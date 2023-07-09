Медведева об уходе от Тутберидзе: «Мне говорили: «Ты для нас олимпийская чемпионка». Но это обесценивание победы соперника и жалость ко мне»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Медведева взяла серебро в личном турнире, золото выиграла Алина Загитова. После Игр Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру.

«Я постоянно слышала – «как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим».

Мне говорят: «Ты для нас олимпийская чемпионка» – а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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21 комментарий

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Анна Беляева
Вообще, подобные запевания от близкого окружения решаются одним серьезным разговором в духе: я все понимаю, не надо обижать Алину, она выиграла по делу и чемпионка она, меня радует мое второе место. Зачем бежать через несколько границ от этого?

Другой разговор, что внутри-то было не это, а скорее: "Если я для вас ОЧ, могли бы и подсуетиться, чтобы соперников не было, а что теперь причитать? Сами все сделали." В общем, примерно то, что она ЭГ высказала в КиКе, когда говорила: "Я сделала все, а вы сделали все, чтобы прошла Алина" Только от себя никому ещене удавалось сбежать. И эта обида в Канаде, естественно, меньше не стала.
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Пользователь Гугла
ну, с возрастом поумнела, да это было обесценивание победы соперницы, которое лилось со всех сторон, тутберидзе, они оби золотые, не называйте ее олимпийской чемпионкой, эфиры на радио и тв, сми, где женю называли олимпийской чемпионкой и она не разу ни поправила ведущих, могла сказать вы что охренели, оч Загитова, вы что олимпиаду несмотрели, а она молчала и улыбаясь кивала головой, мы это все видели и высказывание многих из фк бомонда которые в эфире на всю страну говорили для меня женя оч, это был такой трэш и стыд, сейчас возмущаются олимпийским комитетом что он плюет на мнение России, а тогда все провозглашая оч медведеву со всех утюгов, не плевали на мнение ису, олимпийского комитета, думаю и сейчас если валиеву признают виновной и не дадут золото ои, у нас все равно со всех утюгов будут называть ее оч
+18
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Lala M
Интересно, Женю вот саму не утомили эти сценария по поводу золота ОИ? Кого реально жалко, так это Валиеву и Трусову, на этой ОИ уж точно, без относительно произошедшего, 3ое были достойны золота, но как-то никто из проигравших ни скулит о своей несчастной судьбе.
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smoky eyes
Думаю, все же в тот момент Жене приятно было это слышать, потому и было наломано столько дров. И хорошо, что понимание пришло, что тогда оказали медвежью услугу с этим « ты для нас ОЧ». Нужен наверное супер психолог команде, который бы помогал справиться с проигрышем спортсменам сразу. Женя шла к этому столько лет, а могла бы потратить пару месяцев, порадоваться серебру, которое очень тяжелым трудом досталось между прочим. Могла стать не жертвой, а крутой спортсменкой, которая после травмы смогла взять олимпийскую медаль. . В любом случае успехов. Отпустила, молодец.
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Ирина Иванова
Неизлечимые фантомные боли. Исповедальные шоу, интервью, показательные программы, фильмы не помогли, остается надежда на автобиографическую книгу и мемуары.
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russalka
Всё понятно: иногда жалость и снисходительность бесит ещё больше. Согласна с Женей. Ей надо было не принимать это. Я серебряный призёр и всё. Зачем было играть в эту игру? Зачем было принимать золотую медаль от фанатов? На пресске заявлять, что Женя непобедима, когда её уже 2 раза обыграли?
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Титюля
Ответ Yaroslove
Странно. Жалели всей страной, а она взяла и из нее сбежала)) А та, которую гнобили, осталась))
Она никуда не сбежала, уехала к другому тренеру тренироваться.
+15
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+6
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Jessi
