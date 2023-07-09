Медведева об уходе от Тутберидзе: «Мне говорили: «Ты для нас олимпийская чемпионка». Но это обесценивание победы соперника и жалость ко мне»
Евгения Медведева рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Медведева взяла серебро в личном турнире, золото выиграла Алина Загитова. После Игр Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру.
«Я постоянно слышала – «как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим».
Мне говорят: «Ты для нас олимпийская чемпионка» – а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Другой разговор, что внутри-то было не это, а скорее: "Если я для вас ОЧ, могли бы и подсуетиться, чтобы соперников не было, а что теперь причитать? Сами все сделали." В общем, примерно то, что она ЭГ высказала в КиКе, когда говорила: "Я сделала все, а вы сделали все, чтобы прошла Алина" Только от себя никому ещене удавалось сбежать. И эта обида в Канаде, естественно, меньше не стала.
Вопрос Жене : почему же ты ВСЛУХ не остановила этих взрослых, не сказала им, что Алина ОЧ, не надо меня жалеть. Но на всех программах никого не поправила.