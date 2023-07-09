Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко будет выступать за Австрию

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство.

Сейчас в профиле спортсмена на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) указано, что он представляет Австрию.

Гроссмейстеру 26 лет. Сейчас он занимает 63-е место в рейтинге ФИДЕ.

Алексеенко участвовал в турнире претендентов 2020-2021 годов, где занял седьмое место. Он трижды побеждал на Мемориале Михаила Чигорина, дважды в командном чемпионате России, а в 2011-м становился чемпионом мира среди юношей до 14 лет.