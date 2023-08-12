Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере
Криштиану Роналду выиграл первый трофей в составе «Аль-Насра».
Саудовский клуб стал обладателем Кубка арабских чемпионов. В финале «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилалем» со счетом 2:1. Роналду забил два мяча в этой игре.
Португалец взял первый трофей с клубом из Эр-Рияда. Он присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года.
Этот трофей – 33-й в карьере Роналду. Ранее он взял 1 титул со «Спортингом», 9 с «Манчестер Юнайтед», 15 с «Реалом», 5 с «Ювентусом» и 2 со сборной Португалии.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Король всех ЛЧ. Сиииу)
В очереди раз доказал, кто лучший в истории как по игре, так и по результатам:
👏5-кратный победитель ЛЧ
👏Чемпион Европы
👏Победитель Лиги Наций
👏4-кратный Клубный Чемпион Мира
👏А теперь ещё и победитель Арабского Кубка Чемпионов
35 трофеев в кармане - думаю и без титула ЧМ, регалий предостаточно😎
В конце концов, он сделал то, что никому до него не удавалось - выиграл первые титулы в истории сборной Португалии (даже Эйсебио не смог)
П. С.: Кстати, он и Барселоне в меньшинстве победный забивал в 2016 на Камп Ноу, когда каталонцы уже готовились праздновать победу :))
Это не соккер-лига, где соперники только и ждут, что им залетит, а потом запостят в инсту, здесь рубилово
А чтобы сравнить уровень футбола в США и СА - просто посмотрите на составы команд и посчитайте, кого знаете
Думаю кэф на роналду упадет до 1,1.
Не мешайте ему мечтать.
Кстати, чисто теоретически если Месси возьмёт МЛС или что там надо выиграть, чтобы в декабре и Рон и Лео снова встретились уже на межконтинентальном кубке?