У «Локо» 1 удар в створ «Крыльев» – гол на 93-й. Самарцы пробили 21 раз, 10 – в створ
«Локомотив» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов», нанеся один удар в створ.
Константин Марадишвили забил «Крыльям» на 93-й минуты – дальним ударом в правый нижний угол от штанги.
Это единственный удар «Локомотива» в створ в сегодняшнем матче. Всего у команды Михаила Галактионова два удара в сторону ворот соперника. «Крылья» сегодня нанесли 21 удар, 10 из них – в створ.
Самарцы подали 11 угловых в этом матче, «Локомотив» – 2.
Напомним, на 60-й минуте полузащитник Бенхамин Гарре не реализовал пенальти – его удар отбил Илья Лантратов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).
В сезоне, когда Крылья вылетели, за них играли Зиньковский, Глушенков, Лысков и другие - они так же возили Локо, но забили всего 1, и на 90+5 минуте Антон Миранчук сравнял счёт.
Что характерно, если бы незадолго до ответного года забил Зиньковский, Крылья бы тогда не вылетели.