Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Панама против Катара, Мексика – Коста-Рика, США сыграют с Канадой в ночь на 10 июля

Теги сборная США по футболу результаты Сборная Мексики по футболу сборная Гватемалы Сборная Коста-Рики по футболу сборная Канады по футболу Сборная Катара по футболу Сборная Панамы по футболу сборная Ямайки по футболу Кубок КОНКАКАФ Футбол

В рамках Кубка КОНКАКАФ проходят четвертьфинальные матчи.

Кубок КОНКАКАФ

1/4 финала

Панама – Катар
Дата проведения
9 июля, 02.00, «Ковбойс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мексика – Коста-Рика
Дата проведения
9 июля, 04.30, «Ковбойс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гватемала – Ямайка
Дата проведения
10 июля, 00.00, «TQL Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

США – Канада
Дата проведения
10 июля, 02.30, «TQL Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка КОНКАКАФ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
посмотрел стадики, и офигел, что не рассмотрели возможность встречи США- Канада в 1.4, и поставили стадик на 25 тыс.
Вот вам и американцы, которые умеют деньги из всего делать. Халявные миллионы просрали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий