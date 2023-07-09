Вендел хочет, чтобы новый клуб платил не меньше «Зенита». В Европе таких вариантов нет (Sport24)
Европейские клубы не готовы удовлетворить финансовые требования Вендела.
По информации Sport24, полузащитник не хочет идти на понижение зарплаты – в новом клубе он хочет получать не меньше, чем в «Зените». Игроку ищут варианты продолжения карьеры в Европе, но пока нет ни одного клуба, готового выполнить требования футболиста.
Сине-бело-голубые хотят получить за Вендела не менее 15 миллионов евро.
Контракт бразильца с российским клубом действует до лета 2027 года.
Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб.
Статистику полузащитника, которому в августе исполнится 26 лет, можно найти здесь.
Может быть в это трансферное окно вообще вариантов не будет, тогда что? Вернётся в сентябре с лишними 10кг и до декабря будет в форму приходить, а там опять перерыв и всё по новой?
Есть обязательства перед работодателем - надо выполнять, попутно подыскивая вакансии, а не как сейчас - "я устал, я мухожук". Хотя и такой вариант возможен, если он готов выкупить контракт. Пускай ипотеку берёт :)
Мотивировано это будет как и раньше - заботой о безопасности иностранных спортсменов, связанных контрактными обязательствами с клубами РФ.
Давайте на секунду представим, что события 24 июня затянулись бы на неделю? Хорошо, что за сутки ситуацию удалось решить, а то бы в понедельник-вторник, ФИФА опять разрешила приостанавливать контракты - потому как уверен, легионеры московских клубов следили за новостями и уже сидели на чемоданах.
Если будут объективные поводы - ничего исключать нельзя. Остаётся надеяться на то, что легионеры Зенита имеют хорошую мотивацию остаться и не будут пользоваться правом приостановки. До остальных легионеров мне дела нет :)