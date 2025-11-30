  • Спортс
  Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»

Агент Сердара Азмуна о шансах на возвращение форварда в РПЛ: он был бы рад.

Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего Сердара Азмуна, заявил, что 30-летний футболист был бы рад снова играть в России.

В настоящее время экс-игрок «Зенита», «Рубина» и «Ростова» восстанавливается после перелома малоберцовой кости. С 2024 года он выступает за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

– Возможно ли возвращение Азмуна в РПЛ этой зимой?

– Если поступит хорошее предложение, мы с Сердаром обязательно его рассмотрим. Он был бы рад вернуться в Россию. Но на данный момент Сердар восстанавливается от травмы и будет готов вернуться на поле в январе.

– Если ЦСКА или «Спартак» сделают предложение Сердару, он согласится?

– Почему нет? Мы с уважением относимся ко всем командам в России. Азмун успел поиграть и в «Рубине», и в «Ростове», и в «Зените», поэтому не исключаю его переход в любой другой российский клуб, – сказал Хагитали.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
