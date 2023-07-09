«ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии». Контракт – до 2028 года

«ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии».

Французский клуб объявил о подписании контракта с защитником сроком до 30 июня 2028 года.

Сообщалось, что сумма трансфера из «Баварии» составит 48-50 млн евро.

Фото: twitter.com/PSG_inside

Люка выступал за «Баварию» с 2019 года, когда его купили у «Атлетико» за 80 млн евро. С мюнхенским клубом он четыре раза выиграл Бундеслигу, дважды победил в Суперкубке Германии, а также по одному разу выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.