Азаренко освистали после матча со Свитолиной. Она в ответ посмеялась и покачала головой
20-я ракетка мира Виктория Азаренко проиграла №76 Элине Свитолиной на «Уимблдоне» – 6:2, 4:6, 6:7(9). На решающем тай-брейке она вела 7:4.
После матча белоруску освистали. Она в ответ посмеялась и покачала головой.
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Пиши депутатам петицию, чтобы организовали свой альтернативный ТБШ вместо Уима, и туда российских спортсменов направили.
Обход завтра в 8 утра, отдашь петицию.
Впрочем, я бы не сказала, что удивлена… скажи мне, кто твой кумир, как говорится….
Виктории - просто браво за хладнокровие.