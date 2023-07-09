«Зенит» лишился шансов на победу в Кубке PARI Премьер, набрав 5 очков за 3 игры. У «Црвены Звезды» 6 баллов после 2 матчей
«Зенит» одержал лишь одну победу в игровое время в Кубке PARI Премьер.
Команда Сергея Семака сумела обыграть «Нефтчи» (3:1) в первом матче на турнире, а затем потерпела поражение от «Црвены Звезды» (1:2).
Сегодня петербуржцы в основное время сыграли с «Фенербахче» вничью (0:0), а затем победили по пенальти.
Всего «Зенит» набрал 5 очков и лишился шансов выиграть турнир. Лидирует команда из Сербии – у нее 6 баллов после 2 игр. У турок 1 очко за 1 матч, у азербайджанцев – 0 после двух игр.
Ну что ты будешь делать.
Ну давайте, расскажите, как Зенит должен в межсезонном товарняке, где чуть не каждые 30 минут играет новый состав, всех обыгрывать) Ведь главное тут - именно победа, а не наигрывание команды и изучение вариаций состава.
Спартак со своими межсезонными победами и сливами в официальных матчах подтвердит.
Тем более играли основой со всеми 150-ю легионерами
А Зенит играя дома боевым составом катает вату и рассказывает что достойно выступил бы в ЛЧ ну-ну,это был бы гига позор и 4 место
Не смотря на чемпионства этот Зенит самый слабый за последние 15 лет
Шо то х***я - шо это х***я.
Смотрите нормальный футбол, хватит саниматься мастурбацией😁
Турнир не официальный. В чём проблема?