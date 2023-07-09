Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко будет выступать за Австрию

Теги Кирилл Алексеенко Шахматы

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство.

Сейчас в профиле спортсмена на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) указано, что он представляет Австрию.

Гроссмейстеру 26 лет. Сейчас он занимает 63-е место в рейтинге ФИДЕ.

Алексеенко участвовал в турнире претендентов 2020-2021 годов, где занял седьмое место. Он трижды побеждал на Мемориале Михаила Чигорина, дважды в командном чемпионате России, а в 2011-м становился чемпионом мира среди юношей до 14 лет.

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10 комментариев

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Игорь Кантона
Давно пора бежать. Нечего там делать. Гиблое место.
+17
-7
+10
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juki_puki
да и микки маус если вы понимаете о чём я
+1
0
+1
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Normic
Человек свободным стал, поздравляю
+2
-1
+1
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Kycok Dobra
Шахматобеженцы?
0
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Viruzz3
С чего это он вдруг решил так поступить?
0
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tRIFF
Ответ Игорь Кантона
Давно пора бежать. Нечего там делать. Гиблое место.
Для спортсменов на 100% верно
+4
-4
0
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nikitachu
Ответ tRIFF
Для спортсменов на 100% верно
Только ли для спортсменов😂😂😂
0
0
0
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nikitachu
Ответ Донован хозяин НБА
Процесс замещения Иванов на Равшанов набирает полный ход
Лет 20 как успешно идет
0
0
0
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