«ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии». Контракт – до 2028 года
«ПСЖ» объявил о переходе Люки Эрнандеса из «Баварии».
Французский клуб объявил о подписании контракта с защитником сроком до 30 июня 2028 года.
Сообщалось, что сумма трансфера Эрнандеса из «Баварии» составит 48-50 млн евро.
Фото: twitter.com/PSG_inside
Люка выступал за «Баварию» с 2019 года, когда его купили у «Атлетико» за 80 млн евро. С мюнхенским клубом он четыре раза выиграл Бундеслигу, дважды победил в Суперкубке Германии, а также по одному разу выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.
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