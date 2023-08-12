💥 Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал игроком «Баварии».

Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана сборной Англии.

Кейн подписал контракт с «Баварией» до лета 2027 года и взял 9-й номер.

Ранее сообщалось, что « » заплатит за Кейна 100 млн евро и 10 млн бонусами, а сам 30-летний игрок будет получать около 25 миллионов евро в год.

Воспитанник « » отыграл 435 матчей за «шпор» во всех турнирах и поставил клубный рекорд по голам – 280 мячей. Статистику Кейна можно изучить здесь.

Фото: fcbayern.com

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