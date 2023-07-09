Уимблдон. 4-й круг. Рублев сыграет с Бубликом, Сафиуллин встретится с Шаповаловым, Джокович – с Хуркачем
Андрей Рублев поборется с Александром Бубликом в четвертом круге «Уимблдона».
Роман Сафиуллин встретится с Денисом Шаповаловым, Новак Джокович – с Хубертом Хуркачем.
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
- Дата проведения
- 9 июля, 15.30
- Дата проведения
- 9 июля, 16.30
- Дата проведения
- 9 июля, 16.30
- Дата проведения
- 9 июля, 19.00
А насчет шансов Рубля… слишком нестабилен всю жизнь был Бублик, чтобы быть уверенным в нем.
В зарубе Бублика и Рублева пусть победит сильнейший) вообще не представляю, чем закончится матч.
Джок и Синнер не должны проблем испытать по идее.
Всем хорошего тенниса сегодня. И солнечной погоды)