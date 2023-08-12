«Барса» арендует Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа. Стороны близки к оформлению сделки (As)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону».

Каталонский клуб в ближайшее время подпишет правого защитника «Манчестер Сити», если ситуация не примет неожиданный поворот, сообщает As. Все стороны близки к согласованию условий сделки. 

«Барселона» панирует взять португальца в аренду с правом выкупа. Кандидатура Канселу привлекала как главного тренера «блауграны» Хави, так и спортивное руководство клуба. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать на правый фланг обороны Хуана Фойта из «Вильярреала», Ивана Фреснеду («Вальядолид») или Пабло Маффео («Жирона»). 

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42 комментария

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rigobersong
Ответ Talgat Ergeshov
интересно,почему реал его не захотел..?
у нищего реала нет денег, на Мбаппе 5й год копят:)
+35
-8
+27
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Кирилл
Очень даже интересное подписание )

Надеюсь, все получится и Кансело укрепит правый фланг )
+17
-2
+15
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Barca-TM
Наконец-то нормальный пз.
+17
-2
+15
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Ya_Mama
Ответ Talgat Ergeshov
интересно,почему реал его не захотел..?
Цветом кожи не вышел))
+14
-1
+13
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Cearvm
Топовый игрок, несмотря на прошлый год. Сильное усиление для Барселоны.
+12
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Talgat Ergeshov
интересно,почему реал его не захотел..?
Он в Барсу хотел , даже согласен на уменьшение зп
+6
0
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NartApsua
Кунде настолько не хотел играть справа, что теперь присядет на лавку) Сомневаюсь, что он вытеснит кого-то из пары Араухо-Кристенсен.
+7
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rigobersong
Вот это топище:)) Лапорта каждый день унижает хейтеров все больше и больше:) Закрыли самую проблемную позицию:))
+11
-6
+5
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Бронислав Каминский
Ответ NartApsua
Кунде настолько не хотел играть справа, что теперь присядет на лавку) Сомневаюсь, что он вытеснит кого-то из пары Араухо-Кристенсен.
Могут на 3-4-3 перейти.Тогда всем место будет в защите)
+5
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Muhammed Lokgaev
ну если аренда/трансфер реально будет оформлен, то топ усиление в защиту
+4
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Игорь Климов
Отличная новость!
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xDe xDe
Ответ Talgat Ergeshov
интересно,почему реал его не захотел..?
На Мбаппе копим :)
P.s. Блин, ригоберка опередил уже.
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rigobersong
Мадридская нищета смотрит на трансферы Барселоны и плачет:))
+10
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Роман Глазков
Ответ Barca-TM
Наконец-то нормальный пз.
И не говори, семеду, дест, роберто, это просто мрак. Сколько голов нам с этого фланга пришло, я вообще молчу. Второй папа винисиуса пришел)
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UlanSky
Ответ Король Предголевых
Глоры барсы пол года назад: -Дембеле лучший ассистент Европы, топ! -Канселу нигде не может прижиться, баночник даже в Баварии проиграл конкуренцию! Глоры барсы сегодня: -Дембеле худший трансфер Барсы, якорь, хорошо что ушел -Канселу... Ну, про Канселу мы сейчас собственно и почитаем ))) Чую что-то про топ трансфер назревает)))
Давай давай! Собирай усердно минусы! У тебя отлично получается! 👍
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zzzeeerrrooo
Ответ Король Предголевых
Парадокс в том и состоит , что "лучшие крайки мира" на ваш взгляд они становятся в зависимости от входа или выхода из клуба пол года назад и Дембеле был "король Европы" среди крайков с лучшими в мире ассистами )) а сейчас он... Ну вообщем мысль и так понятна)))
Ты о чем вообще ?
Я о нем писал ещё года 2 назад , когда он В Сити рвал
С Дембеле все стало понятно после его чудо удара с ЛФК
Комментарии можешь сам найти
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zzzeeerrrooo
Ответ Король Предголевых
Глоры барсы пол года назад: -Дембеле лучший ассистент Европы, топ! -Канселу нигде не может прижиться, баночник даже в Баварии проиграл конкуренцию! Глоры барсы сегодня: -Дембеле худший трансфер Барсы, якорь, хорошо что ушел -Канселу... Ну, про Канселу мы сейчас собственно и почитаем ))) Чую что-то про топ трансфер назревает)))
В Баварии за 15 игр в чемпе 1+4 неплохо так
Канселу лучший краек мира если в порядке
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Aplus
отличные новости!
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BZB
Отличный трансфер!
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AnMe
Мансити, спасибо конечно, но что ты творишь…
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UnforgivenX2
Ответ NartApsua
Кунде настолько не хотел играть справа, что теперь присядет на лавку) Сомневаюсь, что он вытеснит кого-то из пары Араухо-Кристенсен.
зависит, будет ли Ней. могут легко на 5-4-1 перейти
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Эрик Оганезов
Ответ NartApsua
Кунде настолько не хотел играть справа, что теперь присядет на лавку) Сомневаюсь, что он вытеснит кого-то из пары Араухо-Кристенсен.
то как часто травмируется Араухо, вряд ли такое будет
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Galym Muratuly
Создаётся ощущение как будто с подачи Пепа Мансити подкармливает своими игроками Барсу.
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Король Предголевых
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Кто-нибудь видел от него топовую игру на правом фланге?
Да)) местные горы барсы)) ровно после этой статьи причем)) коллективно осознали всю топовость))
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Король Предголевых
Да)) местные горы барсы)) ровно после этой статьи причем)) коллективно осознали всю топовость))
Ну реально ,я видел как он хорошо играет слева у Пепа,но как только его поставили справа у Канселу сразу спад начался
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