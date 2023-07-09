Аршавин о Джеко: «Здорово, что он приехал в Россию – пусть увидит, что ничего страшного нет, играть с российскими командами можно»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Эдин Джеко Политика Матч ТВ Кубок PARI Премьер Футбол

Андрей Аршавин высказался о нежелании Эдина Джеко играть с российскими командами.

37-летний форвард «Фенербахче» начал игру с «Зенитом» на Кубке PARI Премьер на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Джеко и ряд других легионеров «Фенербахче» не хотели ехать на турнир в Санкт-Петербург из-за политической обстановки. Осенью прошлого года капитан сборной Боснии и Герцеговины выступил против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Интересно посмотреть на Джеко. Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет.

Эдин – большой игрок, большая звезда. Интересно на него посмотреть, но не думаю, что он выйдет на много минут», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Кубок PARI Премьер. «Зенит» играет с «Фенербахче», Ду Кейрос, Малком, Клаудиньо и Барриос в старте

61 комментарий

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Tun
Как у турков просто: хочешь ехать - едешь, не хочешь ехать - едешь)
+100
-3
+97
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Олег Кучтраев
Ответ Владимир Туаев
Он отказывался не из-за страха ехать в Россию, а по политическим соображениям!
Так что, соображения поменялись?
+69
-7
+62
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Dmitriy Racheev
Ответ Garikus89
И ровно так же с заваленными ртами сидели бы поляки, шведы и все остальные в стыках к ЧМ, если бы у УЕФА яички прорезались)
Получается контора без "яичек" наклонила и унижает футбольной союз великой страны. Гхм
+74
-32
+42
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Garikus89
И ровно так же с заваленными ртами сидели бы поляки, шведы и все остальные в стыках к ЧМ, если бы у УЕФА яички прорезались)
+69
-37
+32
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Владимир Туаев
Он отказывался не из-за страха ехать в Россию, а по политическим соображениям!
+38
-16
+22
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Serega T
Ответ Владимир Туаев
Он отказывался не из-за страха ехать в Россию, а по политическим соображениям!
Когда запахло штрафом, то политические соображения резко изменились.
+17
0
+17
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Normic
Да Джеко приехал, потому что заставили, а не по своему желанию.
+18
-7
+11
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Normic
Да Джеко приехал, потому что заставили, а не по своему желанию.
Турки никого не заставляли. Он просто у них на контракте а значит обязан ездить в те страны(и играть с теми клубами) с которыми играет Фенер. Это он в сборной мог носом крутить. Там ведь всё равно копейки платят и никаких особых штрафов за неприез(уж тем-более вероятность разрыва весьма жирного контракта)на игру не грозит.
+9
0
+9
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Tun
Ответ OldRedWhite
Турки - друзей не обманывают )))
Они их меняют каждый раз при смене ветра )
+8
0
+8
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Александр Смирнов
Ответ OldRedWhite
Турки - друзей не обманывают )))
🤣
+7
0
+7
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Владислав Булгаков
Ответ Олег Кучтраев
Так что, соображения поменялись?
Да, Турция)
+5
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ZarvuR2020
Ответ Dmitriy Racheev
Получается контора без "яичек" наклонила и унижает футбольной союз великой страны. Гхм
А футбол то тут когда был великим?
+4
0
+4
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ТрактоПоктер
Ответ Normic
Да Джеко приехал, потому что заставили, а не по своему желанию.
Типа были принципы, но за бабки он от них готов отказаться?
+3
0
+3
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OldRedWhite
Ответ Амин Чич
Ну не зра же раньше упрямого человека называли: " ты, что турок ".
Турки - друзей не обманывают )))
+9
-6
+3
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Зубы Дзюбы
Ответ Normic
Да Джеко приехал, потому что заставили, а не по своему желанию.
Ну в кандалы то вряд ли заковали
+8
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roma.atyakshev
Ответ Злобный Конь
А ты,Андрейка,едь в Европу - и увидишь что там нет поголовно геев и русофобов.
Андрей, полагаю, в Европе побольше твоего побыл, да еще и не как турист прожил там прилично.
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germann64
Ответ Dmitriy Racheev
Получается контора без "яичек" наклонила и унижает футбольной союз великой страны. Гхм
А как по-твоему ФИФА и УЕФА можно наклонить,газ им перекрыть?
+2
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Ростовский
Ща Вагнера в Киев подъедут 😀
Сам то рейтузы отмыл после 24.06 ? Пару дней тебя не видать было.
+2
-1
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Александр Сачков
Ответ Egg
Зачем им проблемная сборная, с которой в стыках играть никто не хотел? На ЧМ была бы похожая ситуация. Выгнали и не пожалели. И ведь правильно сделали, ЧМ без проблем прошёл.
А ещё перед ЧМ многие не хотели ехать, мотивируя это нарушениями прав человека в Катаре. В итоге поехали как миленькие.
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Balt
Ответ Tun
Как у турков просто: хочешь ехать - едешь, не хочешь ехать - едешь)
Но если всё-таки не хочешь ехать, то всё равно поедешь. )
+1
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Александр Сачков
Ответ Андрей Винтовой
Прорезались яички ради одной страны пожертвовать интересами большого количества других
А в чем заключаются интересы других стран?
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Александр Сачков
Ответ Dmitriy Racheev
Получается контора без "яичек" наклонила и унижает футбольной союз великой страны. Гхм
В чем конкретно заключается нагиб? В отстранении? Так наказывают обычно как раз не прогнувшихся.
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bm9z9dpnwx
Переобулся
+4
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Злобный Конь
А ты,Андрейка,едь в Европу - и увидишь что там нет поголовно геев и русофобов.
+13
-12
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IceBear27
Ему не страшно. Ему и на украину наплевать. Просто не хочет без зарплаты сидеть)
+9
-8
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