Контракт Федотова с ЦСКА был подписан без трансферной карты («СЭ»)

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Трансферная карта Ивана Федотова не задействовалась для контракта с ЦСКА.

«СЭ» стало известно, что подписание соглашения, связавшего 26-летнего вратаря с ЦСКА на ближайшие два сезона, было осуществлено без трансферной карты.

Как отмечается, это означает, что решение КХЛ о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Согласно правилам ИИХФ, без наличия трансферной карты игрок не может быть допущен к участию в чемпионате.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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65 комментариев

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Last avenger
Ладно КХЛ это дно, но Федотов в этой ситуации просто клоун, его опустили, а он дальше задницу подставляет
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radik_ar
Цирк...
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Иван Иванов
это жесть....
+30
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Picachu
Так чё мы кинули Абаму или нет ?
+23
-1
+22
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Бухло
Ответ Last avenger
Ладно КХЛ это дно, но Федотов в этой ситуации просто клоун, его опустили, а он дальше задницу подставляет
Могли тонко намекнуть, что если попробует не подписать, вся его родня здесь до седьмого колена огребёт проблем
+23
-2
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Артём Сергеев
цирковой спортивный клуб
+21
0
+21
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Picachu
Ответ Russ Ivan
Жаль, что все наши прославленные ветераны молчат по поводу этой позорной ситуации...
Они путинисты все до единого а КХЛ так же они заправляют . не пойдут против .
+25
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янетыитынея
Классика.
+21
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impaled
Есть сомнения, что крепостное право отменили в 1861 году.
+13
-1
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Russian Horse
Ответ radik_ar
Цирк...
С конями))
+10
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Руслан Х
Шапито!🤡
+10
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DimaNN
Ну интересно, конечно... Чем это всё выльется. Значит не исключено что скоро снова увидим побеги, но уже в обратном направлении. КХЛ пошла на поводу у ЦСКА, а в дальнейшем это решение может выйти боком и другим клубам КХЛ и самому ЦСКА.. Мне кажется в первую очередь этот вопрос решать должны были менеджеры ЦСКА и Филадельфии. И есть уверенность, что этот вопрос можно было бы решить спокойно, не раздувая из этого никакого конфликта..
+8
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Сергей Орлов
Колхозная Хоккейная Лига.
+9
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Russ Ivan
Жаль, что все наши прославленные ветераны молчат по поводу этой позорной ситуации...
+13
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Savardus
Вот после всей этой ситуации, неужели даже самые преданные фанаты хоккея захотят смотреть чемпионат КХЛ?

Ведь теперь абсолютно понятно, что все решения, касательно того что и как будет в лиге, принимается в кабинетах. Причем даже не в кабинетах КХЛ или ФХР. А в кабинетах политиков и денежных мешков. И вся эта ситуация целиком показывает это. А зачем тогда смотреть на имитацию лиги?
+7
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Дмитрий Кутузов
Ответ Виталий Мучаев
Разорвут договор о взаимном уважении контрактов и в любой момент хоккеист из КХЛ сможет уехать в НХЛ.
Что тот же Федотов благополучно и сделает)
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Виталий Мучаев
Ответ Андрей Балабаев
А что нам сделают? Сборные исключат? Реально не понимаю что все так рефлексируют. Противно было когда Федотова год назад в армию замели, а сейчас как-то пофиг уже. Тем более НХЛ фактически плюнула в российских болельщиков, демонстративно убрав русскоязычную версию сайта и пр. Да и хоккеистов наших не трогают не из человеколюбия, а потому что они нужны лиге. Было бы наших хоккеистов человек 5 из третьих, четвëртых звеньев, их бы демонстративно попëрли из лиги
Разорвут договор о взаимном уважении контрактов и в любой момент хоккеист из КХЛ сможет уехать в НХЛ.
+7
-2
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Бухло
Хотелось бы услышать мнение по ситуации с кучей геморроев в своё время уезжавшего Фетисова. Впрочем и так примерно понятно, что скажет "Федотов будет продвигать строительство катков у себя на родине". И далее в таком духе.
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HRYNDEL
РАБСТВО !!!
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Lahtenpohia
Есмантовичу вообще п на все
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Olga.t
Продолжают издеваться над Федотовым, вот вся суть российского чиновничества.
Попал парень в чужие разборки, КХЛ хочет проявить свою крутость и независимость.
Получается плохо...
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СССР цэ европа! - скакал?
Вместо трансферной карты подсунули карту "МИР"
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Олег
Похоже прижали Ваньку нормально.....
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Сергей Игнатьев
Ответ radik_ar
Цирк...
НХЛ право , у них играют наши без проблем. надо бы было с ними переговорить
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omsk1716
Один Федотов молчит, хотя понятно, видимо что скажут то и будет.
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