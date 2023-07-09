Роман Сафиуллин обыграл Дениса Шаповалова в четвертом круге «Уимблдона» – 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Россиянин впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Ранее лучшим результатом чемпиона юниорского Australian Open-2015 на взрослых «Шлемах» был второй круг.

Сафиуллин стал первым с 2014-го и 12-м в истории дебютантом, вышедшим в четвертьфинал британского «Шлема».

По итогам турнира Сафиуллин дебютирует в топ-50. В 1/4 он сыграет с Янником Синнером или Даниэлем Элахи Галаном.

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