Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»: «Тяжело покидать клуб, где провел почти 20 лет. Не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что случится в будущем»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия болельщики Тоттенхэм Харри Кейн Эндж Постекоглу соцсети Футбол

Харри Кейн опубликовал прощальное письмо после ухода из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Ранее «Бавария» официально объявила о трансфере Кейна. 30-летний форвард находился в системе «Тоттенхэма» с 11 лет.

В своем твиттере Кейн опубликовал видеообращение, в котором попрощался с «Тоттенхэмом» и болельщиками.

«Трудно подобрать слова для прощания с клубом и болельщиками, которые так много для меня сделали в моей карьере. Вы навсегда в моем сердце. Спасибо тебе, «Тоттенхэм», и спасибо болельщикам», – написал форвард.

«Всем привет! Я хочу первым сообщить болельщикам «Тоттенхэма», что я покидаю клуб.  Конечно, сейчас я охвачен эмоциями – грустно покидать клуб, где я провел почти 20 лет своей жизни.

За это время было множество прекрасных моментов и воспоминаний. Благодарю всех своих товарищей по команде, всех тренеров, всех сотрудников клуба – у меня сложились теплые отношения с многими людьми.

И прежде всего, спасибо вам, болельщики «Тоттенхэма», – все это время я играл для вас и делал все возможное, чтобы вы могли гордиться, чтобы подарить вам воспоминания, которые, надеюсь, останутся навсегда.

Я чувствовал, что пора уходить, я не хотел начинать сезон, не решив вопрос о будущем – думаю, для нового тренера и игроков важно сосредоточиться, чтобы вернуть «Тоттенхэм»  на вершину и бороться за трофеи. Я желаю Энджу [Постекоглу] и ребятам удачи. Я буду болеть за вас, и я верю, что эта команда способна достичь успеха.

Это сообщение для вас, болельщики «Тоттенхэма» со всего мира, для каждого, кто поддерживал меня и мою семью на этом пути. Мы никогда не забудем те моменты, которые пережили вместе. Спасибо вам.

Удачи «Тоттенхэму». Я не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я говорю «спасибо», скоро увидимся», – сказал Кейн в видеосообщении.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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20 комментариев

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Отец Абду
Легенда не только ТТХ, но и АПЛ... Удачи, Харри!

20 лет и ни одного трофея это жёстко...
+75
-5
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Борщ со сметанкой
Где-то в кабинке пилота напрягся Ширер
+27
-1
+26
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s_h_a_m_a_n
Одна сага закончилась. Ждёмс....
+8
0
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MstAndreev
Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»: «Не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что еще выкинет Леви»
+8
0
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Born is the King
Даже если вернётся в АПЛ там разница с Ширером 60 голов. это слишком много
+5
-2
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Уставший Фергюсон
Заслужил переход, удачи ему побороться за ЛЧ
+2
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Schiaff1no
Ширер перекрестился
+2
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Alex Morhan
Ответ Born is the King
Даже если вернётся в АПЛ там разница с Ширером 60 голов. это слишком много
там 213 против 260
+2
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Железный Манк
Возвращение Тоттенхэма на вершину и борьба за трофеи - чёрный юмор от Харри😆
Без Кейна шпор ожидает в лучшем случае волтузня в середине таблицы. А в худшем борьба за выживание. –20-25 гарантированных голов, которые некому будет компенсировать - это жопа
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Wladuha.13
Ответ Железный Манк
Возвращение Тоттенхэма на вершину и борьба за трофеи - чёрный юмор от Харри😆 Без Кейна шпор ожидает в лучшем случае волтузня в середине таблицы. А в худшем борьба за выживание. –20-25 гарантированных голов, которые некому будет компенсировать - это жопа
Тоже самое про экс-Гегемон....)))
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Пинающий Достоинства
Ответ dauren utd
я думаю, в этом и причина. хоть и болею за МЮ(заметил что до этого не одной буквы с большой) хочу чтоб он взял ЛЧ, врятли победа Бундес лиги пойдет ему в зачёт(последний тур, показал что Баварий даже не надо напригаться соперники все сделают сами чтоб не выйграть салатницу). Леви красавчег, в АПЛ не продал. Осуждать Кейна бессмысленно, блин напомните кто кому сказал что тот ему в ответ а где твоя медаль АПЛ(вроде Роби Ван Перси, прикиньте Т9 после слова Роби сам остальное подсказал)
Ван Перси сказал это Джерарду, а тот переспросил у него, где твоя победа в ЛЧ
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dauren utd
я думаю, в этом и причина. хоть и болею за МЮ(заметил что до этого не одной буквы с большой) хочу чтоб он взял ЛЧ, врятли победа Бундес лиги пойдет ему в зачёт(последний тур, показал что Баварий даже не надо напригаться соперники все сделают сами чтоб не выйграть салатницу). Леви красавчег, в АПЛ не продал. Осуждать Кейна бессмысленно, блин напомните кто кому сказал что тот ему в ответ а где твоя медаль АПЛ(вроде Роби Ван Перси, прикиньте Т9 после слова Роби сам остальное подсказал)
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therealgreenman
Через 3-4 сезона вернётся в Тоттенхэм…
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Вадим Сидоров
Покинув базу "шпор" Гарри танцевал "Я еду за трофеями, я еду за трофеями"
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Михо
Ответ s_h_a_m_a_n
Одна сага закончилась. Ждёмс....
Там с Мбаппе главный хит лета) Неймар так, вялый сюжет конечно, а из Дембеле вообще практически ничего не выжали кроме пары смешных истерик Барсы😃
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Live_Kost
Один из лучших нападающих АПЛ, удачи на новом месте!
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udiekemen
Ответ Born is the King
Даже если вернётся в АПЛ там разница с Ширером 60 голов. это слишком много
47*
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yaroslav prihodko
Ответ Born is the King
Даже если вернётся в АПЛ там разница с Ширером 60 голов. это слишком много
47 голов осталось, контракт с баварией закончится, когда Кейну будет 34/35 лет, от немцев он уйдет свободным агентом, так что есть шансы, что уже будучи старичком побьет рекорд
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Ярик01
Не, ну деньги отличные ТТХ получил за 30летнего игрока, другое дело, что он бы команду еще долго высоко держал с шансами на четверку для ЛЧ
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