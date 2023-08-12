Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»
Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8.
В названии линейки использованы два прозвища Овечкина – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка).
Компания Zasport была выбрана в качестве производителя коллекции Овечкина. Она получила право на ее продажу в своих магазинах.
«Спортивный мерч – это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество.
Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие.
Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас – расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом», – сообщил капитан «Вашингтона».
Ну это типо ему предлагали варианты, а он годится или не годится.
Иначе, не патриотично
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Кладет трубку.
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