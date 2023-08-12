Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»

Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8.

В названии линейки использованы два прозвища – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка).

Компания Zasport была выбрана в качестве производителя коллекции Овечкина. Она получила право на ее продажу в своих магазинах.

«Спортивный мерч – это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество.

Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие.

Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас – расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом», – сообщил капитан « ».