Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с ОФИ. У форварда два гола за два дня

Теги Фиорентина серия А Италия товарищеские матчи (клубы) ОФИ Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин забил гол во втором матче «Фиорентины» подряд.

Российский нападающий отметился забитым мячом в товарищеском матче против греческой команды ОФИ. Александр Кокорин отличился на 34-й минуте игры.

Отметим, что форвард забил за итальянский клуб второй гол за два дня. Вчера, 11 июля, «Фиорентина» обыграла «Сестри Леванте» (7:1), а Кокорин забил мяч на 46-й минуте, сделав счет 6:0.

Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском «Арисе».

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48 комментариев

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Дмитрий
Это иной уровень! Гол не каждый матч, как у Месси. Гол каждый день!!!!
+199
0
+199
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Ansu Fati
Если это не ЗМ то что??
+70
-6
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Саня - это единственный шанс фиалок на титулы.
+31
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Zizu_2004Zinnedin
кроме шуток, радует что саня набрал такую форму, будет приятный прикол если останется и раззабивается
+23
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tony
Ответ Zizu_2004Zinnedin
кроме шуток, радует что саня набрал такую форму, будет приятный прикол если останется и раззабивается
Итальянцы пишут, что Кокорин просто GOAT на фоне Йовича. Поглядим
+20
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AMORR 987
Если этот кракен так продолжит то вполне возможно что он совершит результативное действие в серии А, может быть даже не одно.
+17
-1
+16
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Этот Райола хочет денег
Ответ Ansu Fati
Если это не ЗМ то что??
Решил показать арабам из СА кто действительно суперстар в Европе!
+16
0
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Groznyi2024
Ответ Дмитрий
Это иной уровень! Гол не каждый матч, как у Месси. Гол каждый день!!!!
Платиновый мяч
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Дмитрий Яруллин
Легенда
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ponso
Ответ Groznyi2024
Платиновый мяч
Бкри выше - Кожаный мяч.
+13
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tony
Ему еще и 9 номер сегодня выдали, а то с 21 бегал. Ну все, легенда остается в Флоренции?
+10
0
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Curry30
Остановите эту машину
+7
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Mbest77
Думаю споры о победителе Серии А закрыты.
+5
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Уровень повыше кстати, чем в голливудском реалити шоу с меси
+6
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Alexandr Sokolov
А вдруг за голову взялся? Было бы здорово
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Валерий Рзянин
Ответ Ansu Fati
Если это не ЗМ то что??
Это Оскар, Пулитцеровская премия, Нобелевская премия, Кубок Стэнли, Золотая пальмовая ветвь, Абелевская премия, ну и звание заслуженного чемпиона бокса по плаванию. Надеюсь ни чего не забыл, а то сочтут невеждой.
+5
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Vitamin_B
фарт попер у кореша, пусть масть дальше держит )))
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Розе Ротенбергино
Баварии надо было брать его вместо Кейна!
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Андрей Балабаев
Сегодня в мировом футболе забивают великие: Криш и Коко
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Mbest77
Если его агент сейчас к саудитам его пристроит на контракт в 10 млн в год, то я ни хрена не удивлюсь 😂
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piit
Сбитый лётчик - говорили они...
КокоФеникс!!!
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Валерий Рзянин
Ответ Дмитрий
Это иной уровень! Гол не каждый матч, как у Месси. Гол каждый день!!!!
Это после такого внукам рассказывают?: Да я каждый день в Италии клал красоту!
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Alexander Prokofyev
Ответ Romano1985
Назло всем !) кока )!
Кока Клава
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Данил Кублицкий
Саня решил все таки показать кто достоин зм 😁
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rigobersong
Хату на лучшего бомбардира в серии А!:))
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