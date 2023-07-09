Летняя лига НБА. «Портленд» против «Сан-Антонио» Вембаньямы, «Шарлотт» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

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Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, в третий игровой день состоятся восемь матчей.

«Кливленд» примет «Торонто» в 22:30 по московскому времени, «Шарлотт» встретится с «Лейкерс» получасом позже.

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

КливлендТоронто

9 июля. 22:30

Шарлотт – Лейкерс

9 июля. 23:00

Бруклин – Нью-Йорк

10 июля. 0:30

Хьюстон – Детройт

10 июля. 1:00

Вашингтон – Бостон

10 июля. 2:30

Портленд – Сан-Антонио

10 июля. 3:00

Денвер – Атланта

10 июля. 4:30

Голден Стэйт – Новый Орлеан

10 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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