Роналду выиграл первый трофей с «Аль-Насром» – Кубок арабских чемпионов. Это 33-й титул в его карьере

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду выиграл первый трофей в составе «Аль-Насра».

Саудовский клуб стал обладателем Кубка арабских чемпионов. В финале «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилалем» со счетом 2:1. Роналду забил два мяча в этой игре. 

Португалец взял первый трофей с клубом из Эр-Рияда. Он присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. 

Этот трофей – 33-й в карьере Роналду. Ранее он взял 1 титул со «Спортингом», 9 с «Манчестер Юнайтед», 15 с «Реалом», 5 с «Ювентусом» и 2 со сборной Португалии. 

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118 комментариев

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el ruso guapo
Стоило кришу пройти полноценную предсезонку и вот, пожалуйста. Результат на лицо. Тащит аль насср к победам. Лучший нападающий турнира и лучший игрок. В защите отрабатывал. А чемпионат очень жёсткий, как оказалось. Рано, конечно, он в саудовскую поехал.
+105
-29
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Ложный Латераль
Есть ещё порох в пороховницах) Гол в каждом матче плей офф, и все решающие) А в финале дубль в меншинстве)
+64
-6
+58
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Степан Каррин
Даже будичи фанатом Месси, невозможно не порадоваться за Криша когда он так искренне радуется кубку. Сделал и будет делать разницу даже в сто лет)
Король всех ЛЧ. Сиииу)
+61
-15
+46
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Вероника Иванова
Ответ Человек1991
Кубок Пари Матч Премьер намного престижнее этого Кубка Арабских Чемпионов ))
Тут больше топов сыграло чем на Копа Америка
+38
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corazón blanco
С почином! Сегодня герой матча, да и вообще по ходу турнира показывал отличную игру и давал результат, молодец.
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-6
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Artem Piatkov
Играя в меньшинстве Криш убил всю интригу

В очереди раз доказал, кто лучший в истории как по игре, так и по результатам:

👏5-кратный победитель ЛЧ
👏Чемпион Европы
👏Победитель Лиги Наций
👏4-кратный Клубный Чемпион Мира
👏А теперь ещё и победитель Арабского Кубка Чемпионов

35 трофеев в кармане - думаю и без титула ЧМ, регалий предостаточно😎
В конце концов, он сделал то, что никому до него не удавалось - выиграл первые титулы в истории сборной Португалии (даже Эйсебио не смог)

