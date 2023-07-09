Яя Туре считает, что «Барса»-2009 обыграла бы «Ман Сити»-2023: «100 процентов. Та команда была совершенной»

Яя Туре считает, что «Барселона» 2009 года была сильнее нынешнего «Манчестер Сити».

В 2009-м « » под руководством взяла требл, выиграв , Кубок Испании и Лигу чемпионов. В минувшем сезоне обладателем требла стал « », победивший в , Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Было бы сложно, но я думаю, что та команда, состоявшая из суперзвезд и большого количества отличных игроков, обыграла бы «Ман Сити». 100 процентов. Это была мечта. Каждая тренировка была очень интенсивной. Вот такой уровень у нас был каждый день.

Представьте: Иньеста в 26-27 лет, 28-летний Хави… Эти игроки в тот момент были невероятны. Тьерри Анри, Месси, Самюэль Это’О, который тогда был лучшим в мире. После них – Иньеста и Хави. Потом – я и Бускетс. Та команда была совершенной», – сказал Туре.