Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»
Артем Дзюба нагрубил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов».
Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения.
После игры к нему у стадиона подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?»
Сначала Дзюба шел молча и не отвечал. Когда корреспондент еще раз обратился к нему, футболист ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…»
Корреспондент спросил: «А что я сделал?», но Дзюба сел в машину, не ответив на этот вопрос.
В этом сезоне у Дзюбы 1 гол в 4 матчах за «Локомотив». Статистика нападающего доступна здесь.
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Дзюбу надо бы на комитете по этики лиги, которая вроде бы как бабки на медийности хочет зашибать, штрафануть так на миллиончик-другой, чтоб за помелом следил.