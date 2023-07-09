«ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии». Контракт – до 2028 года

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы Люка Эрнандес Футбол

«ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии».

Французский клуб объявил о подписании контракта с защитником сроком до 30 июня 2028 года.

Сообщалось, что сумма трансфера Эрнандеса из «Баварии» составит 48-50 млн евро.

Фото: twitter.com/PSG_inside

Люка выступал за «Баварию» с 2019 года, когда его купили у «Атлетико» за 80 млн евро. С мюнхенским клубом он четыре раза выиграл Бундеслигу, дважды победил в Суперкубке Германии, а также по одному разу выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.

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43 комментария

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leroc
Я уже думал, что за него Баварии не отбить и половины суммы трансфера. Хорошо, что всегда есть псж
+29
-5
+24
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
С повышением
Настолько ненавидишь Баварию? Понимаю, есть за что)
+20
-12
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Splintar
Бавария делает хороший ход от продажи Эрнандеса и покупки Ким Мин Чжэ. Во первых разгрузили зарплатную ведомость, у Чже ЗП раза в 2 меньше по слухам. Во вторых травматичнгсть Люка это беда была для Баварии, есть Надежда что с корейцем такой проблемы не будет. Ну конечно выход на Корейский рынок, реклама для Баварии в Кореи будет отличная. Чувствуется немецкий подход.
+6
-1
+5
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I Have a Dream
Ответ JENNINGS
Ответ GuruFutbola: Повышение из «Баварии» может быть только в 1 клуб - «Реал»! Вот если бы он из «Барсы» перешёл бы в «ПСЖ» - тогда да, согласен
скорее ПОНИЖЕНИЕ из БАВАРИИ в реал
+8
-5
+3
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IbraMania
Ответ Splintar
Бавария делает хороший ход от продажи Эрнандеса и покупки Ким Мин Чжэ. Во первых разгрузили зарплатную ведомость, у Чже ЗП раза в 2 меньше по слухам. Во вторых травматичнгсть Люка это беда была для Баварии, есть Надежда что с корейцем такой проблемы не будет. Ну конечно выход на Корейский рынок, реклама для Баварии в Кореи будет отличная. Чувствуется немецкий подход.
Лично у меня нет уверенности , что Чжэ будет стабильно играть на топ уровне после всего одного удачного сезона в Наполи.
+1
0
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error505
Неплохо улучшили защиту, интересно посмотреть, что получится
+6
-5
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hedgehog111
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Ответ I Have a Dream
скорее ПОНИЖЕНИЕ из БАВАРИИ в реал
))+++
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Мирослав Ковальский
Ответ GuruFutbola
С повышением
7-0, 8-2
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-9
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola: Ты уж определись, я в ЧС у тебя или нет?!
За последние 10 лет у «Динамо» Загреб 10 чемпионств за 10 лет, сколько у неудачников из Барселоны?
+3
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GuruFutbola
Лучше отвечай фанам Баварии, куансеу, которые тебя уже во всю полоскают, а не за мной бегай)
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Rustam Petrov
У ПСЖ консервы на каждый день.
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Михаил Лубянский
Ответ error505
Неплохо улучшили защиту, интересно посмотреть, что получится
Он травматичный очень
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arlovski
даже с продажей за такую сумму всё равно на данный момент худший трансфер Баварии, пожалуй. разве что Толиссо может сравниться
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Мирослав Ковальский
Ответ Tiestorzn17
Кабинетные и судейские чашки никого не интересуют, даже Шинник круче, меньше позора в истории.
Ты прав, сyдейские чашки барселоны никого не интересуют, кроме ее фанаток
+3
-3
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GuruFutbola
Ответ Direct free kick
Беги в магазин. Там новый Торнадо продают
У нас такого нет, только монстр и редбул
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I Have a Dream
Ответ leroc
Я уже думал, что за него Баварии не отбить и половины суммы трансфера. Хорошо, что всегда есть псж
я уж думал как бы трансфер не сорвался)))
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Мафусаил Бен
Ответ leroc
Я уже думал, что за него Баварии не отбить и половины суммы трансфера. Хорошо, что всегда есть псж
Все равно жаль, что ушел !
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Supreme Allah
Ответ leroc
Я уже думал, что за него Баварии не отбить и половины суммы трансфера. Хорошо, что всегда есть псж
Ключевой игрок уходит , чему радоваться. Тем более что стоит он минимум в два раза дороже.
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Сашо Ертаев
Мбаппе отдают, Эрнандеса приобретают, ну и обмен, так себе, качество команды ухудшилось, вероятнее всего. Но в любом случае, ставки на ПСЖ по линии олимпбет кз еще выгодны, шансов много на победы в нетоповых матчах.
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