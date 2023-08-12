Роналду забил в 5-м матче подряд – дубль «Аль-Хилалю» в меньшинстве в финале Кубка арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду забил в 5-м матче подряд.

Португальский форвард сравнял счет в игре «Аль-Насра» с «Аль-Хилалем» (1:1, второй тайм) в финале Кубка арабских чемпионов. Роналду забил на 74-й минуте – спустя три минуты после того, как с поля был удален защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри.

В первом экстра-тайме Криштиану оформил дубль.

38-летний футболист отметился голами в пятой игре подряд. Ранее он забил «Аль-Шорте», «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

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56 комментариев

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Artem Piatkov
5-й матч подряд забивает в нужный момент, когда команда проигрывает или не побеждает

Просто браво! А заодно и 843-й гол в карьере оформил, что априори недостижимо даже для современного поколения (Мбаппе слишком избалован💰, а Холланд вряд-ли будет также долго держать марку)

Криш Велик 💪
К слову даже будучи лучшим бомбардиром, у него Ассистов больше (236), чем у Анри (235), Озила (234), Марадоны (214), Зидана (205) и Хави (204)

После такого называть его просто "страйкером" без интеллекта и виденья поля - глупо (даже для хейтеров)
+148
-40
+108
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Ena Therapy
Мужик и в 38 продолжает клипать голы . Только большое Уважение КриРо
+50
-8
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Dexter Morgan
Величайший.
+55
-20
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sargerasxd
Просто ЛУЧШИЙ
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-7
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Твори Добро
Почему этот комментарий отображается именно так?
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это вам не америка дворовой футбол
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Любезный Коссутий
молодчик, Кришти
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vcaireac
Нормальный футбол,думал хуже будет)Не уступает РПЛ по мне)А Рон молоток.
+14
-5
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Dexter Morgan
Ответ vwzx8mx5vh
Ничего великого не увидел) замкнул прострел, в остальном не особо заметен
Как Месси после ассистов Роберта Тейлора?
+9
-2
+7
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Master Slova
Ответ vcaireac
🆘🆘✅ | Фабрицио Романо: «Кепа в «Реал Мадрид» - here we go! Аренда без права выкупа».
Де Хеа лучше
+7
-2
+5
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Artem Piatkov
Ответ gPk
Сколько он там голов в плей-офф самого главного турнира в футболе ЧМ забил?А то информацию не могу найти...
Статистика в плей-офф самого главного клубного турнира - ЛЧ:

Роналду - 42+6 начиная с 1/4
Месси - 20+6
+7
-2
+5
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DonaldBrashear 2.0
офигеть, два гола в меньшинстве забил, еще один чудом защитник спас, Роналду жжет просто!
+5
-1
+4
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мать Зетмира
Великий!
Кто бы что ни говорил!
💪
+11
-8
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ vcaireac
Нормальный футбол,думал хуже будет)Не уступает РПЛ по мне)А Рон молоток.
Ну так по фамилиям хороший матч уровня плей-офф ЛЕ
+3
-1
+2
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Ложный Латераль
Ответ Тимур Хубиев
Это у вас фанов рона лицо в трубочку когда забивает Месси. А фанам Месси вообше поф если честно
А что вы тогда делаете на ветке арабских турниров? Под любой, АБСОЛЮТНО любой новостью про Роналду все первые комментарии от фанатов Месси. Пытаются везде пихать ЧМ)) Реально всё равно? Хех
+2
0
+2
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spartan117
А ведь он был прав, когда говорил, что чемпионат СА станет более конкурентным и всё такое, многие клубы усилились топами. Лига действительно начинает вызывать интерес. Я родился в конце 80х и наблюдал всю карьеру Рона и Месси, и мне просто приятно, что эти двое ещё пылят. В разных концах света, но они ещё в деле. Это греет душу. Пока они не повесили бутсы на гвоздь - я всё тот же юнец.
+4
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Exciter
Ответ Иван Лапин
Боже, кому нужна эта помойка рпл, вы в адеквате вообще?
Помойка это УПЛ
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Иван Лапин
Боже, кому нужна эта помойка рпл, вы в адеквате вообще?
кому нужна эта помойка, о которой узнали меньше года назад?
+2
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udiekemen
Ответ gPk
Самый главный турнире в футболе - ЧМ.)))
Лч не уступает
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haymaker
Ответ Artem Piatkov
5-й матч подряд забивает в нужный момент, когда команда проигрывает или не побеждает Просто браво! А заодно и 843-й гол в карьере оформил, что априори недостижимо даже для современного поколения (Мбаппе слишком избалован💰, а Холланд вряд-ли будет также долго держать марку) Криш Велик 💪 К слову даже будучи лучшим бомбардиром, у него Ассистов больше (236), чем у Анри (235), Озила (234), Марадоны (214), Зидана (205) и Хави (204) После такого называть его просто "страйкером" без интеллекта и виденья поля - глупо (даже для хейтеров)
Да уймитесь вы уже. Никто не спорит, что он крут. Весь хейт исключительно из-за его поведения
+4
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Татьяна Титова
а чего на мач тв Хиляль с красной играет?)
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Borsiano
Прогрессирует )
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Cristiano Ronaldo
Великий!
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Xm.md
Лучший
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уличный иуда
В Майами массовые пожары
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Master Slova
Ответ vcaireac
От Давида отказался тренеский штаб,после того как проанализировали его игру за последние 5 лет.
видимо Кепку они не анализировали, ведь он хуже
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