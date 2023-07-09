Леонардо: «Мбаппе должен уйти. За его 6 лет в «ПСЖ» 5 клубов выиграли ЛЧ, и Килиана не было ни в одном из них. Значит, победить можно и без него»
Бывший спортивный директор «ПСЖ» призвал клуб расстаться с Килианом Мбаппе.
«Ради самого «ПСЖ»: пришло время, когда Мбаппе должен уйти, несмотря ни на что. «ПСЖ» существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него.
Килиан провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Мбаппе не было ни в одном из них.
Это означает, что турнир вполне можно выиграть и без него», – сказал Леонардо.
Тот розыгрыш награды я даже не считаю предметом обсуждения
Данило Перейра в центре поля это что ? это с такими футболистами нужно выигрывать ЛЧ ? у кого то Кросс-Вальверде-Модрич,у кого то Нголо Канте,а команда в серьез рассчитывающая победить в ЛЧ выпускает в старте Данило.