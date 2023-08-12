Роналду забил в 5-м матче подряд – дубль «Аль-Хилалю» в меньшинстве в финале Кубка арабских чемпионов

Криштиану Роналду забил в 5-м матче подряд.

Португальский форвард сравнял счет в игре « » с « » (1:1, второй тайм) в финале Кубка арабских чемпионов. Роналду забил на 74-й минуте – спустя три минуты после того, как с поля был удален защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри.

В первом экстра-тайме Криштиану оформил дубль.

38-летний футболист отметился голами в пятой игре подряд. Ранее он забил «Аль-Шорте», «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.