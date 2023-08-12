Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере

Криштиану Роналду выиграл первый трофей в составе «Аль-Насра».

Саудовский клуб стал обладателем Кубка арабских чемпионов. В финале «Аль-Наср» одержал победу над « » со счетом 2:1. Роналду забил два мяча в этой игре.

Португалец взял первый трофей с клубом из Эр-Рияда. Он присоединился к « » в январе 2023 года.

Этот трофей – 33-й в карьере Роналду. Ранее он взял 1 титул со «Спортингом», 9 с «Манчестер Юнайтед», 15 с «Реалом», 5 с «Ювентусом» и 2 со сборной Португалии.

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