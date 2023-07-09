«ПСЖ» в ответе на письмо Мбаппе: «Выход – продажа или продление до 2025-го. Так уходят великие: оставив наследие и финансово помогая клубу»

The Athletic опубликовал часть письма, которое «ПСЖ» отправил Килиану Мбаппе.

В середине июня направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил, что не воспользуется опцией продления контракта до июня 2025 года. Затем стало известно, что « » в «агрессивном тоне» ответил на это письмо.

Сегодня The Athletic опубликовал часть письма, которое руководство «ПСЖ» направило нападающему.

«Выходом из ситуации может быть только продажа или продолжение выступлений за клуб до 30 июня 2025 года, что было четко установлено между нами.

Именно так все великие игроки вроде вас покидали свои клубы: оставив прочное наследие и финансово помогая клубу, который помогал вам с подросткового возраста и поддерживал вашу семью», – сказано в нем.