Да, правда же Тутберидзе на ПК говорила журналистам, чтоб не называла Алину ОЧ. Сама взрастила эго у Медведевой, которая поверила в свою исключительность и непобедимость
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Ольга Ив
Лицемерненько получается. Вот Женя говорит: "а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне».
Вопрос Жене : почему же ты ВСЛУХ не остановила этих взрослых, не сказала им, что Алина ОЧ, не надо меня жалеть. Но на всех программах никого не поправила.
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Yaroslove
Странно. Жалели всей страной, а она взяла и из нее сбежала)) А та, которую гнобили, осталась))
+18
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+2
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Oleandra
Виноваты все вокруг, кроме меня самой.. прежде всего виновата конечно Тутберидзе.. зачем надежду дала, что я великая чемпионка, зачем привела к двукратному званию ЧМ, ЧЕ и всего остального? зачем выдернула меня из спортивного небытия? наверно в этом фильме слов благодарности к главному тренеру в её жизни мы не услышим.. хотелось бы ошибиться.
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Сáмсон Самсонов
Ответ Angry Dude
Враньё. Медведева переехала тренироваться в Канаду, платила из собственного кармана немаленькие деньги за то, что могла иметь в России абсолютно бесплатно и продолжала представлять Россию.
Она за деньги которые федра её отваливала каждый месяц дом купила, ещё за эти два года большую часть времени она тренилась в Москве бесплатно, при этом деньги текли на счет, шесть лямов
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russalka
Ответ Пользователь Гугла
ну, с возрастом поумнела, да это было обесценивание победы соперницы, которое лилось со всех сторон, тутберидзе, они оби золотые, не называйте ее олимпийской чемпионкой, эфиры на радио и тв, сми, где женю называли олимпийской чемпионкой и она не разу ни поправила ведущих, могла сказать вы что охренели, оч Загитова, вы что олимпиаду несмотрели, а она молчала и улыбаясь кивала головой, мы это все видели и высказывание многих из фк бомонда которые в эфире на всю страну говорили для меня женя оч, это был такой трэш и стыд, сейчас возмущаются олимпийским комитетом что он плюет на мнение России, а тогда все провозглашая оч медведеву со всех утюгов, не плевали на мнение ису, олимпийского комитета, думаю и сейчас если валиеву признают виновной и не дадут золото ои, у нас все равно со всех утюгов будут называть ее оч
Да, сейчас это продолжается с Валиевой: Чемпионка России, Олимпийская чемпионка. А как при этом чувствует себя сам спортсмен, никто не думает.
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Enchanter WIZZARD
Перспективная ветка)
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-3
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Serega T
Ответ Lala M
Интересно, Женю вот саму не утомили эти сценария по поводу золота ОИ? Кого реально жалко, так это Валиеву и Трусову, на этой ОИ уж точно, без относительно произошедшего, 3ое были достойны золота, но как-то никто из проигравших ни скулит о своей несчастной судьбе.
А вы не пробовали посвятить 15 лет своей жизни одному делу и остановится в шаге до заветной цели? Вам обывателю это не понять.
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justbored
Ответ Пользователь Гугла
ну, с возрастом поумнела, да это было обесценивание победы соперницы, которое лилось со всех сторон, тутберидзе, они оби золотые, не называйте ее олимпийской чемпионкой, эфиры на радио и тв, сми, где женю называли олимпийской чемпионкой и она не разу ни поправила ведущих, могла сказать вы что охренели, оч Загитова, вы что олимпиаду несмотрели, а она молчала и улыбаясь кивала головой, мы это все видели и высказывание многих из фк бомонда которые в эфире на всю страну говорили для меня женя оч, это был такой трэш и стыд, сейчас возмущаются олимпийским комитетом что он плюет на мнение России, а тогда все провозглашая оч медведеву со всех утюгов, не плевали на мнение ису, олимпийского комитета, думаю и сейчас если валиеву признают виновной и не дадут золото ои, у нас все равно со всех утюгов будут называть ее оч
duuude, get a girlfriend. or boyfriend. or something ))
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