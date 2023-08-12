Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»

Артем Дзюба нагрубил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов».

Нападающий « » пропускал матч 4-го тура Мир против « » (1:1) из-за повреждения.

После игры к нему у стадиона подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: « , не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?»

Сначала Дзюба шел молча и не отвечал. Когда корреспондент еще раз обратился к нему, футболист ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…»

Корреспондент спросил: «А что я сделал?», но Дзюба сел в машину, не ответив на этот вопрос.

В этом сезоне у Дзюбы 1 гол в 4 матчах за «Локомотив». Статистика нападающего доступна здесь.

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