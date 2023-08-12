Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с ОФИ. У форварда два гола за два дня

Александр Кокорин забил гол во втором матче «Фиорентины» подряд.

Российский нападающий отметился забитым мячом в товарищеском матче против греческой команды ОФИ. отличился на 34-й минуте игры.

Отметим, что форвард забил за итальянский клуб второй гол за два дня. Вчера, 11 июля, « » обыграла «Сестри Леванте» (7:1), а Кокорин забил мяч на 46-й минуте, сделав счет 6:0.

Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском «Арисе».

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