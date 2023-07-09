BetBoom Братский Кубок. «Динамо» примет ЦСКА в ответном матче

«Динамо» примет ЦСКА в ответном матче BetBoom Братского Кубка.

Матчи Братского Кубка проходят в нестандартном формате: три тайма по 30 минут с двумя перерывами, во время которых проводятся разнообразные челленджи. Победа в каждом челлендже приносит дополнительный гол команде в счет матча. Помимо действующих игроков на поле могут выходить и легенды обоих клубов.

BetBoom Братский Кубок

Ответный матч

« » – – 16:30

Первый матч: 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.