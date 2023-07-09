Вендел хочет, чтобы новый клуб платил не меньше «Зенита». В Европе таких вариантов нет (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел деньги Футбол

Европейские клубы не готовы удовлетворить финансовые требования Вендела.

По информации Sport24, полузащитник не хочет идти на понижение зарплаты – в новом клубе он хочет получать не меньше, чем в «Зените». Игроку ищут варианты продолжения карьеры в Европе, но пока нет ни одного клуба, готового выполнить требования футболиста.

Сине-бело-голубые хотят получить за Вендела не менее 15 миллионов евро.

Контракт бразильца с российским клубом действует до лета 2027 года.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб.

Статистику полузащитника, которому в августе исполнится 26 лет, можно найти здесь.

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65 комментариев

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Aleksandr Danilov
Удивительно, бедные европейцы не готовы платить 1.5млн, как тут было написано?
+102
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<~Inter~>
По уровню игры мог хорошо залететь в Рому, Лацио или Фиорентину, но с такой жадностью никто его не возьмёт
+38
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ApXuMaHqPuT
Дураков нет😀
+30
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+19
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Григорий Геник
Здесь важно понимать, что важнее. Желание играть в футбол или желание получать привычную зарплату, есть ощущение что Вендел не дурак и понимает что заработать сейчас - это золотой парашют для дальнейшей жизни. Выше своего уровня уже не поднимется, а его уровень нигде не стоит столько, сколько за него платит Зенит.
+20
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Дмитрий9779
Ответ Aleksandr Danilov
Удивительно, бедные европейцы не готовы платить 1.5млн, как тут было написано?
Евро-Футбол.Ру» удалось раскопать информацию о ключевом пункте нового трудового соглашения Вендела в виде зарплаты. Так, оклад хавбека составит приблизительно 2,5 миллиона евро за сезон.
+19
-11
+8
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ApXuMaHqPuT
Ответ Aleksandr Danilov
Удивительно, бедные европейцы не готовы платить 1.5млн, как тут было написано?
Щас питерские прибегут и расскажут нам, за какие копейки играют их малкомы😀
+35
-28
+7
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Marina_Greta
Ответ Григорий Геник
Здесь важно понимать, что важнее. Желание играть в футбол или желание получать привычную зарплату, есть ощущение что Вендел не дурак и понимает что заработать сейчас - это золотой парашют для дальнейшей жизни. Выше своего уровня уже не поднимется, а его уровень нигде не стоит столько, сколько за него платит Зенит.
Если бы хотел играть в Европе, пошёл бв на понижение ЗП, а так его посыл понятен кажется всем.
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Злодей Спб
Венделу надо прекращать эту комедию. Трансферное предложение можно ждать несколько месяцев, и логично это делать находясь в расположении клуба-работодателя, готовясь к сезону, а не почёсывая яйца на пляже, попивая ром с колой.

Может быть в это трансферное окно вообще вариантов не будет, тогда что? Вернётся в сентябре с лишними 10кг и до декабря будет в форму приходить, а там опять перерыв и всё по новой?

Есть обязательства перед работодателем - надо выполнять, попутно подыскивая вакансии, а не как сейчас - "я устал, я мухожук". Хотя и такой вариант возможен, если он готов выкупить контракт. Пускай ипотеку берёт :)
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omsk1716
Ответ <~Inter~>
По уровню игры мог хорошо залететь в Рому, Лацио или Фиорентину, но с такой жадностью никто его не возьмёт
Любому человеку сложно согласится на большое понижение в зарплате. Он понимает, что не играет на эти деньги и имени у него нет, чтобы к арабам ехать
+4
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10ztv
Ответ Aleksandr Danilov
Удивительно, бедные европейцы не готовы платить 1.5млн, как тут было написано?
ну в европе есть игроки которым меньше платят, а играют они лучше
+5
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Владислав88
Самый умный что ли? Хочет и на ель влезть и на иглы не сесть? В европе дураков нет, там никто ему северные надбавки как в Питере ему платить не будет.
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Marina_Greta
Вот вам и разница, казалось бы топовый игрок для РПЛ, но ему в Европе даже платить такую ЗП, как у нас не хотят... вот и вся разница. Там пахать надо и развиваться... А тут достаточно пару раз забить и получать 2-3 млн.
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Insta Joi
Ответ Спартак сила
доит зенит чего греха таить
Зато в Спартаке, видимо, только за спасибо играют. Тот же Промес получает в 2 раза больше Вендела. Вот и делай выводы.
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Злодей Спб
Ответ Ковид 07.10.52
Развратили народным достоянием ...в отпуск раньше всех, из отпуска позже...вот и получили...я представляю, если бы наш парень такое творил, сейчас бы заклеймили. а иностранцам в одном клубе из одного городка готовы весь зад вылизать, только бы играл...
Вон посмотрите что с "нашим парнем" Федотовым хоккейное ЦСКА делает. Был бы иностранец, поосмотрительней себя вели. А так - прямо "Рабыня Изаура" в 100 сериях и ДМБ в придачу :)
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Злодей Спб
Ответ Igor Pivovarov
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Все эти разрешения и запреты - на усмотрение ФИФА. Организация разрешила расторгать, потом сама запретила. ФИФА сама устанавливает и меняет "правила игры". И никто ей не сможет помешать переиграть всё в очередной раз.

Мотивировано это будет как и раньше - заботой о безопасности иностранных спортсменов, связанных контрактными обязательствами с клубами РФ.

Давайте на секунду представим, что события 24 июня затянулись бы на неделю? Хорошо, что за сутки ситуацию удалось решить, а то бы в понедельник-вторник, ФИФА опять разрешила приостанавливать контракты - потому как уверен, легионеры московских клубов следили за новостями и уже сидели на чемоданах.

Если будут объективные поводы - ничего исключать нельзя. Остаётся надеяться на то, что легионеры Зенита имеют хорошую мотивацию остаться и не будут пользоваться правом приостановки. До остальных легионеров мне дела нет :)
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valderoma
И рыбку съесть, и косточкой не подавиться...
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Анатолий Дмитриевич
Ответ ApXuMaHqPuT
Щас питерские прибегут и расскажут нам, за какие копейки играют их малкомы😀
у вас зобнин получает столько же, сколько и Вендел. что на это скажешь?))
+6
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Marina_Greta
Ответ ApXuMaHqPuT
Дураков нет😀
Надеюсь, Боули не знает и не услышит про Вендела!
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KaPZeN43
Так может в таком случае остаться в Зените?
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Константин Эсперов
Что за мятеж у него ?
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LeoCSKA
Саудитам можно предложить, заберут, если игрок не против)
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pav11k
Кузяев тоже хочет
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Красная стрела
🙉 , корона вверх взлетела. Вот так и ведет себя. А по факту, никому не нужен.
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Матвей Суицидин
Ответ Marina_Greta
Там за 1,5 ляма надо играть и пахать таки) Потому, в 80% случаев наши леги уезжая в Европу, тупо сдуваются. Иванович, Видич, Краси, Шкртел все таки другого поколения игроки)
Вендел уже играл в Европе и был лучшим в Спортинге. С учетом того, как португалы экспортируют звезд в АПЛ, Вендел бы уже давно там играл.
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Igor Pivovarov
Ответ Злодей Спб
Никто из заинтересованных клубов не готов платить Зениту. Все крысы ждут, когда в РФ ухудшится ситуация и ФИФА разрешит легионерам опять контракты разрывать или приостанавливать. Вероятность такого развития событий не нулевая, поэтому зачем платить 20 сейчас, если можно взять бесплатно через пол года.
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