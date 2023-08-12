У «Локо» 1 удар в створ «Крыльев» – гол на 93-й. Самарцы пробили 21 раз, 10 – в створ

«Локомотив» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов», нанеся один удар в створ.

забил «Крыльям» на 93-й минуты – дальним ударом в правый нижний угол от штанги.

Это единственный удар « » в створ в сегодняшнем матче. Всего у команды два удара в сторону ворот соперника. «Крылья» сегодня нанесли 21 удар, 10 из них – в створ.

Самарцы подали 11 угловых в этом матче, «Локомотив» – 2.

Напомним, на 60-й минуте полузащитник Бенхамин Гарре не реализовал пенальти – его удар отбил Илья Лантратов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и « » (1:1).