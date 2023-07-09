Аршавин о Джеко: «Здорово, что он приехал в Россию – пусть увидит, что ничего страшного нет, играть с российскими командами можно»
Андрей Аршавин высказался о нежелании Эдина Джеко играть с российскими командами.
37-летний форвард «Фенербахче» начал игру с «Зенитом» на Кубке PARI Премьер на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Джеко и ряд других легионеров «Фенербахче» не хотели ехать на турнир в Санкт-Петербург из-за политической обстановки. Осенью прошлого года капитан сборной Боснии и Герцеговины выступил против проведения товарищеского матча со сборной России.
«Интересно посмотреть на Джеко. Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет.
Эдин – большой игрок, большая звезда. Интересно на него посмотреть, но не думаю, что он выйдет на много минут», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
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