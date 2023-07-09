Азаренко освистали после матча со Свитолиной. Она в ответ посмеялась и покачала головой

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Элина Свитолина Теннис

20-я ракетка мира Виктория Азаренко проиграла №76 Элине Свитолиной на «Уимблдоне» – 6:2, 4:6, 6:7(9). На решающем тай-брейке она вела 7:4.

После матча белоруску освистали. Она в ответ посмеялась и покачала головой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

144 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Лисичкин
мне очень жаль, что такое происходит на Уиме. Азаренко своей игрой не заслужила негатива в свою сторону.
+111
-12
+99
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
да там весь матч хутор на трибунах был какой-то.
+104
-12
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Я бы вообще выделил Уимблдон в выставочный турнир, который не учитывается в рейтинге. Пусть дальше измеряют тона белого и кушают клубнику со сливками) Худшая организация среди турниров БШ, непонятки с переносами, одни отдыхают пару дней, другие по 3 игры за 3 дня бегают. Зато пафоса вагон, а на деле, кроме истории и «традиций» ничего нет.
+111
-27
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моё Моя
Ответ justbored
да там весь матч хутор на трибунах был какой-то.
Все мойщики туалетов собрались.
+105
-31
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NbamenWade3
Такого не должно быть. Просто не должно. Это очень не красиво. Это спорт. Матч классный. Обе подарили этот спектакль. И вот так они благодарят..мерзко и отвратительно. И Элина тоже, будь хоть капельку человечнее, должна была поблагодарить соперницу, пожать руку, похлопать и т.д.
+71
-19
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sievra
Соболенко же дала пособие, как надо вести себя в этих ситуациях. Подходишь к сетке с видом, будто сигару сейчас выкуришь. Потом невзначай замечаешь, что соперница уже руку судье пожала и к скамейке ушла. Делаешь удивленное лицо, профит
+47
-2
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моё Моя
Ответ NbamenWade3
Такого не должно быть. Просто не должно. Это очень не красиво. Это спорт. Матч классный. Обе подарили этот спектакль. И вот так они благодарят..мерзко и отвратительно. И Элина тоже, будь хоть капельку человечнее, должна была поблагодарить соперницу, пожать руку, похлопать и т.д.
Где свидомый, и где человечность
+67
-31
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Ну а что вы хотите?) Какая публика, такая и культура) Главное, чтобы полоска на одежде была уже 1 см))
+34
-10
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моё Моя
свинофашисты её освистали.
+50
-30
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigris
Вообще весь матч был сюр какой-то и Свитолины с её кулочками после каждого очка :) не ярый фанат Азаренко, но она достойна держалась и её реакция после выигрышей была более сдержаней.
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Karev
Идиоты
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
Животные
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Черентаев
Ответ roman bil
😂😂билет где то месячная зарплата на росии
видишь, в названии сайта, после слова sports написано ru. тебе тут вредно находиться. за такое могут и в водителя леопарда определить.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Лисичкин
Ответ Айрат Ситдиков
да хз, хорошим розыгрышам от Азаренки тоже аплодировали. Большинство людей пришло ради хорошего тенниса и часть только из-за политики. Считаю данную новость набросом.
да, ток теннисистку в прямом смысле в конце игры освистали. И она не просто так отреагировала. Она просто отыграла и ушла и её освистали. Не это ли странно?
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Ответ Йенс Мустерманн
А что значит это движение руками в конце? Кулаками друг об друга стукнула.
Слава батьке.
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emiel 17
Не заслужила такого отношения. Что ж, посмотрим как подавятся свистом, когда Арина заберет трофей у Иги в финале
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Stewee
Я бы вообще выделил Уимблдон в выставочный турнир, который не учитывается в рейтинге. Пусть дальше измеряют тона белого и кушают клубнику со сливками) Худшая организация среди турниров БШ, непонятки с переносами, одни отдыхают пару дней, другие по 3 игры за 3 дня бегают. Зато пафоса вагон, а на деле, кроме истории и «традиций» ничего нет.
Выделяй, кто мешает.
Пиши депутатам петицию, чтобы организовали свой альтернативный ТБШ вместо Уима, и туда российских спортсменов направили.
Обход завтра в 8 утра, отдашь петицию.
+42
-31
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ ДудьСдулся
Освистали... Скажите спасибо за это товарищу ....у. До ... ... 22г. никто россиянок и белорусок не освистывал.
так и освистывай товарища ...у, нет же - нападаешь на тех, кто ответить не может
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ roman bil
а что она ждала?её страна участвует в войне😂
ну и Азаренко руководит дивизией на войне
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Karev
Ответ NbamenWade3
Такого не должно быть. Просто не должно. Это очень не красиво. Это спорт. Матч классный. Обе подарили этот спектакль. И вот так они благодарят..мерзко и отвратительно. И Элина тоже, будь хоть капельку человечнее, должна была поблагодарить соперницу, пожать руку, похлопать и т.д.
Везде, где украина, там тупость и варварство.
+24
-16
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Лутченко
Да пошли они к черту эти бриты
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
На трибунах вообще какой-то беспредел был. Абсолютно невоспитанная толпа, болевшая за Свитолину, орала и визжала так, что даже неловко за них было. Впервые здесь такое увидела.
Впрочем, я бы не сказала, что удивлена… скажи мне, кто твой кумир, как говорится….
Виктории - просто браво за хладнокровие.
+21
-14
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M a y h e M
Азаренко просто не увидела откуда готовилось нападение
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
ну и стыдобень...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ Dikki Shelton
Зрителей не обманешь. Получила то что заслужила. ☺
Чем заслужила?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий