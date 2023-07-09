Кержаков о пенальти с «Фенербахче»: «Писали, что в воротах «Зенита» мешок картошки. Я ответил, что предоставлю мешок, если не отобью ни одного – теперь не надо отдавать»

Михаил Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Фенербахче» по пенальти.

Основное время матча Кубка PARI Премьер завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти «Зенит» одержал победу со счетом 4:3.

– Как брали два решающих пенальти?

– По наитию.

– Как вам игра по ощущениям?

– Тяжеловато было после нагрузок. Хорошие такие на сборе получили.

– К Суперкубку готовы?

– По ощущениям – да.

– Вы сказали о сборе в прошедшем времени. Он закончен?

– Думаю, теперь будет уже обычный недельный цикл перед игрой за Суперкубок.

– Что вы показали после первого отбитого пенальти?

– Лехе Сутормину сказал – сейчас отобью. В итоге показал – вот видишь.

– Кому якобы «звонили» после победного?

– Руководству.

– Что за история насчет спора на мешок картошки?

– Человек написал в комментариях, что в воротах «Зенита» мешок картошки. Я ответил, что если не отобью до конца сезона ни одного пенальти, готов предоставить мешок картошки. Теперь не надо его отдавать, – сказал голкипер « » с улыбкой.

Михаил Кержаков: «Торчу мешок картошки болельщику, который написал, что я на воротах как мешок картошки. Пусть он отзовется»