💥 Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал игроком «Баварии».
Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана сборной Англии.
Кейн подписал контракт с «Баварией» до лета 2027 года и взял 9-й номер.
Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за Кейна 100 млн евро и 10 млн бонусами, а сам 30-летний игрок будет получать около 25 миллионов евро в год.
Воспитанник «Тоттенхэма» отыграл 435 матчей за «шпор» во всех турнирах и поставил клубный рекорд по голам – 280 мячей. Статистику Кейна можно изучить здесь.
Фото: fcbayern.com
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