Яя Туре считает, что «Барса»-2009 обыграла бы «Ман Сити»-2023: «100 процентов. Та команда была совершенной»

Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Яя Туре считает, что «Барселона» 2009 года была сильнее нынешнего «Манчестер Сити».

В 2009-м «Барселона» под руководством Пепа Гвардиолы взяла требл, выиграв Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов. В минувшем сезоне обладателем требла стал «Манчестер Сити», победивший в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Было бы сложно, но я думаю, что та команда, состоявшая из суперзвезд и большого количества отличных игроков, обыграла бы «Ман Сити». 100 процентов. Это была мечта. Каждая тренировка была очень интенсивной. Вот такой уровень у нас был каждый день.

Представьте: Иньеста в 26-27 лет, 28-летний Хави… Эти игроки в тот момент были невероятны. Тьерри Анри, Месси, Самюэль Это’О, который тогда был лучшим в мире. После них – Иньеста и Хави. Потом – я и Бускетс. Та команда была совершенной», – сказал Туре.

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40 комментариев

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Stewart D.
Рубин вошёл в чат
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JURAVLI
Барса 2009 чудом прошла в финал ЛЧ. Этот Сити спокойно мог бы ее остановить.

Гораздо меньше шансов было бы против Барсы 2011 (та команда действительно была близкой к совершенству) и Барса 2015 Луиса Энрике, когда по пути к победе в ЛЧ вынесли одного за другим всех чемпионов лиг топ-5. Вот против этих двух команд Сити вряд ли бы устоял.
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XavIniesta2008-2015
Барселона 2011 была ещё сильнее, чем версия 2009-го. Хотя, футбол изменился за прошедшее время
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Tiranyan8
Та Барселона с Эвребе - равных ей никогда не было и не будет ! 😄
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Рэд Уайт
да кто вообще придумал это сравнение из за Пепа что ли?
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Рэд Уайт
Ответ <~Inter~>
Нынешний футбол выглядит сильнее. Тогда только Барселона умела прессинговать и разыгрывать от ворот на высоком уровне, а сейчас в той же АПЛ больше половины команд имеют эти качества
нынешний футбол выглядит на уровне любительского
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BaldFraud
Выигрывают не только игроки, но и тренер. Думаю нынешний Пеп лучше знал бы, как победить себя прошлого, а прошлый ничего не смог бы придумать.
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Ruslan3132
Ответ Сэйлор Мун
пользователь спортса Сэйлор Мун считает что Милан времен Сакки с Ван Бастеном обыграл бы Барселону 2009. Представьте себе трио великолепных голландецев, а в обороне Мальди Тассотти Барези и Костакурта. Они тогда наклепали 4 безответных мяча в финале Барсе, и это при том что основных некоторых игроков не было.
Реал с пятеркой Бутрагеньо порвал бы вообще всех тут )) чего уж там )
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angliiskiilion
Ответ <~Inter~>
Нынешний футбол выглядит сильнее. Тогда только Барселона умела прессинговать и разыгрывать от ворот на высоком уровне, а сейчас в той же АПЛ больше половины команд имеют эти качества
Брайтон и Брентфорд только так и играют
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Санжар Союз
Ответ Stewart D.
Рубин вошёл в чат
Против Рубина уже была Барса следующего сезона. Это была команда уже без Это’О
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Mbest77
Тут только один верный ответ:
- если игра прошла бы в 2009 году, то бесспорно выиграла бы Барселона, потому, что большая часть состава нынешнего МанСити тогда была школьниками.
- если игра прошла бы в 2023 году, то бесспорно выиграл бы МанСити, так как большая часть той Барсы сейчас уже не играет
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Тиджани Бабангида
Гипотетические темы можно обсуждать бесконечно. И бессмысленно
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bahmet2012
Ответ GuruFutbola
Это правда, ту Барсу вряд ли кто-то бы смог победить из прошлых и будущих команд Величайшая команда
Сколько ударов по воротам сделала Барса против Челси?
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angliiskiilion
Ответ GuruFutbola
Это правда, ту Барсу вряд ли кто-то бы смог победить из прошлых и будущих команд Величайшая команда
Челси бы победил, если бы не Эвребе лысый ..рен
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GuruFutbola
Ответ bahmet2012
Элитным бусом? Может кризисный Челси был тогда? Величайшая команда ничего не смогла против того Челси. На Стэмфорде было деклассирование.
В большинстве? Больше не пиши мне такой бред)
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Onion
Так и есть. Это была идеальная команда. Как Чикаго Джордана.
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JENNINGS
Ответ Marina_Greta
Волейбол Пике у меня по сейчас перед глазами... и бегущий за Эвребе Баллак, готовый его убить... а после матча Дрогба размахивал руками и жутко возмущался этому произволу!
Мощно тебя сине-гранатовая армия минусует, не жалея прям. Самое интересное, они же потом и будут кричать ААА гол Рамоса из оффсайда, левые пенки на Роналду, рука Марсело! :)
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Arman Markosyan 25
Ответ Marina_Greta
Жень,это не та Барселона 2011 при Тито Виланове какая была? Или я спутала?
2011 ещё был Пеп
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JENNINGS
Ответ Marina_Greta
Жень,это не та Барселона 2011 при Тито Виланове какая была? Или я спутала?
Нет, 2010/11 - это третий сезон Гвардиолы. Тито тренировал «Барсу» после ухода Пепа в сезоне 12/13 :)
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Marina_Greta
Ту команду остановил Челси, если бы не Эвребе...
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