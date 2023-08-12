Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»: «Тяжело покидать клуб, где провел почти 20 лет. Не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что случится в будущем»
Харри Кейн опубликовал прощальное письмо после ухода из «Тоттенхэма» в «Баварию».
Ранее «Бавария» официально объявила о трансфере Кейна. 30-летний форвард находился в системе «Тоттенхэма» с 11 лет.
В своем твиттере Кейн опубликовал видеообращение, в котором попрощался с «Тоттенхэмом» и болельщиками.
«Трудно подобрать слова для прощания с клубом и болельщиками, которые так много для меня сделали в моей карьере. Вы навсегда в моем сердце. Спасибо тебе, «Тоттенхэм», и спасибо болельщикам», – написал форвард.
«Всем привет! Я хочу первым сообщить болельщикам «Тоттенхэма», что я покидаю клуб. Конечно, сейчас я охвачен эмоциями – грустно покидать клуб, где я провел почти 20 лет своей жизни.
За это время было множество прекрасных моментов и воспоминаний. Благодарю всех своих товарищей по команде, всех тренеров, всех сотрудников клуба – у меня сложились теплые отношения с многими людьми.
И прежде всего, спасибо вам, болельщики «Тоттенхэма», – все это время я играл для вас и делал все возможное, чтобы вы могли гордиться, чтобы подарить вам воспоминания, которые, надеюсь, останутся навсегда.
Я чувствовал, что пора уходить, я не хотел начинать сезон, не решив вопрос о будущем – думаю, для нового тренера и игроков важно сосредоточиться, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на вершину и бороться за трофеи. Я желаю Энджу [Постекоглу] и ребятам удачи. Я буду болеть за вас, и я верю, что эта команда способна достичь успеха.
Это сообщение для вас, болельщики «Тоттенхэма» со всего мира, для каждого, кто поддерживал меня и мою семью на этом пути. Мы никогда не забудем те моменты, которые пережили вместе. Спасибо вам.
Удачи «Тоттенхэму». Я не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я говорю «спасибо», скоро увидимся», – сказал Кейн в видеосообщении.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
20 лет и ни одного трофея это жёстко...
Без Кейна шпор ожидает в лучшем случае волтузня в середине таблицы. А в худшем борьба за выживание. –20-25 гарантированных голов, которые некому будет компенсировать - это жопа