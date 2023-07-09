«Ювентус» не сыграет в ЛК. Отстранение не обжалуют в обмен на отсутствие запрета на еврокубки в будущем (CdS)

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА финансовый фэйр-плей Лига Конференций УЕФА Футбол

«Ювентус» не оспорит исключение из Лиги конференций в CAS в обмен на снятие обвинений.

Заявление об отстранении туринского клуба от еврокубков на год должно поступить в ближайшие дни. УЕФА исключит «Ювентус» из Лиги конференций при условии, что итальянский клуб не станет обращаться в CAS.

В «Ювентусе» такой исход считают приемлемым, поскольку такая договоренность с УЕФА гарантирует клубу отсутствие запрета на участие в еврокубках в сезоне-2024/25, пишет Corriere dello Sport.

УЕФА закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не побеспокоит клуб по этому вопросу.

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42 комментария

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Filimon4ik
УЕФА - мафия.
+64
-8
+56
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Plamen
Не думаю, что в Юве так уж сильно огорчились
+47
-4
+43
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Burel
Ответ ljolik888
Как не огорчились - это потеря денег . Да призовые там не большие , но не стоит забывать про домашние матчи где они могли бы заработать приличную сумму .
сорвался шанс повторить легендарную победу в Кубке Интертото 😂
+19
-6
+13
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Ali_Zhasik
чеферин натуральный клоун)))
+13
-2
+11
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RealJon
Никогда не думал, что клубы тоже соглашаться на меньший срок до суда, как уголовники, блин))))
+10
-2
+8
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EnzO
Потом Ювентус ещё и за эту схему нагнут)))
+6
-1
+5
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ljolik888
Ответ Plamen
Не думаю, что в Юве так уж сильно огорчились
Как не огорчились - это потеря денег . Да призовые там не большие , но не стоит забывать про домашние матчи где они могли бы заработать приличную сумму .
+11
-6
+5
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Владимир Владимир
Ювентус бы доплатил, чтобы не участвовать в этом позоре.
+3
-1
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Е.Р.
Условняком отделались
Сколько проплатили интересно?
+2
-1
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ljolik888
Ответ savik-A.M.
чушь , на стадионе не было бы посищаемости в третьем турнире с каким нибудь клубом из Македонии
Ну да на игру с Эмполи и Салерентаной идут . А тут не пойдут поддержать любимую команду .
+1
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Mbest77
Ответ Plamen
Не думаю, что в Юве так уж сильно огорчились
Естественно, это же не отстранение от Пути Регионов Кубка России
+1
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Coodesnik
Ответ Filimon4ik
УЕФА - мафия.
мафия- юве
+1
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avcgloronalduMU
юве и не хотел там играть
+1
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Mbest77
Что за европейский беспредел!
Надо в ответ предложить Ювентусу место в Пути Регионов Кубка России
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<~Inter~>
Так Ювентусу думаю это ЛК нафиг не сдалась. Денег за нее не дают, а календарь нагружает прилично
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Max Zhomkov
РФС: "одна из лучших команд Италии перенимает наш опыт
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Picachu
Ответ Filimon4ik
УЕФА - мафия.
КХЛ мафия теперь , а Уефа просто знает что им ничего не будет .
+4
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Mbest77
Ответ Filimon4ik
УЕФА - мафия.
УЕФАФИЯ
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Фут.Боль
А можно российским клубам заочно зачесть бан как возможность последующих нарушений всяких?
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hedgehog111
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Отжали сеньору прилично и дали такие условия! Это как в РФ "надо воровать вагонами и потом отжиматься,чтобы не посадили"))
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Братякин Тимофей
Чиферину нет веры....
Эта тварь не успокоится...
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hedgehog111
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Ответ savik-A.M.
чушь , на стадионе не было бы посищаемости в третьем турнире с каким нибудь клубом из Македонии
это означает безответственность болельщиков. В любом матче клуб надо поддержать и прийти на игру. Чушь у тебя в голове.
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CopaAmerica
Ответ Plamen
Не думаю, что в Юве так уж сильно огорчились
Скорее наоборот, все сложилось как нельзя лучше, а так и отказаться то нельзя 😀
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ljolik888
Ответ savik-A.M.
в Италии свой чемпионат это святое , а тут никому не нужный турнир , выдуманный УЕФА ни понятно для чего , точне для команд из слабых стран .
Болельщики пойдут и будут смотреть . Тем более после выхода из группы там будут более серьёзные клубы . Фанаты должны поддерживать всегда и везде . Даже если стадион будет наполнятся на половину это миллионы евро . И не надо мне писать , что это в футболе не деньги .
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savik-A.M.
Ответ <~Inter~>
Так Ювентусу думаю это ЛК нафиг не сдалась. Денег за нее не дают, а календарь нагружает прилично
он реально им не нужен , лишние перелеты , траты , а как награда , выйти в лигу Европы? Так оим она тоже не впилась
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