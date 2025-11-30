  • Спортс
  9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет

9 каталонцев вышли в стартовом составе «Барселоны» впервые за 66 лет.

9 каталонских футболистов вышли в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Алавесом» (3:1) – впервые в чемпионате Испании за 66 лет.

29 ноября «Барса» отметила свое 126-летие. В этот день Ханси Флик выпустил на поле девять уроженцев Каталонии: Жоана Гарсию, Алекса Бальде, Пау Кубарси, Жерара Мартина, Эрика Гарсию, Марка Касадо, Марка Берналя, Дани Ольмо и Ламина Ямаля. Из них семеро, за исключением Жоана Гарсии и Жерара Мартина, прошли обучение в молодежной академии клуба.

Журналист RAC1 Ориоль Хове отметил, что это первый случай с 1959 года, когда в стартовом составе «Барсы» на матч чемпионата вышли девять каталонских игроков. Он добавил, что подобный пример также можно найти в матче чемпионата Каталонии против «Эспаньола» в 1937 году, во время Гражданской войны в Испании.

Ранее в матче против «Атлетика» (4:0) Флик уже задействовал девять каталонских футболистов. Разница в том, что против «Алавеса» все девять вышли в стартовом составе.

Что касается выпускников академии, немецкий тренер выпустил на поле семерых, что является рекордным показателем в этом сезоне. В матче с «Олимпиакосом» (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов он также уже использовал семерых футболистов: Кубарси, Бальде, Эрика Гарсию, Касадо, Ламина, Дро Фернандеса и Фермина.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
