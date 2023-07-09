«Зенит» лишился шансов на победу в Кубке PARI Премьер, набрав 5 очков за 3 игры. У «Црвены Звезды» 6 баллов после 2 матчей

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда Нефтчи высшая лига Азербайджан Кубок PARI Премьер Футбол

«Зенит» одержал лишь одну победу в игровое время в Кубке PARI Премьер.

Команда Сергея Семака сумела обыграть «Нефтчи» (3:1) в первом матче на турнире, а затем потерпела поражение от «Црвены Звезды» (1:2).

Сегодня петербуржцы в основное время сыграли с «Фенербахче» вничью (0:0), а затем победили по пенальти.

Всего «Зенит» набрал 5 очков и лишился шансов выиграть турнир. Лидирует команда из Сербии – у нее 6 баллов после 2 игр. У турок 1 очко за 1 матч, у азербайджанцев – 0 после двух игр.

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58 комментариев

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noti22
Зениту рано бороться за такие важные турниры, пока ещё не достигли уровень Спартака
+101
-10
+91
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Ветер
Опять зенит из группы не вышел.
Ну что ты будешь делать.
+29
-4
+25
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Poko Master
Црвена во истину братская команда Спартаку
+27
-7
+20
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Виктор Иванович
Опаньки, а чьи это пятачки вырисовываются в комментах? Вы ж мои рОдные)))
Ну давайте, расскажите, как Зенит должен в межсезонном товарняке, где чуть не каждые 30 минут играет новый состав, всех обыгрывать) Ведь главное тут - именно победа, а не наигрывание команды и изучение вариаций состава.
Спартак со своими межсезонными победами и сливами в официальных матчах подтвердит.
+36
-23
+13
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Торна
Ответ Burel
ахаха. Даже на такоого рода международном турнире унижены 😂😂
Не думаю. Не последнее место как обычно. Прогресс налицо
+18
-6
+12
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Vito74
Насрать, Миша выиграл серию пенальти.
+13
-8
+5
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Очки Дани Алвеса
Ответ noti22
Зениту рано бороться за такие важные турниры, пока ещё не достигли уровень Спартака
Ой ладно вам, победили бы - все уши прожужжали
Тем более играли основой со всеми 150-ю легионерами
+9
-4
+5
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Монморенси
Боже, как я рыдаю! Сколько надежд у меня было на этот турнир 😭
+6
-2
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Lumberjack
Ответ Виктор Иванович
Опаньки, а чьи это пятачки вырисовываются в комментах? Вы ж мои рОдные))) Ну давайте, расскажите, как Зенит должен в межсезонном товарняке, где чуть не каждые 30 минут играет новый состав, всех обыгрывать) Ведь главное тут - именно победа, а не наигрывание команды и изучение вариаций состава. Спартак со своими межсезонными победами и сливами в официальных матчах подтвердит.
да им ссы в глаза ) Сейчас нахрюкаются от радости, а потом опять будут пеной исходить после 7-1
+21
-17
+4
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Вова Пупкин
Всё равно интересно. Пусть и непонятно какой это кубок, но международный турнир в любом случае интересен. Пенальти после матча, это всегда завораживает! Интрига! Даже для таких, не особо значимых матчей...
+6
-3
+3
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Nickolay Lyskov
Зато в ЛЧ Зенит показал бы всяким Баваркам и Реалкам, судя по интервью руководства клуба. Кубок Пари продемонстрировал всю мощь зенитовского футбола и показал, почему футбольная Европа боится участия потенциального победителя в еврокубках.
+11
-8
+3
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Дмитрий9779
Ответ Александр Романов
Истинный уровень политпроекта
С Акроном.
+7
-4
+3
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Rt Simpson
Ответ Burel
семак, как всегда, показал уровень с европейскими грандами. Ну тут достойно сражались, не как с Брюгге, выцарапали нулевую ничейку
Ты то куда лезешь? Тричковски до сих пор над вами ржет
+4
-1
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Burel
Ответ Виктор Иванович
Опаньки, а чьи это пятачки вырисовываются в комментах? Вы ж мои рОдные))) Ну давайте, расскажите, как Зенит должен в межсезонном товарняке, где чуть не каждые 30 минут играет новый состав, всех обыгрывать) Ведь главное тут - именно победа, а не наигрывание команды и изучение вариаций состава. Спартак со своими межсезонными победами и сливами в официальных матчах подтвердит.
Ты всё переиначил.. Никто не говорил, что он должен обыгрывать. Наоборот, все знали, что он это не сделает. Ведь турнир международный без кукуянов в составе
+15
-13
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Алексей Иванов
Царевна звезда этим составом 4 место в группе ЛЕ заняла.
А Зенит играя дома боевым составом катает вату и рассказывает что достойно выступил бы в ЛЧ ну-ну,это был бы гига позор и 4 место
Не смотря на чемпионства этот Зенит самый слабый за последние 15 лет
+2
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AERN
бронзовые медали себе обеспечили, может даже серебряные выиграют.
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Наталья Ларионова
Ответ Виктор Иванович
Опаньки, а чьи это пятачки вырисовываются в комментах? Вы ж мои рОдные))) Ну давайте, расскажите, как Зенит должен в межсезонном товарняке, где чуть не каждые 30 минут играет новый состав, всех обыгрывать) Ведь главное тут - именно победа, а не наигрывание команды и изучение вариаций состава. Спартак со своими межсезонными победами и сливами в официальных матчах подтвердит.
Акрон и Торпедо не дадут им соврать)
+2
-1
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Денис Мартин
Ответ Lumberjack
да им ссы в глаза ) Сейчас нахрюкаются от радости, а потом опять будут пеной исходить после 7-1
Ребята, да что фанаты бомжей, что фанаты свиней.

Шо то х***я - шо это х***я.

Смотрите нормальный футбол, хватит саниматься мастурбацией😁
+4
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Виталик Украинский
Ответ Торна
Зенит без Кукуяна лишился и дальше по тексту
Спартак без предварительного чаепития даже заявиться на предсезонную Копу не может.
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Злодей Спб
Ответ Burel
напомнило разгром 3-0 в тушино, когда перед матчем газпромовцы орали, что будет разгром в обратную сторону
7-1 уже забыли?
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Наталья Ларионова
Ответ Фут.Боль
Очередной турнир с европейскими командами не в копилку Богданыча, эх.
Нефтчи обыгран, Фенер обыгран. Проигрыш Црвене с минимальным счётом из-за пенальти.
Турнир не официальный. В чём проблема?
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Yury Sin
Ответ OldRedWhite
Мнение нейтрального любителя футбола для нас имеет принципиальное значение !
А ты кто такой, бело-красный старичок? ) И кстати его мнение как раз важнее, ибо объективное - нейтральное, как ты сказал и со стороны )
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Матрос Кот
Зенит совершенно не способен играть нигде,кроме РПЛ. Но это тоже достижение. Ждем очередного чемпионства. Насладимся.
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Иван Петров
Как там говорил президент Медведев, если бы да кабы, Зенит бы боролся за ЛЧ.
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pav11k
Кержаков хорош, Бакаев чудик
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