Кержаков о пенальти с «Фенербахче»: «Писали, что в воротах «Зенита» мешок картошки. Я ответил, что предоставлю мешок, если не отобью ни одного – теперь не надо отдавать»
Михаил Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Фенербахче» по пенальти.
Основное время матча Кубка PARI Премьер завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти «Зенит» одержал победу со счетом 4:3.
– Как брали два решающих пенальти?
– По наитию.
– Как вам игра по ощущениям?
– Тяжеловато было после нагрузок. Хорошие такие на сборе получили.
– К Суперкубку готовы?
– По ощущениям – да.
– Вы сказали о сборе в прошедшем времени. Он закончен?
– Думаю, теперь будет уже обычный недельный цикл перед игрой за Суперкубок.
– Что вы показали после первого отбитого пенальти?
– Лехе Сутормину сказал – сейчас отобью. В итоге показал – вот видишь.
– Кому якобы «звонили» после победного?
– Руководству.
– Что за история насчет спора на мешок картошки?
– Человек написал в комментариях, что в воротах «Зенита» мешок картошки. Я ответил, что если не отобью до конца сезона ни одного пенальти, готов предоставить мешок картошки. Теперь не надо его отдавать, – сказал голкипер «Зенита» с улыбкой.
Михаил Кержаков: «Торчу мешок картошки болельщику, который написал, что я на воротах как мешок картошки. Пусть он отзовется»
По пенкам Юра Лодыгин был спец👌🏻