Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»

Теги Локомотив Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба нагрубил журналисту после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов».

Нападающий «Локомотива» пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения.

После игры к нему у стадиона подошел журналист «РБ Спорт» и спросил: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?»

Сначала Дзюба шел молча и не отвечал. Когда корреспондент еще раз обратился к нему, футболист ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…»

Корреспондент спросил: «А что я сделал?», но Дзюба сел в машину, не ответив на этот вопрос.

В этом сезоне у Дзюбы 1 гол в 4 матчах за «Локомотив». Статистика нападающего доступна здесь.

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182 комментария

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Пушка_Кутепова
На месте журналиста подошел бы в след раз также задал бы вопрос
+393
-29
+364
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a2wai
Видимо он уже поднаторел в деле засовывания телефона в свою пятую точку, теперь решил попрактиковаться на чужих.
+184
-13
+171
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Richman95
Дзюба🤡💩🤮
+138
-21
+117
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MonkeyMeister
Ответ Пушка_Кутепова
На месте журналиста подошел бы в след раз также задал бы вопрос
Ты чисто, так, с ожиданием наказания от Дзюбы.
+116
-17
+99
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Jurgen Klinsmann
сначала засунет телефон ему в одно место, а потом позвонит на него по видеосвязи и будет заниматься любимым делом?🤔
+54
-2
+52
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Metalloid
Ответ Пушка_Кутепова
На месте журналиста подошел бы в след раз также задал бы вопрос
Какое у вас интересное, скрытое желание походить с телефоном в удивительном месте ) Журналист провокатор, может не так грубо, но посылать таких надо.
+105
-58
+47
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Крэнг
Найс бомбанул
+52
-5
+47
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fcdmsk
Ответ Игорь Новиков
Какой важный.
Как х бумажный)
+49
-5
+44
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Владислав Брехов
Ответ Eugene88
Это да. Но и «журналисты» эти в поисках скандала. Идет человек по своим делам, зачем докапываться? Нормальная реакция человеческая
Это их работа
+60
-18
+42
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Igor Pivovarov
Ответ Metalloid
Какое у вас интересное, скрытое желание походить с телефоном в удивительном месте ) Журналист провокатор, может не так грубо, но посылать таких надо.
Чего это вдруг. То есть Шалимов заявляющий такое на всю страну с главного футбольного экрана - не провокатор, это такое мнение эксперта? А спросить Дзюбу, что он думает об этом мнении эксперта - низзя, типа во вселенной дзюбы такого заявления Шалимова вообще не должно быть? Это нормальный вопрос и даже если Дзюба так не считает, он всегда может ответить "я не буду отвечать на этот вопрос" и так говорить всегда, в любых случаях когда ему он не нравится по одному Аллаху известным причинам.

Дзюбу надо бы на комитете по этики лиги, которая вроде бы как бабки на медийности хочет зашибать, штрафануть так на миллиончик-другой, чтоб за помелом следил.
+46
-9
+37
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only krd
Аааа, зюбкины влажные фантазии🤣
+37
-4
+33
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Сергей Иванчук
Ответ Eugene88
Тк а чего оскорбляться тогда, раз выбрал такой путь себе) не журналистикой заниматься, а как шакал бегать тявкать. Условные коллекторы, думаю, не обижаются на разные слова в свой адрес😀
Что значит как шакал? Он задал вопрос, стоял в зоне для журналистов. Дзюба же сам просил какие-то вопросы интересные от журналистов. Вот задали ему – он решил побычить. Какие тут оправдания могут быть по отношению к этому клоуну? Ну не хочешь разговаривать, скажи, что без комментариев и с прессой не общаешься
+28
-3
+25
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Eugene88
Ответ Richman95
Дзюба🤡💩🤮
Это да. Но и «журналисты» эти в поисках скандала. Идет человек по своим делам, зачем докапываться? Нормальная реакция человеческая
+65
-41
+24
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mim81
Какие же золотые руки у человека. Ну все ими может)
+23
-1
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Владддд
Клоунская РЖД организация, раз таким персонажам з/п платит)))) что там за бараны в руководстве??? если Дзюбы за имиджевые потери не накажут, распишутся в полной своей некомпетентности, да и Лига должна повлиять, но там клоуны 100процентные.
+27
-8
+19
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a2wai
Ответ Mbest77
Думаете он тоже с Паниным знаком?
Такими темпами следующее признание Панина будет как раз про Дзюбу.
+15
-1
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Игорь Новиков
Какой важный.
+31
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Redhead One
Ответ Пушка_Кутепова
На месте журналиста подошел бы в след раз также задал бы вопрос
Слуцкий, перелогинься
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Арасланов Роман
Быдло
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werowolf-gears
Рукамелу опасный
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Сергей Жарковский
Хамло и есть хамло.
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charly_54
Че то не такой говорливый, как после матчей, в которых забивал
+9
-2
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aalto
вот тебе и балагур зюба... на ровном месте агрится
+6
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Xm.md
Рукаку позорит наш футбол
+7
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Матвей Суицидин
Ответ Igor Pivovarov
Чего это вдруг. То есть Шалимов заявляющий такое на всю страну с главного футбольного экрана - не провокатор, это такое мнение эксперта? А спросить Дзюбу, что он думает об этом мнении эксперта - низзя, типа во вселенной дзюбы такого заявления Шалимова вообще не должно быть? Это нормальный вопрос и даже если Дзюба так не считает, он всегда может ответить "я не буду отвечать на этот вопрос" и так говорить всегда, в любых случаях когда ему он не нравится по одному Аллаху известным причинам. Дзюбу надо бы на комитете по этики лиги, которая вроде бы как бабки на медийности хочет зашибать, штрафануть так на миллиончик-другой, чтоб за помелом следил.
тут среди комментаторов спорца почему то быдляческие замашки Дзюбы на журналистов очень заходят, типа журналисты тупые, а Дзюба альфач ставит их на место. Но во все остальных тредах по другим поводам уже Дзюба плохой
+6
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