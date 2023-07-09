«Ювентус» не сыграет в ЛК. Отстранение не обжалуют в обмен на отсутствие запрета на еврокубки в будущем (CdS)
«Ювентус» не оспорит исключение из Лиги конференций в CAS в обмен на снятие обвинений.
Заявление об отстранении туринского клуба от еврокубков на год должно поступить в ближайшие дни. УЕФА исключит «Ювентус» из Лиги конференций при условии, что итальянский клуб не станет обращаться в CAS.
В «Ювентусе» такой исход считают приемлемым, поскольку такая договоренность с УЕФА гарантирует клубу отсутствие запрета на участие в еврокубках в сезоне-2024/25, пишет Corriere dello Sport.
УЕФА закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не побеспокоит клуб по этому вопросу.
Сколько проплатили интересно?
Надо в ответ предложить Ювентусу место в Пути Регионов Кубка России
Эта тварь не успокоится...