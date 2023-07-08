Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Панама против Катара, Мексика – Коста-Рика, США сыграют с Канадой в ночь на 10 июля
В рамках Кубка КОНКАКАФ проходят четвертьфинальные матчи.
1/4 финала
- Дата проведения
- 9 июля, 02.00, «Ковбойс»
- Дата проведения
- 9 июля, 04.30, «Ковбойс»
- Дата проведения
- 10 июля, 00.00, «TQL Stadium»
- Дата проведения
- 10 июля, 02.30, «TQL Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вот вам и американцы, которые умеют деньги из всего делать. Халявные миллионы просрали.