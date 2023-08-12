У «Локо» 1 удар в створ «Крыльев» – гол на 93-й. Самарцы пробили 21 раз, 10 – в створ

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Константин Марадишвили Футбол

«Локомотив» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов», нанеся один удар в створ.

Константин Марадишвили забил «Крыльям» на 93-й минуты – дальним ударом в правый нижний угол от штанги.

Это единственный удар «Локомотива» в створ в сегодняшнем матче. Всего у команды Михаила Галактионова два удара в сторону ворот соперника. «Крылья» сегодня нанесли 21 удар, 10 из них – в створ.

Самарцы подали 11 угловых в этом матче, «Локомотив» – 2.

Напомним, на 60-й минуте полузащитник Бенхамин Гарре не реализовал пенальти – его удар отбил Илья Лантратов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

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30 комментариев

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Nick
Локо бездарно сегодня играл. Просто бездарно. Не заслужили, говорю, как фанат Локомотива
+39
-1
+38
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Спартак Гордость России
Отскок локо
+33
-1
+32
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Grishkevich
Что значит не везет и как с этим бороться
+29
0
+29
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Amnesiac
Ответ Спартак Гордость России
Отскок локо
фантастический отскок я бы сказал
+20
0
+20
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RVC
Ответ KiNG_K
На воротах у кс агентский клоун, поэтому и пропустил единственный удар в створ.
ну как бы и удар был неплохой
+19
-1
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Плацкарт Вагоныч
Ответ KiNG_K
На воротах у кс агентский клоун, поэтому и пропустил единственный удар в створ.
Ну там никто бы не взял. Бильярдное попадание от штанги. И он закрыт был своими игроками. Напомнило гол Умярова в ворота Гильерме.
+16
-1
+15
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KiNG_K
На воротах у кс агентский клоун, поэтому и пропустил единственный удар в створ.
+21
-9
+12
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Петр Чумаков
Ничья, которая совсем не радостна... Унылость игры зашкаливает, катание поперек рахимовского периода. Спасибо, что Лантратов, а не Левенец. Стыдно, ребята, вам должно быть за такие домашние игры.
+10
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Dmitry Orlov
У меня дежа вю.
В сезоне, когда Крылья вылетели, за них играли Зиньковский, Глушенков, Лысков и другие - они так же возили Локо, но забили всего 1, и на 90+5 минуте Антон Миранчук сравнял счёт.
Что характерно, если бы незадолго до ответного года забил Зиньковский, Крылья бы тогда не вылетели.
+11
-1
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Сергей Рудник
Позорная игра.
+7
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Tursus
Я поражен Крыльями, команда просто огонь! Локо должны быть счастливы исходом.
+6
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Спартак Гордость России
Отскок локо
Отскочище года!
+5
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Dmitry Orlov
У меня дежа вю. В сезоне, когда Крылья вылетели, за них играли Зиньковский, Глушенков, Лысков и другие - они так же возили Локо, но забили всего 1, и на 90+5 минуте Антон Миранчук сравнял счёт. Что характерно, если бы незадолго до ответного года забил Зиньковский, Крылья бы тогда не вылетели.
Да, он перекинул вратаря, но промазал мимо ворот. Спижонил.
+3
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Данко Лазович
Обидно за Крылышки. Были достойны победы.
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Сергей Сунчилиев
Да, а кто то скажет стопроцентноя реализация. Локо отскочил. Позорная игра. Как же всё таки Локомотив зависит от Дзюбы. Надо что то менять.
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igls54
Паровоз отскочил
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Vadim Ilyin
Отскок очевидный, но давайте смотреть правде в глаза, нужен цз и цн, иначе выше 8 места не подняться....какое золото.
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Плацкарт Вагоныч
У меня после такой игры чувство, что меня предали или жестко кинули! Стыдно за такую игру. Только к Лантратову почти нет претензий. Не ставил игрока на ближнюю на угловых… Крылья жаль, наиграли на уверенную победу. А Костя молодец. Пучеглазый его задвигает, выпуская всякий сброд, типа Сарвели и Рыбчинского. Нагадили в душу опять.
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Daniel End
Что твориться с Локо.Какая-то стагнация при Галактионове началась.А ведь он неплохо начинал.Все возвращается на круги свои.
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КрыСавец
Купите наконец нормального нападающего. Не подающего надежды , не на далёкую перспективу (которая не просматривается никак) , а реального здесь и сейчас. Ну спросите хотя бы у Гарре (если сами не в состоянии найти) , кого бы он порекомендовал из Аргентинского чемпионата, из недорогих . Год за годом уходит в песок - в муках, заламываниях рук и тон выпитого валидола (алкоголя) у болельщиков .... И подарите кому - нибудь Ваню Ломаева, потому ,что никто его не купит .
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Grishkevich
Ответ Бартоломью
Тут после матча с "Ростовом " юзеры радовались, что судьба отдает должок за прошлые сезоны. Ага... С уверенностью заявляю - "Крылья" самая невезучая команда РПЛ Ну разве что "Спартак" в этом плане может с "Крыльями" конкурировать.
Про спартак можно молчать, особенно со столькью победами на 90+ минуте
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Артем Галкин
там на Зенит кто-то гавкает.А оно вон как.Спартак двоечку получает.Локо спасает очко. прошел 3й тур и опять все нас вои места встает.
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Тыр Пырыч
Ваня,Ваня- голова баранья
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Амаль Мустафаев
Дожили блин.... Радоваться ничьей с Крыльями, так себе вариант конечно. Абсолютно нет игры, каждый раз какие-то изменения, сыгранности вообще нет
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riverman1980
И Дзюбы не было - не на кого списать ))
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