Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, в третий игровой день состоятся восемь матчей.

«Кливленд» примет «Торонто» в 22:30 по московскому времени, « » встретится с « » получасом позже.

НБА

лига

Лас-Вегас

–

9 июля. 22:30

Шарлотт – Лейкерс

9 июля. 23:00

– Нью-Йорк

10 июля. 0:30

– Детройт

10 июля. 1:00

Вашингтон – Бостон

10 июля. 2:30

Портленд – Сан-Антонио

10 июля. 3:00

Денвер – Атланта

10 июля. 4:30

Голден Стэйт – Новый Орлеан

10 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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