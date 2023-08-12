«Барса» арендует Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа. Стороны близки к оформлению сделки (As)
Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону».
Каталонский клуб в ближайшее время подпишет правого защитника «Манчестер Сити», если ситуация не примет неожиданный поворот, сообщает As. Все стороны близки к согласованию условий сделки.
«Барселона» панирует взять португальца в аренду с правом выкупа. Кандидатура Канселу привлекала как главного тренера «блауграны» Хави, так и спортивное руководство клуба.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать на правый фланг обороны Хуана Фойта из «Вильярреала», Ивана Фреснеду («Вальядолид») или Пабло Маффео («Жирона»).
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Надеюсь, все получится и Кансело укрепит правый фланг )
P.s. Блин, ригоберка опередил уже.
Я о нем писал ещё года 2 назад , когда он В Сити рвал
С Дембеле все стало понятно после его чудо удара с ЛФК
Комментарии можешь сам найти
Канселу лучший краек мира если в порядке