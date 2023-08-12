Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро
Усман Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
В «Пари Сен-Жермен» вингер сборной Франции будет играть под номером 23. Он подписал контракт на 5 сезонов.
Усман перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 50,4 миллиона евро – это были его отступные. Ранее сообщалось, что половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.
Дембеле играл за «Барсу» с 2017 года. Он завоевал с клубом 7 трофеев, в том числе трижды стал чемпионом Испании. Его статистика – здесь.
Фото: psg.fr
Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?
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- 40 голов за 6 лет
- бессонные ночи из за PlayStation
- самый дорогой и провальный трансфер за 140 млн ( наряду с Коутиньо)
- забил самый важный гол в своей карьере в ворота Ливерпуля ( и тут я проснулся)
И 1005000 дней в больничной...
У меня всё:)
А ещё Барса могла не потерять Месси и иметь на одну ЛЧ больше, забей он тогда Ливерпулю.
Во истину, судьбоносный для Барсы игрок.
Дембеле в лазарете.
Хрустальная ваза с нашего серванта уходит прямиком в Париж
Такое переобувание на лету, так смешно.