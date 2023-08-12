Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ ZASPORT стиль ТАСС маркетинг Хоккей

Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8.

В названии линейки использованы два прозвища Овечкина – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка). 

Компания Zasport была выбрана в качестве производителя коллекции Овечкина. Она получила право на ее продажу в своих магазинах.

«Спортивный мерч – это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество.

Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие.

Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас – расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом», – сообщил капитан «Вашингтона». 

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14 комментариев

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Вадим Сидоров
"в создании которого я лично принимал участие"
Ну это типо ему предлагали варианты, а он годится или не годится.
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Art Ebosh
Безвкусное колхозное за оверпрайс.
+12
0
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avcgloronalduMU
CR7 - норм тема, но название от ови, как пароль к аккаунту спортс ру
+6
0
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Atsuktuvas
Овчинка выделки не стоит.
+1
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Матрос Кот
Лучше бы наладил выпуск овечьих тулупов.
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-1
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Russian Horse
Надеюсь, шьют на фабрике в Иваново?
Иначе, не патриотично
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ABarca
Одежда для ваты)
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haymaker
Будет таким же популярным в мире как культовый zasport
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pit4er
Добавьте, что Zasport – это компания генерал-полковника ФСБ и его дочки, сидящая на госзаказах. Они ещё выпускали знаменитые футболки "Санкции? Не смешите мои Искандера".
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medooo
Звонит телефон, Лукашенко берёт трубку:
- Хорошая, плохая, плохая, плохая, хорошая, хорошая...
Кладет трубку.
- Во народ, без батьки даже картошку перебрать не может!
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Last Dragon
Просто OVI нельзя было сделать интересно.
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Adeen
Ответ Art Ebosh
Безвкусное колхозное за оверпрайс.
Дык, никто ещё не видел/не надевал. Может, там всё не так плохо?
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