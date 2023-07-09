Уимблдон. 4-й круг. Рублев сыграет с Бубликом, Сафиуллин встретится с Шаповаловым, Джокович – с Хуркачем

Теги Новак Джокович Уимблдон результаты ATP Андрей Рублев Роман Сафиуллин Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев поборется с Александром Бубликом в четвертом круге «Уимблдона».

Роман Сафиуллин встретится с Денисом Шаповаловым, Новак Джокович – с Хубертом Хуркачем.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
9 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Роман Сафиуллин (Россия) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
9 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Дата проведения
9 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
9 июля, 19.00
Онлайн матча

13 комментариев

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Ma-Tzu
Всем привет, Хуркач Величайший!
+4
-1
+3
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iiildario
Ответ Guillermo
Мне кажется Джоку сегодня пустят кровь (например отнимут сет). И хотел бы ошибиться, но у Рубля шансов минимум.
Посмотрим) Хуркач, конечно, хорош, но тут все будет зависеть только от Новака и его настроя на мой взгляд.
А насчет шансов Рубля… слишком нестабилен всю жизнь был Бублик, чтобы быть уверенным в нем.
+3
0
+3
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Guillermo
Ответ iiildario
Надеюсь, Сафиуллин продолжит показывать отличный теннис и пройдёт Шаповалова. Канадец не выглядит непроходимым соперником. В зарубе Бублика и Рублева пусть победит сильнейший) вообще не представляю, чем закончится матч. Джок и Синнер не должны проблем испытать по идее. Всем хорошего тенниса сегодня. И солнечной погоды)
Мне кажется Джоку сегодня пустят кровь (например отнимут сет). И хотел бы ошибиться, но у Рубля шансов минимум.
+2
0
+2
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iiildario
Надеюсь, Сафиуллин продолжит показывать отличный теннис и пройдёт Шаповалова. Канадец не выглядит непроходимым соперником.
В зарубе Бублика и Рублева пусть победит сильнейший) вообще не представляю, чем закончится матч.
Джок и Синнер не должны проблем испытать по идее.
Всем хорошего тенниса сегодня. И солнечной погоды)
+3
-2
+1
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SKA Rostov1992
Удачи Роман, великолепный шанс на 1/4 шлема, нужно пользоваться. В случае выхода Ромы в 1/4 получается у нас за 3 последних сезона будет 5 теннисистов, который добирались минимум до 1/4 шлема. Очень крутой результат.
+1
0
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Kazanest
Ответ Stas Salesov
Вообще это ненормально, что Синнер играет исключительно на центральном или первом кортах, какого черта его так тащат? У тирольской доходяги даже мастерса нет..
Его противостояние с Алькарасом анонсировали же как замена Биг-3. Просто придерживаются выбранной стратегии 🙂
+1
0
+1
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Stas Salesov
Вообще это ненормально, что Синнер играет исключительно на центральном или первом кортах, какого черта его так тащат? У тирольской доходяги даже мастерса нет..
0
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encaro_one
Редкий случай, что все матчи дня отличные, и у мужчин и у женщин, без проходных.
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jjeka
Бублик гораздо стабильнее Андрея на траве, а в этом сезоне и вовсе на пике. Но больше всего Рублю может помешать его собственная психология. Хуркач пободается с Новаком 100%, возможно даже отнимет один сет, а в другом затянет на тай брейк, но на дистанции Джокович стабильно сильнее и тут без вариантов. Синнер должен не заметить колумбийца. Сафиуллин vs Шапка - вообще ХЗ, с внезапными андертогами всегда всё максимально непредсказуемо
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encaro_one
Ответ Guillermo
Мне кажется Джоку сегодня пустят кровь (например отнимут сет). И хотел бы ошибиться, но у Рубля шансов минимум.
Недооцениваете Рубль. Пусть он и стоит сейчас один евроцент, но по психологии парень взрослеет. Победит сегодня.
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Furry
Ответ Stas Salesov
Вообще это ненормально, что Синнер играет исключительно на центральном или первом кортах, какого черта его так тащат? У тирольской доходяги даже мастерса нет..
Есть глава АТП итальянец 🤪
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