Леонардо: «Мбаппе должен уйти. За его 6 лет в «ПСЖ» 5 клубов выиграли ЛЧ, и Килиана не было ни в одном из них. Значит, победить можно и без него»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Леонардо Килиан Мбаппе Футбол

Бывший спортивный директор «ПСЖ» призвал клуб расстаться с Килианом Мбаппе.

«Ради самого «ПСЖ»: пришло время, когда Мбаппе должен уйти, несмотря ни на что. «ПСЖ» существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него.

Килиан провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Мбаппе не было ни в одном из них.

Это означает, что турнир вполне можно выиграть и без него», – сказал Леонардо.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Калмагамбет
Логика атас конечно!
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Леонардо не было ни в одном из них - вот в чём дело.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Панч засчитан!
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Модрич благодаря праймовой игре за «Мадрид» в сезоне 2017/18 и сборную Хорватии на ЧМ 2018 целиком и полностью заслужил «Золотой мяч»!
Тот розыгрыш награды я даже не считаю предметом обсуждения
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
ПСЖ до арабских денег - это всего-то два чемпионства в лиге 1 за всю историю. Очень правильно подобраны слова "ПСЖ существовал".
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Так он и хочет уйти и уйдет, только через год, с мешком денег и бесплатно😃 над таким шапито грех не поглумиться
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlados 86
Получается Мбаппе даже мешал ПСЖ, без него бы точно победили в ЛЧ пару раз.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
p
А Донателло что думает?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Оказывается Леонардо высоко интеллектуальный человек, провел таки анализ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yubaba
Такое чувство, что в этом цирке все припыленные. И действующие и бывшие
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ Log in
Леонардо не было ни в одном из них - вот в чём дело.
Но когда Леонардо ушел, порядка в ПСЖ больше на стало
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VERBLYUD
ЗМ 2018 больше всех заслуживал Гризманн! В качестве тащера выиграл ЧМ, брал трофеи с Атлетико и имел крутую статистику, но Перес в очередной раз купил мячик для игрока реала.
Глоры Реала доказывают, что за победу в ЛЧ без ла Лиги и с со слабой сеткой на ЧМ 18. Модрич заслужил ЗМ Хотя Франция декларировала его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Harriss
Ответ Человек1991
Месси в ПСЖ 70 матчей 32 гола, 35 голевых, передач,30 предголевых пасов, более 250 успешных обводок , более 200 ключевых пасов, более 200 созданных голевых моментов, из которых большинство запорол Мбаппе. По общей статистике лучший игрок ПСЖ за эти 2 сезона, и это ещё не везло, было более 20 штанг перекладин. Месси 2 раза подряд Чемпион Франции , а также выиграл СуперКубок Франции. В Лиге Чемпионов были 2 раза судейские беспределы с Реалом и Баварией, год назад ПСЖ на классе проходит дальше, и тут грязная атака Бензема прямо во вратаря Доннаруму , весь мир видит это гол с нарушением правил , но судья и вар засчитали , а также украли гол у ПСЖ в первом тайме офсайда не было на одной линии. В этом году с Баварией в первом матче тоже украли гол офсайда не было, на одной линии , тем более Мендеш забегал с самого краю, центральные защитники были намного ближе к вратарю, считать миллиметры бред, и только потом после его забега и паса на Мбаппе случился гол, счёт стал бы дома 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, во 2ом матче 2 гола с очевидными нарушениями правил на Вератти , сначала Горецка нагло толкнул сзади с ударом по ноге, а потом Киммих в подкате с ногой выбил мяч , такие фолы в простых матчах и безголевых ситуациях всегда свистят , а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать фолы, но судья не свистнул и Вар молчок поймал.
не плачь, жалкое зрелище
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yubaba
Ответ Человек1991
Мбаппе может быть заслуживал выиграть Золотой Мяч 2018 , по игре он был одним из лучших и выиграл Чемпионат Мира 2018 в России , хотя там в группе судейки помогли в матчах с Австралией и Перу, потом в 1/8 битва с Аргентиной 4-3, и честно говоря очень повезло пройти, ну помоему там один гол с нарушением был, левый пенальти и пенальти в ворота Франции не поставили. Хотя конечно же нет Золотой Мяч 2018 должен был выиграть Месси, 51 гол 30 голевых передач , номер 1 в мире по голам, по голевым, и по системе гол+пас соответственно.
Насчёт пенальти и "судеек" на прошлом чм, вы как истинный поклонник Месси, деликатно умолчали)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aptesia Fallarme
Ждем, как отреагируют Рафаэль, Микеланджело и Донателло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Что то на уровне - за всю карьеру Криша было 5 чемпионов мира. Значит, можно выигрывать и без него...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Горшенин
Что это за баттл такой между черепахами ?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ b45f5vkvh2
Любой адекватный клуб подумает тысячу раз прежде чем подписывать его себе и устраивать шапито у себя.
Вы знаете, ведь это шапито устроил не Мбаппе, а именно клуб, когда всеми силами не отпускал его в Реал, все знают эту историю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadi-lee
Ответ Владислав Горшенин
Что это за баттл такой между черепахами ?)
Ждём, Бенитес может еще выскажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlados 86
Ответ RealJon
теперь понял масштаб провала на финансовом аспекте для ПСЖ в следующем году. Они должны будет найти где то 200 лямов чтобы избежать от ФФП (больше не смогут платить штрафы, бан будет как с Челси на 2 года) Вот зачем всеми силами начали атаковать 1му игроку
Отмажутся как-нибудь. Они в нищей лиге 1 имели зарплатный фонд под 650 лямов (без налогов), это как оба манчестерских мешка вместе взятые - и ничего. Поругали и простили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
не было игрока, который был в составе всех клубов побеждавших в лч, значит победить в ней можно без любого игрока. ваш кэп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
А леонардо точно увольняли , просто я нигде не видел этой инфы , кампуш вроде советник по спортивным вопросам а не спорт директор. Просто такое высказывание может позволить себе как бывший так и действущий сотрудник ПСЖ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тортик
Причем, как оказалось, за последние 8 лет ЛЧ можно было брать даже без аргентинского пешехода. Что уж там Мбаппе...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
ПСЖ сделали себе звездную атаку,но совершенно не заморачивались на центре поля,а он у них полнейшее дно,Верратти мега распиаренный карлик,он полный ноль без удара,без скорости,без физики но с привозами.
Данило Перейра в центре поля это что ? это с такими футболистами нужно выигрывать ЛЧ ? у кого то Кросс-Вальверде-Модрич,у кого то Нголо Канте,а команда в серьез рассчитывающая победить в ЛЧ выпускает в старте Данило.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
это что-то на гениальном он сказал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий