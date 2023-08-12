Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»: «Тяжело покидать клуб, где провел почти 20 лет. Не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что случится в будущем»

Харри Кейн опубликовал прощальное письмо после ухода из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Ранее « » официально объявила о трансфере . 30-летний форвард находился в системе «Тоттенхэма» с 11 лет.

В своем твиттере Кейн опубликовал видеообращение, в котором попрощался с « » и болельщиками.

«Трудно подобрать слова для прощания с клубом и болельщиками, которые так много для меня сделали в моей карьере. Вы навсегда в моем сердце. Спасибо тебе, «Тоттенхэм», и спасибо болельщикам», – написал форвард.

«Всем привет! Я хочу первым сообщить болельщикам «Тоттенхэма», что я покидаю клуб. Конечно, сейчас я охвачен эмоциями – грустно покидать клуб, где я провел почти 20 лет своей жизни.

За это время было множество прекрасных моментов и воспоминаний. Благодарю всех своих товарищей по команде, всех тренеров, всех сотрудников клуба – у меня сложились теплые отношения с многими людьми.

И прежде всего, спасибо вам, болельщики «Тоттенхэма», – все это время я играл для вас и делал все возможное, чтобы вы могли гордиться, чтобы подарить вам воспоминания, которые, надеюсь, останутся навсегда.

Я чувствовал, что пора уходить, я не хотел начинать сезон, не решив вопрос о будущем – думаю, для нового тренера и игроков важно сосредоточиться, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на вершину и бороться за трофеи. Я желаю Энджу [ ] и ребятам удачи. Я буду болеть за вас, и я верю, что эта команда способна достичь успеха.

Это сообщение для вас, болельщики «Тоттенхэма» со всего мира, для каждого, кто поддерживал меня и мою семью на этом пути. Мы никогда не забудем те моменты, которые пережили вместе. Спасибо вам.

Удачи «Тоттенхэму». Я не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я говорю «спасибо», скоро увидимся», – сказал Кейн в видеосообщении.

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