П. С.: Кстати, он и Барселоне в меньшинстве победный забивал в 2016 на Камп Ноу, когда каталонцы уже готовились праздновать победу :))
+87
-68
+19
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Степан Каррин
Даже будичи фанатом Месси, невозможно не порадоваться за Криша когда он так искренне радуется кубку. Сделал и будет делать разницу даже в сто лет) Король всех ЛЧ. Сиииу)
надо найти виновных и наказать за то что не свели их в одной команде!!!!! столько денег бы организаторы заработали
+17
0
+17
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RAMIK
Ответ Человек1991
Кубок Пари Матч Премьер намного престижнее этого Кубка Арабских Чемпионов ))
Я посмотрел матч и честно скажу,что уровень футбола выше чем в России уж точно. Много больших игроков там играет. Местные игроки не сказать что слабее наших. Думаю большое будущее ждет лигу. Денег у арабов очень много.
+14
0
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Пирс Морган
Ответ Artem Piatkov
Играя в меньшинстве Криш убил всю интригу В очереди раз доказал, кто лучший в истории как по игре, так и по результатам: 👏5-кратный победитель ЛЧ 👏Чемпион Европы 👏Победитель Лиги Наций 👏4-кратный Клубный Чемпион Мира 👏А теперь ещё и победитель Арабского Кубка Чемпионов 35 трофеев в кармане - думаю и без титула ЧМ, регалий предостаточно😎 В конце концов, он сделал то, что никому до него не удавалось - выиграл первые титулы в истории сборной Португалии (даже Эйсебио не смог) П. С.: Кстати, он и Барселоне в меньшинстве победный забивал в 2016 на Камп Ноу, когда каталонцы уже готовились праздновать победу :))
Без титула ЧМ, так, невзначай🤣🤣🤣
+35
-23
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LaffyTaffy
Ответ Экспертное мнение
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Особенно Мане… худший на поле, с ним Аль Насср в меньшинстве играл со старта
+20
-8
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Bernd Leno
Акробатический сейв из пустых ворот был невероятен
Это не соккер-лига, где соперники только и ждут, что им залетит, а потом запостят в инсту, здесь рубилово
+19
-9
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atomio
Ответ Artem Piatkov
Играя в меньшинстве Криш убил всю интригу В очереди раз доказал, кто лучший в истории как по игре, так и по результатам: 👏5-кратный победитель ЛЧ 👏Чемпион Европы 👏Победитель Лиги Наций 👏4-кратный Клубный Чемпион Мира 👏А теперь ещё и победитель Арабского Кубка Чемпионов 35 трофеев в кармане - думаю и без титула ЧМ, регалий предостаточно😎 В конце концов, он сделал то, что никому до него не удавалось - выиграл первые титулы в истории сборной Португалии (даже Эйсебио не смог) П. С.: Кстати, он и Барселоне в меньшинстве победный забивал в 2016 на Камп Ноу, когда каталонцы уже готовились праздновать победу :))
Артемка, лихо ты вписал Арабский кубок в один список с ЛЧ 😂😂🥴 и эти люди потом с пеной у рта кричат что мусорные голы и кубки в джунглях У Пеле не в счёт 😂😂🤡
+15
-8
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Fan of Sport
Сам заслужил свой первый трофей, очень рад за Роналду.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Настоящий GOAT
А чтобы сравнить уровень футбола в США и СА - просто посмотрите на составы команд и посчитайте, кого знаете
+6
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Oleg
Ответ Yubaba
Был и остаётся лучшим. Нет слов насколько он велик
Это вот этот арабский предсезонный кубок сейчас наверняка поменяет силы в борьбе за ЗМ 2023.
Думаю кэф на роналду упадет до 1,1.
+4
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Oleg
Ответ atomio
Артемка, лихо ты вписал Арабский кубок в один список с ЛЧ 😂😂🥴 и эти люди потом с пеной у рта кричат что мусорные голы и кубки в джунглях У Пеле не в счёт 😂😂🤡
Артемка создает свое счастье)
Не мешайте ему мечтать.
+7
-3
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Геннадий Тимченко
Ответ Бацька
да да, на ЧМ в соло тащил)))) прям утащил домой в 1/8)))
ну пеший то вообще в каждом матче плей-офф ЛЧ хоронил ПСЖ: вот это стабильность👏
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Forrest Gamp
как приятно видеть на трибунах много симпатичных девушек
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mjordan
Ответ Alexander Baresi
Лучший без вопросов! Кстати, чисто теоретически если Месси возьмёт МЛС или что там надо выиграть, чтобы в декабре и Рон и Лео снова встретились уже на межконтинентальном кубке?
какое отношение этот верблюжий турнир имеет к межконтинеталтному кубку?
+7
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DonaldBrashear 2.0
офигеть, два гола в меньшинстве забил, еще один чудом защитник спас, Роналду жжет просто!
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noti22
Ответ Oleg
Че хоть за турнир? Предсезонный кубок?)
В финале этого предсезонного турнира накал в 100 раз выше, чем в финале ЧМ-18 )
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МОНТЁР ТуПи
Ща Черепашка за 300 еще подъедет на годик! И уже мысль о Суперлиге не такая уж и преступная будет!
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Alexander Baresi
Лучший без вопросов!
Кстати, чисто теоретически если Месси возьмёт МЛС или что там надо выиграть, чтобы в декабре и Рон и Лео снова встретились уже на межконтинентальном кубке?
+3
-1
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Дандрей
Ответ DimDimich36
а с чем сопоставим этот кубок? ЛЧ? ЛЕ? просто не особо разбираюсь в арабских кубках
Копа Дель Соль
+5
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Слончик
Эх, Рон, не сорвал бы предсезонку перед ЧМ, мог вообще иначе провести прошлый год. Щас раскочегарился, вернул кондиции, и снова решает.
+7
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