psg.fr

Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?

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