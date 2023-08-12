💥 Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал игроком «Баварии».

Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана сборной Англии.

Кейн подписал контракт с «Баварией» до лета 2027 года и взял 9-й номер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за Кейна 100 млн евро и 10 млн бонусами, а сам 30-летний игрок будет получать около 25 миллионов евро в год.

Воспитанник «Тоттенхэма» отыграл 435 матчей за «шпор» во всех турнирах и поставил клубный рекорд по голам – 280 мячей. Статистику Кейна можно изучить здесь.

Фото: fcbayern.com

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234 комментария

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TheBest Legends
Кейн освобождённый
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Aleksey Dolmatov
Ответ rarog
Я считаю что для полноценной драмы он по крайней мере в первый год не должен взять с командой ни одного трофея, как минимум не взять Бундеслигу)
А тоттенхэм заберёт условный кубок лиги)
+251
-5
+246
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rarog
Я считаю что для полноценной драмы он по крайней мере в первый год не должен взять с командой ни одного трофея, как минимум не взять Бундеслигу)
+168
-10
+158
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Отец Абду
Ну наконец-то:)

Теперь ждём фотки с трофеями...
+121
-4
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Отец Абду
Ответ Кирилл Лавров
Долго ждать не придётся. Первая уже сегодня вечером.
Вытащили Кейна у ТТХ, теперь осталось вытащить ТТХ из Кейна:)
+63
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+62
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Rad0
Ответ TheBest Legends
Кейн освобождённый
Коммент "оригинальный"
+74
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Кирилл Лавров
Ответ Отец Абду
Ну наконец-то:) Теперь ждём фотки с трофеями...
Долго ждать не придётся. Первая уже сегодня вечером.
+53
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+52
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arspurs9
Спасибо за всё, легенда
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onsigne
Добби свободен!
+36
-5
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KeriLLo
Для АПЛ потеря конечно, один из лучших игроков последних 10 лет.
+30
0
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007punk
ждем чемпионство Боруссии
+30
-3
+27
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Ааа Ссс
Ответ 007punk
ждем чемпионство Боруссии
А сама Боруссия этого хочет?? 😁
+26
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Пинающий Достоинства
Хари Кейн заслужил, нормальный мужик и игрок выдающийся
+17
-1
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Алексей Бекмеметьев
К утру ждем таких новостей: Кейн в ТТХ 10 лет - 0 трофеев, 1 день в Баварии - трофей
+16
0
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Bruce LEE
Поздравляю фанатов Баварии с топовой покупкой. С Кейном можно смело бросать вызов МС в ЛЧ.
+16
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Промах Мораты
Ответ Aleksey Dolmatov
А тоттенхэм заберёт условный кубок лиги)
Не возможно. Ауди как это максимум для клуба
+12
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Даниил Гутин
А мог бы стать лучшим бомбардиром апл без трофеев, что само по себе легендарно
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Блуждающий странник
Удачи игроку одной карьеры. Сегодня будем либо поздравлять с первым трофееем либо шутить, что привез с собой дух Тоттенхэма :)
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rdyabin@icloud.com
У Тухеля все возможности провести феноменальный сезон!
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Leo_89
Не ожидал, что Кейн все-таки решится ближе к 30 на такой переезд из родной Англии в другую страну ради трофеев и нового опыта. Молодцом.
+5
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BertNiKK
Сегодня суперкубок Германии против Лейпцига. Будет забавно, если Кейн сможет выйти на поле и выиграет первый свой 🏆 в первом же матче за Баварию 😆 Будет мощное начало!
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almagrosp
Ответ rdyabin@icloud.com
У Тухеля все возможности провести феноменальный сезон!
Что значит феноменальный сезон для баварии? Выиграть очередную бундеслигу?🤣
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bobdryak
Ответ Даниил Гутин
А мог бы стать лучшим бомбардиром апл без трофеев, что само по себе легендарно
это мало кто понимает тут) ну выиграет (может быть) ЛЧ, станет очередным из списка... куча ноунеймов выиграли ЛЧ, так то)))
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Alex Morhan
Ответ Стахович
Глупо,очень глупо.Выигравших трофей с Баварией тысячи,а Ширера никто не обогнал.Тридцать лет сидел без трофея,надо было и дальше гнуть свою бомбардирскую линию - остался бы в истории как рекордсмен
Уйти он хотел не в первый раз, но от Леви не так просто уйти
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Азамат Кабертай
Ответ Bruce LEE
Поздравляю фанатов Баварии с топовой покупкой. С Кейном можно смело бросать вызов МС в ЛЧ.
Вызов МС в ЛЧ ?
МС только что впервые в своей истории выиграл ЛЧ, а вы пишете как будто он там главный гегемон))
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