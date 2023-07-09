Бывший спортивный директор «ПСЖ» призвал клуб расстаться с Килианом Мбаппе.

«Ради самого « »: пришло время, когда Мбаппе должен уйти, несмотря ни на что. «ПСЖ» существовал до и будет существовать после него.

Килиан провел в Париже 6 лет, и за эти 6 сезонов пять разных клубов выиграли чемпионов. Мбаппе не было ни в одном из них.

Это означает, что турнир вполне можно выиграть и без него», – сказал .