«Барса» арендует Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа. Стороны близки к оформлению сделки (As)

Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб в ближайшее время подпишет правого защитника « », если ситуация не примет неожиданный поворот, сообщает As. Все стороны близки к согласованию условий сделки.

« » панирует взять португальца в аренду с правом выкупа. Кандидатура Канселу привлекала как главного тренера «блауграны» Хави, так и спортивное руководство клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать на правый фланг обороны Хуана Фойта из «Вильярреала», Ивана Фреснеду («Вальядолид») или Пабло Маффео («Жирона»).

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