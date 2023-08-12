Роналду забил в 5-м матче подряд – дубль «Аль-Хилалю» в меньшинстве в финале Кубка арабских чемпионов
Криштиану Роналду забил в 5-м матче подряд.
Португальский форвард сравнял счет в игре «Аль-Насра» с «Аль-Хилалем» (1:1, второй тайм) в финале Кубка арабских чемпионов. Роналду забил на 74-й минуте – спустя три минуты после того, как с поля был удален защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри.
В первом экстра-тайме Криштиану оформил дубль.
38-летний футболист отметился голами в пятой игре подряд. Ранее он забил «Аль-Шорте», «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».
Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.
Просто браво! А заодно и 843-й гол в карьере оформил, что априори недостижимо даже для современного поколения (Мбаппе слишком избалован💰, а Холланд вряд-ли будет также долго держать марку)
Криш Велик 💪
К слову даже будучи лучшим бомбардиром, у него Ассистов больше (236), чем у Анри (235), Озила (234), Марадоны (214), Зидана (205) и Хави (204)
После такого называть его просто "страйкером" без интеллекта и виденья поля - глупо (даже для хейтеров)
Роналду - 42+6 начиная с 1/4
Месси - 20+6
Кто бы что ни говорил!
💪