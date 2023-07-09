Сафиуллин впервые вышел в 1/4 «Большого шлема» и дебютирует в топ-50

Теги Уимблдон ATP Роман Сафиуллин Денис Шаповалов Теннис

Роман Сафиуллин обыграл Дениса Шаповалова в четвертом круге «Уимблдона» – 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Россиянин впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Ранее лучшим результатом чемпиона юниорского Australian Open-2015 на взрослых «Шлемах» был второй круг.

Сафиуллин стал первым с 2014-го и 12-м в истории дебютантом, вышедшим в четвертьфинал британского «Шлема».

По итогам турнира Сафиуллин дебютирует в топ-50. В 1/4 он сыграет с Янником Синнером или Даниэлем Элахи Галаном.

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44 комментария

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STB
Ответ JuVero
какого Андрея?))) Сашу Бублика скорее, он уже не отпустит победу.
Не знаю чем надо смотреть теннис, чтобы не заметить АНДРЕЯ Кузнецова в тренерском боксе Сафиуллина
+55
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nick-basil
Рому и Андрея с победой. Хороший шаг вперед. Молодцы!
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+42
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SKA Rostov1992
Друзья, просто вдумайтесь, у нас за последние 3 сезона 5 теннисист выходит минимум в 1/4 шлема. Просто безумие. Кто бы мог подумать, что такое возможно после позора мужского тенниса в 10-е годы, когда для нас было счастьем проход хоть одного в 3 круг)
+40
-1
+39
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STB
Прорвало наконец-то Ромашку. Кто бы мог подумать, что это будет на траве. Видимо, не зря взял в тренеры чемпиона юниорского Уимблдона
+20
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+20
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nick-basil
ЕЩЕ РАЗ - с победой Романа и Андрея Кузнецова.
+16
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N.S.A.8.5
Наконец-то он показал результат, который мы давно ждали.
+13
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+13
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Mariaku
В лайве Роман 43-й, 4-я ракетка России, обойдя в рейтинге Аслана. Это долгожданный, нелегко давшийся прорыв, но он ещё не завершён, сетка Уима дарит надежду! Желаю дальнейшей успешной жизни в туре, быть теперь сеянным и на других соревнованиях, на которые, главное, не забывать заявляться, чтобы не повторилась нелепость с РГ.
+13
0
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Stas Salesov
Очень обидно за Дениса, что проблемное колено дало о себе знать в такое время, но это все неравномерные нагрузки из-за постоянных переносов до этого. И надо отдать ему должное, что он молча доиграл. Те не менее Роман молодец, пусть тирольского душнилу теперь попробует выбить на центральном корте..
+15
-2
+13
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Andrej Trubacs
Ответ zukarello
Мирра , а теперь и Роман! Вперёд , молодежь!
26 стукнет Сафиулину...😃😃😃
+12
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+12
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Leo Bonart
Ответ Степан Паракин
Играл как топ!
Надеюсь, что "как" скоро станет неуместным
+11
-2
+9
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STB
Ответ JuVero
никто ее и не смотрел, когда параллельно идут более топовые игры.
да-да, смотреть не смотрел, но в комменты первый залез. КлассЕка) так а че сейчас не смотришь? Пишешь тут, а там твои топовые игры еще не закончились)
+8
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+8
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nick-basil
Сейчас в текущем №43. Жизнь теннисиста тут совсем другая, чем во второй сотне. Здоровья и удачи. Так держать!
+7
0
+7
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Степан Паракин
Играл как топ!
+7
0
+7
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OnlyDendy
Спонсоры футболок ещё не объявились?
+6
0
+6
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ChefJhonnyMorgan
Ответ nick-basil
Рому и Андрея с победой. Хороший шаг вперед. Молодцы!
А сколько попанов написало про Бублика, который по итогу домой сейчас поедет
+7
-1
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FilthyFrank
Какой-то просто бум на таланты в Российском теннисе!
+6
0
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zukarello
Мирра , а теперь и Роман! Вперёд , молодежь!
+5
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Пользователь Имени
Когда Шаповалов "показал" травму и стал играть явно давая понять, что ему не очень комфортно, сразу вспомнилося матч на АО, где Сафиуллин отдал матч Молчану, который чуть ли не в судорогах падал...
Как минимум сейчас Роман играет без оглядки на соперника, в свой теннис, надеюсь хоть после Уимблдона парня прорвет и можно будет "забывать" заявляться в квалификации )
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Кавабунга Шреддоголовый
Звание главной сенсации турнира уже заработал. И мало кто вспомнит, что РГ он профукал потому что забыл
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Верховенский1990
Того гляди Рома еще и Синнера хлопнет, чтобы в полуфинале сыграть с Величайшим, до этого Уимблдона у него на ТБШ было всего 2 победы, напоминает историю с Карацевым на АО 21.
+5
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nick-basil
Скорее всего Синнер у Ромы дальше. Тут буду приятно удивлен успеху. Энивей - жизнь уже удалась
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инок
Роман творит историю! Есть четвертьфинал! Пристреливался в 1-м сете, а потом на одном дыхании три (!) сета подряд, молодец!
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OnlyDendy
у меня такое чувство, что успех в нормальных футболках
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Трей
Вполне может и Синнера размотать. Очень уверенно играет.
+3
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Ничего Смешного
Молодец, Янник буксует, у Ромы шансы есть. Хорошая игра, вместо красивых ударов Роман забирал очки.
+3
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