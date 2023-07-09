Вендел хочет, чтобы новый клуб платил не меньше «Зенита». В Европе таких вариантов нет (Sport24)

Европейские клубы не готовы удовлетворить финансовые требования Вендела.

По информации Sport24, полузащитник не хочет идти на понижение зарплаты – в новом клубе он хочет получать не меньше, чем в « ». Игроку ищут варианты продолжения карьеры в Европе, но пока нет ни одного клуба, готового выполнить требования футболиста.

Сине-бело-голубые хотят получить за не менее 15 миллионов евро.

Контракт бразильца с российским клубом действует до лета 2027 года.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб.

Статистику полузащитника, которому в августе исполнится 26 лет, можно найти здесь.