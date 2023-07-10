«Зенит» не выиграет Кубок PARI Премьер, Рублев и Сафиуллин в 1/4 «Уимблдона», 6-я победа Ферстаппена подряд, контракт Федотова без трансферной карты, Леонардо мочит Мбаппе и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер – 4:3. Михаил Кержаков отразил два удара, а Зелимхан Бакаев не забил свою попытку. Впрочем, команда Сергея Семака лишилась шансов на победу в турнире, набрав 5 очков за 3 игры. Кроме того, травму в матче получил Клаудиньо, замененный в середине первого тайма.

2. На «Уимблдоне» Андрей Рублев в четвертом круге обыграл Александра Бублика в пяти сетах, упустив двойной матчбол на приеме при счете 5:4 в 4-м сете. Для Рублева это восьмой выход в 1/4 финала «Большого шлема» – в предыдущих семи он выиграл два сета. Роман Сафиуллин победил Дениса Шаповалова, впервые вышел в 1/4 «Большого шлема» и дебютирует в топ-50. Матч Новака Джоковича с Хубертом Хуркачем остановили после второго сета: его не успели бы доиграть до 23 часов по местному времени – а после этого в том районе, где проводится турнир, запрещены массовые мероприятия.

16-летняя Мирра Андреева впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема», победив Анастасию Потапову. Ига Швентек, Джессика Пегула и Маркета Вондроушова вышли в 1/4 финала, Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко. Белоруску освистали после матча, она в ответ посмеялась и покачала головой, а потом жестко ответила на вопросы.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании-2023, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й. «Ред Булл» взял 11 Гран-при подряд и повторил рекорд «Формулы-1». А у Ферстаппена 6 побед подряд – это 5-я серия в истории «Формулы-1».

4. Контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА был подписан без трансферной карты, утверждает «Спорт-Экспресс». Это значит, что решение КХЛ о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

5. «Динамо» выиграло BetBoom Братский Кубок, победив ЦСКА и в ответном матче – 6:3. Динамовцы забили 4 гола и выиграли 2 челленджа. Первую встречу ЦСКА проиграл 0:5 с учетом 3 голов и двух челленджей.

6. «ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии». Контракт – до 2028 года.

7. Выяснилось, что ЦСКА предлагал агенту Марио Фернандеса 50 тысяч евро комиссии, это его разозлило. «Зенит» дал 400 тысяч.

8. КХЛ может на несколько лет запретить возвращаться в лигу, если игрок уедет в НХЛ с действующим контрактом. Об этом заявил Сергей Гимаев-младший.

9. «Ювентус» не сыграет в Лиге конференций. Отстранение не обжалуют в обмен на отсутствие запрета на еврокубки в будущем, пишет Corriere dello Sport.

10. «Бавария» предложила за Харри Кейна 80 млн евро и бонусы, но «Тоттенхэм», видимо, отклонит и это предложение. «Барса» работает над продажей Феррана и Кессиэ, чтобы подписать Роке летом, если они не уйдут, Витор перейдет зимой. ЦСКА получит 6 млн евро и бонусы за Зайнутдинова от «Бешикташа», о трансфере договорились. Икарди за 10 млн евро переходит в «Галатасарай» из «ПСЖ», его купили за 50+8 млн в 2020-м. Вендел хочет, чтобы новый клуб платил не меньше «Зенита» – в Европе таких вариантов нет. Больше новостей о трансферах – в ленте тега.

11. 70-летний Курбан Бердыев возглавил «Динамо» из Махачкалы, выступающее в Мелбет Первой лиге.

12. «Барселона» начнет продавать бриллианты, созданные с использованием травы «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Компания, которой осуществит проект, ранее выпустила коллекцию на основе волос Пеле и украшения к юбилею «Эспаньола».

13. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко будет выступать за Австрию.

14. Кубок КОНКАКАФ. В 1/4 финала США одолели Канаду (3:2 по пен.) благодаря двум сэйвам Мэтта Тернера в послематчевой серии, Гватемала проиграла Ямайке (0:1). В полуфинале американцы встретятся с Панамой, а Мексика – с Ямайкой.

15. Летняя лига НБА. 27 очков и 12 подборов Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» в игре с «Портлендом», «Лейкерс» взяли верх над «Шарлотт» и другие результаты.

16. Умер Луис Суарес Мирамонтес. Обладателю «Золотого мяча»-1960 было 88 лет.

Цитаты дня.

Медведева об уходе от Тутберидзе: «Мне говорили: «Ты для нас олимпийская чемпионка». Но это обесценивание победы соперника и жалость ко мне»

«ПСЖ» в ответе на письмо Мбаппе: «Выход – продажа или продление до 2025-го. Так уходят великие: оставив наследие и финансово помогая клубу»

Яя Туре считает, что «Барса»-2009 обыграла бы «Ман Сити»-2023: «100 процентов. Та команда была совершенной»

«Мир летит к чертям, и на хорошей скорости». Менье о том, что в Бельгии разрешат менять пол и имя несколько раз

Аршавин о Джеко: «Здорово, что он приехал в Россию – пусть увидит, что ничего страшного нет, играть с российскими командами можно»

«Не скажу, что в США все идеально. Строят крутых из себя, но есть неприятные моменты – грязные улицы, видел крысу в метро». Форвард «Магнитки» Канцеров о стране

Леонардо: «Мбаппе должен уйти. За его 6 лет в «ПСЖ» 5 клубов выиграли ЛЧ, и Килиана не было ни в одном из них. Значит, победить можно и без него»

Кержаков о пенальти с «Фенербахче»: «Писали, что в воротах «Зенита» мешок картошки. Я ответил, что предоставлю мешок, если не отобью ни одного – теперь не надо отдавать»