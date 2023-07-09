20-я ракетка мира Виктория Азаренко проиграла №76 Элине Свитолиной на «Уимблдоне» – 6:2, 4:6, 6:7(9). На решающем тай-брейке она вела 7:4.

После матча белоруску освистали. Она в ответ посмеялась и покачала головой.

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