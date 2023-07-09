Яя Туре считает, что «Барса»-2009 обыграла бы «Ман Сити»-2023: «100 процентов. Та команда была совершенной»
Яя Туре считает, что «Барселона» 2009 года была сильнее нынешнего «Манчестер Сити».
В 2009-м «Барселона» под руководством Пепа Гвардиолы взяла требл, выиграв Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов. В минувшем сезоне обладателем требла стал «Манчестер Сити», победивший в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
«Было бы сложно, но я думаю, что та команда, состоявшая из суперзвезд и большого количества отличных игроков, обыграла бы «Ман Сити». 100 процентов. Это была мечта. Каждая тренировка была очень интенсивной. Вот такой уровень у нас был каждый день.
Представьте: Иньеста в 26-27 лет, 28-летний Хави… Эти игроки в тот момент были невероятны. Тьерри Анри, Месси, Самюэль Это’О, который тогда был лучшим в мире. После них – Иньеста и Хави. Потом – я и Бускетс. Та команда была совершенной», – сказал Туре.
Гораздо меньше шансов было бы против Барсы 2011 (та команда действительно была близкой к совершенству) и Барса 2015 Луиса Энрике, когда по пути к победе в ЛЧ вынесли одного за другим всех чемпионов лиг топ-5. Вот против этих двух команд Сити вряд ли бы устоял.
- если игра прошла бы в 2009 году, то бесспорно выиграла бы Барселона, потому, что большая часть состава нынешнего МанСити тогда была школьниками.
- если игра прошла бы в 2023 году, то бесспорно выиграл бы МанСити, так как большая часть той Барсы сейчас уже не играет