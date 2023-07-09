Кержаков о пенальти с «Фенербахче»: «Писали, что в воротах «Зенита» мешок картошки. Я ответил, что предоставлю мешок, если не отобью ни одного – теперь не надо отдавать»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция болельщики Алексей Сутормин соцсети Матч ТВ Кубок PARI Премьер ахахаха Футбол

Михаил Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Фенербахче» по пенальти.

Основное время матча Кубка PARI Премьер завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти «Зенит» одержал победу со счетом 4:3.

– Как брали два решающих пенальти?

– По наитию.

– Как вам игра по ощущениям?

– Тяжеловато было после нагрузок. Хорошие такие на сборе получили.

– К Суперкубку готовы?

– По ощущениям – да.

– Вы сказали о сборе в прошедшем времени. Он закончен?

– Думаю, теперь будет уже обычный недельный цикл перед игрой за Суперкубок.

– Что вы показали после первого отбитого пенальти?

– Лехе Сутормину сказал – сейчас отобью. В итоге показал – вот видишь.

– Кому якобы «звонили» после победного?

– Руководству.

– Что за история насчет спора на мешок картошки?

– Человек написал в комментариях, что в воротах «Зенита» мешок картошки. Я ответил, что если не отобью до конца сезона ни одного пенальти, готов предоставить мешок картошки. Теперь не надо его отдавать, – сказал голкипер «Зенита» с улыбкой.

Михаил Кержаков: «Торчу мешок картошки болельщику, который написал, что я на воротах как мешок картошки. Пусть он отзовется»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ Александр Смирнов
Миша , будь честным . После Славы Малафеева в Зените не было вратаря - специалиста по пенальти. Что Лодыгин , что Лунёв , что ты - чрезвычайно редко можете что-то отбить, и то если удар получится не очень хороший
Не согласен!
По пенкам Юра Лодыгин был спец👌🏻
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беспечный русский бродяга
Миша - хорош, на позитиве ))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
У Кержакова, видимо, сезоны перепутались. Сейчас как бы уже новый начинается.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иван кочубей
Бенджамин Батон наш.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Мишка никогда не отличался суперреакцией в рамке, его козырь огромный опыт и крепкие нервы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Мне кажется такой Зенит смог бы дойти до полуфинала ЛЧ, жаль отстранили от еврокубков 😞
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Jovana Jovičić
Суперкубок - это матч победителей прошлого сезона. Де-юре суперкубок относится к прошлому сезону. Хоть вопрос и спорный.
А сегодня игрался матч не на Суперкубок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ Фут.Боль
А сегодня игрался матч не на Суперкубок.
Ну, в том и логика, по всей видимости. Всё что до него - ещё прошлый сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Jovana Jovičić
Ну, в том и логика, по всей видимости. Всё что до него - ещё прошлый сезон.
Ну ладно) я не против
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ CriminalJoint62
Мне кажется такой Зенит смог бы дойти до полуфинала ЛЧ, жаль отстранили от еврокубков 😞
Ты серьезно это написал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий