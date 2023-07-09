BetBoom Братский Кубок. «Динамо» примет ЦСКА в ответном матче

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«Динамо» примет ЦСКА в ответном матче BetBoom Братского Кубка.

Матчи Братского Кубка проходят в нестандартном формате: три тайма по 30 минут с двумя перерывами, во время которых проводятся разнообразные челленджи. Победа в каждом челлендже приносит дополнительный гол команде в счет матча. Помимо действующих игроков на поле могут выходить и легенды обоих клубов.

BetBoom Братский Кубок

Ответный матч

«Динамо» – ЦСКА – 16:30

 

Первый матч: 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

5 комментариев

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verhowen
У молодости есть одно из самых важных преимуществ, молодые спортсмены с каждым годом прибавляют в мастерстве и становятся все более опытными. Специально не хочется выделять всех в Динамо, их слишком много, и с каждым годом становиться ещё больше. Уверен что в Динамо, поколение Захаряна, Тюкавина, Гладышева, Кутицкого, Гагнидзе прибавит в мастерстве, в этом сезоне. Тем более что в Динамо пришёл тренер, со стратегией и тактикой игры которая им по душе. Извиняюсь если кого то не назвал. Удачи и без травм, обеим командам.
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За плохую ужасную игру
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Владимир Никаноров
Зрителям приятного времяпрепровождения при просмотре матча которое думается не зря будет потеряно...а командам добротного футбола без травм...
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verhowen
Комбинация забитого гола Гладышева, Тюкавина и Захаряна это фантастика!!! 🤗
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