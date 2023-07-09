«Зенит» лишился шансов на победу в Кубке PARI Премьер, набрав 5 очков за 3 игры. У «Црвены Звезды» 6 баллов после 2 матчей

«Зенит» одержал лишь одну победу в игровое время в Кубке PARI Премьер.

Команда Сергея Семака сумела обыграть « » (3:1) в первом матче на турнире, а затем потерпела поражение от « » (1:2).

Сегодня петербуржцы в основное время сыграли с « » вничью (0:0), а затем победили по пенальти.

Всего « » набрал 5 очков и лишился шансов выиграть турнир. Лидирует команда из Сербии – у нее 6 баллов после 2 игр. У турок 1 очко за 1 матч, у азербайджанцев – 0 после двух игр.