Медведева об уходе от Тутберидзе: «Мне говорили: «Ты для нас олимпийская чемпионка». Но это обесценивание победы соперника и жалость ко мне»

Евгения Медведева рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Медведева взяла серебро в личном турнире, золото выиграла . После Игр Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру.

«Я постоянно слышала – «как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим».

Мне говорят: «Ты для нас олимпийская чемпионка» – а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.