Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 50,4 млн евро

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Усман Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

В «Пари Сен-Жермен» вингер сборной Франции будет играть под номером 23. Он подписал контракт на 5 сезонов.

Усман перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 50,4 миллиона евро – это были его отступные. Ранее сообщалось, что половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

Дембеле играл за «Барсу» с 2017 года. Он завоевал с клубом 7 трофеев, в том числе трижды стал чемпионом Испании. Его статистика – здесь.

Фото: psg.fr

Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?

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84 комментария

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Отец Абду
Вот и главные достижения Дембеле в футболке Барсы:
- 40 голов за 6 лет
- бессонные ночи из за PlayStation
- самый дорогой и провальный трансфер за 140 млн ( наряду с Коутиньо)
- забил самый важный гол в своей карьере в ворота Ливерпуля ( и тут я проснулся)
И 1005000 дней в больничной...

У меня всё:)
+165
-14
+151
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Murkin Monksik
Ответ Отец Абду
Вот и главные достижения Дембеле в футболке Барсы: - 40 голов за 6 лет - бессонные ночи из за PlayStation - самый дорогой и провальный трансфер за 140 млн ( наряду с Коутиньо) - забил самый важный гол в своей карьере в ворота Ливерпуля ( и тут я проснулся) И 1005000 дней в больничной... У меня всё:)
самый провальный трансфер это Коутиньо
+53
-7
+46
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Rad0
А ведь Барса могла бы подписать Месси, перейди Дембеле месяц назад)

А ещё Барса могла не потерять Месси и иметь на одну ЛЧ больше, забей он тогда Ливерпулю.

Во истину, судьбоносный для Барсы игрок.
+45
-4
+41
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Отец Абду
Ответ Rad0
А ведь Барса могла бы подписать Месси, перейди Дембеле месяц назад) А ещё Барса могла не потерять Месси и иметь на одну ЛЧ больше, забей он тогда Ливерпулю. Во истину, судьбоносный для Барсы игрок.
Спасибо ему за то что хотя бы принёс пенальти в пользу Аргентины в финале ЧМ:)
+31
-3
+28
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Karl0709
Ответ Mega• Battman
очень приятно, а я Карл
Нет это я Карл 😎
+16
0
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Отец Абду
Медцентр Парижа о трансфере Дембеле: у нас ещё не было столько работы со временем Covid:)
+16
-3
+13
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Oleg Olegov
Пока не увижу фото с Бабаевым не поверю.
+10
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Йети
Поздравляю фанов Барсы, этот бесполезный хрустальный бегунок наконец то ушел
+8
-3
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udiekemen
Ответ Murkin Monksik
самый провальный трансфер это Коутиньо
+Он хотя бы играл и забивал в отличие от бразильца
+8
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Эксперт Спортс
Ответ Отец Абду
Медцентр Парижа о трансфере Дембеле: у нас ещё не было столько работы со временем Covid:)
О чем ты там Неймар играет так что работать будут усердно.
+6
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Спасибо ему за то что хотя бы принёс пенальти в пользу Аргентины в финале ЧМ:)
Реабилитировался
+4
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Tornado S
одним капризным меньше стало
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Очевидное невероятное
да фиг с ним, отвечаю
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Бронислав Каминский
Ответ Rad0
А ведь Барса могла бы подписать Месси, перейди Дембеле месяц назад) А ещё Барса могла не потерять Месси и иметь на одну ЛЧ больше, забей он тогда Ливерпулю. Во истину, судьбоносный для Барсы игрок.
Барса 4 мяча в одну калитку пропустила на Энфилде из-за того,что Дембеле пробил в руки Алиссону?)))
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Tornado S
скоро::
Дембеле в лазарете.
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DJIGURDEZ
ПОЗДРАВЛЯЮ, всех кулес
Хрустальная ваза с нашего серванта уходит прямиком в Париж
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S H A R K
Ответ Бронислав Каминский
Барса 4 мяча в одну калитку пропустила на Энфилде из-за того,что Дембеле пробил в руки Алиссону?)))
У Барсы защита была средненькой. Против трио Салах Мане Фирмиро некому и нечем было противостоять. Но и Ливерпуль умудрился пропустить 3 на Камп Ноу, имея в своём составе защитника, которому чуть ли не вручили ЗМ. Ну а игрок атаки обязан был забить такой 100%ый момент
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Mega• Battman
Ответ Барсик Юрана
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очень приятно, а я Карл
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Его Величество Златан
болельщики блауграны выдохнули с облегчением
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Radik_2.0
я тут прибалдел с того, что он в Барсе 6 лет.. по ощущениям пару лет прошло.
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Uragan Boy
некоторые болельщики Барселоны негодуют, а по сути Дембеле не такой важный игрок, это факт из 5 ти лет ну один ,даже можно сказать полсезона выдал на хорошо. Игрок хрупкий, мозг ребёнка, абсолютно не серьёзный.
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Эркинбек Апаканов
Ответ Йети
Поздравляю фанов Барсы, этот бесполезный хрустальный бегунок наконец то ушел
А в прошлом году только на него надеялись . Считая самым креативным игроком команды.
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Андрей Балабаев
Дембельнулся из Барсы. Странно что его вообще звездой считают. На ЧМ был самый бестолковый игрок в атаке из французов
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Эркинбек Апаканов
Ответ Эксперт Спортс
Неплохая троица Неймар Мбаппе Дембеле.
Неймар не останется, а Мбаппе не пускают на стадион)))
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DonaldBrashear 2.0
так забавно наблюдать, как фанаты Барсы пишут везде, что Дембеле слабый игрок и никак команде не помог, хотя еще пару месяцев назад писали, как же здорово, что с ним контракт переподписали, что Хави нашел ему место наконец-то и он приносит пользу. Мол, нужно продавать Рафинью и Фати, а вот, Дембеле никак терять нельзя, а теперь так, делают вид, что рады.

Такое переобувание на лету, так смешно.
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