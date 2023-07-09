Контракт Федотова с ЦСКА был подписан без трансферной карты («СЭ»)

Трансферная карта Ивана Федотова не задействовалась для контракта с ЦСКА.

« » стало известно, что подписание соглашения, связавшего 26-летнего вратаря с ЦСКА на ближайшие два сезона, было осуществлено без трансферной карты.

Как отмечается, это означает, что решение КХЛ о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Согласно правилам , без наличия трансферной карты игрок не может быть допущен к участию в чемпионате.

В субботу официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».