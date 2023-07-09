Андрей Аршавин высказался о нежелании Эдина Джеко играть с российскими командами.

37-летний форвард «Фенербахче» начал игру с « » на Кубке PARI Премьер на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Джеко и ряд других легионеров « » не хотели ехать на турнир в Санкт-Петербург из-за политической обстановки. Осенью прошлого года капитан сборной Боснии и Герцеговины выступил против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Интересно посмотреть на . Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет.

Эдин – большой игрок, большая звезда. Интересно на него посмотреть, но не думаю, что он выйдет на много минут», – сказал в эфире « ».

Кубок PARI Премьер. «Зенит» играет с «Фенербахче», Ду Кейрос, Малком, Клаудиньо и Барриос в старте