Летняя лига НБА. «Портленд» против «Сан-Антонио» Вембаньямы, «Шарлотт» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, в третий игровой день состоятся восемь матчей.
«Кливленд» примет «Торонто» в 22:30 по московскому времени, «Шарлотт» встретится с «Лейкерс» получасом позже.
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Кливленд – Торонто
9 июля. 22:30
Шарлотт – Лейкерс
9 июля. 23:00
Бруклин – Нью-Йорк
10 июля. 0:30
Хьюстон – Детройт
10 июля. 1:00
Вашингтон – Бостон
10 июля. 2:30
Портленд – Сан-Антонио
10 июля. 3:00
Денвер – Атланта
10 июля. 4:30
Голден Стэйт – Новый Орлеан
10 июля. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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