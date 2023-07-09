Контракт Федотова с ЦСКА был подписан без трансферной карты («СЭ»)
Трансферная карта Ивана Федотова не задействовалась для контракта с ЦСКА.
«СЭ» стало известно, что подписание соглашения, связавшего 26-летнего вратаря с ЦСКА на ближайшие два сезона, было осуществлено без трансферной карты.
Как отмечается, это означает, что решение КХЛ о легитимности заключенного договора принято без консультаций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Согласно правилам ИИХФ, без наличия трансферной карты игрок не может быть допущен к участию в чемпионате.
В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
Ведь теперь абсолютно понятно, что все решения, касательно того что и как будет в лиге, принимается в кабинетах. Причем даже не в кабинетах КХЛ или ФХР. А в кабинетах политиков и денежных мешков. И вся эта ситуация целиком показывает это. А зачем тогда смотреть на имитацию лиги?
Попал парень в чужие разборки, КХЛ хочет проявить свою крутость и независимость.
Получается плохо...