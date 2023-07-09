«ПСЖ» в ответе на письмо Мбаппе: «Выход – продажа или продление до 2025-го. Так уходят великие: оставив наследие и финансово помогая клубу»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

The Athletic опубликовал часть письма, которое «ПСЖ» отправил Килиану Мбаппе.

В середине июня Мбаппе направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил, что не воспользуется опцией продления контракта до июня 2025 года. Затем стало известно, что «ПСЖ» в «агрессивном тоне» ответил на это письмо.

Сегодня The Athletic опубликовал часть письма, которое руководство «ПСЖ» направило нападающему.

«Выходом из ситуации может быть только продажа или продолжение выступлений за клуб до 30 июня 2025 года, что было четко установлено между нами.

Именно так все великие игроки вроде вас покидали свои клубы: оставив прочное наследие и финансово помогая клубу, который помогал вам с подросткового возраста и поддерживал вашу семью», – сказано в нем.

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84 комментария

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Hunteralex
Я думал, что Мбаппе с подросткового возраста Монако поддерживал. ПСЖ скорее взяло игрока с колоссальным потенциалом и парой сезонов во взрослом футболе. Не зря же 180 млн заплатили
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blaugrano
Ответ Manu Maks
Цирк! И ещё не ясно кто клоун, руководители или игрок!)
В первую очередь - руководители. Не ясно, чем они руководствовались, когда продлили Мбаппе всего на 2 года. Прошёл год, по контракту остался всего один - и повторяется та же самая история, что была год назад.
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Тиджани Бабангида
Агрессии не заметно. А вот указание на приемлемый выход из ситуации не лишено упрека
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Vinnipukh Vinni
Ответ Hunteralex
Я думал, что Мбаппе с подросткового возраста Монако поддерживал. ПСЖ скорее взяло игрока с колоссальным потенциалом и парой сезонов во взрослом футболе. Не зря же 180 млн заплатили
Не с парой, а с половиной сезона. Монако его перевёл в основу по ходу сезона 16/17, а летом 2017 он уже оказался в ПСЖ. Но уже и по половине сезона было понятно, что к чему.
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Manu Maks
Цирк! И ещё не ясно кто клоун, руководители или игрок!)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Marina_Greta
Продайте вы его в Реал, не мучайтесь... Так и денежку заработаете и меньше негатива вокруг клуба. А вот бесплатно отпустить, это уже большой просчёт будет!
Мбаппе не получится продать, если он не захочет уходить.
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Пенс
Ответ Манковский
Комментарий удален модератором
месся выиграл? или ребята, которые доминировали на нац.уровне в сб.Испании?
Кста, какое там фин.наследие оставил нашей бчк? Если не ошибаюсь, то по комментам местных финансистов он приносил клубу по миллиарду в неделю.
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Владислав Романов
Сами разбаловали ребёнка, теперь пожинают плоды
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Рауан Турсунов
Ответ Пенс
Так уходят великие: оставив наследие и финансово помогая клубу-(с) месся подтвердит.
так месси на своём имени тоже немало помог клубу
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Sundance Neeskens
Катарцы только на трансферы слили больше миллиарда и теперь взывают к величию? 😂😂😂 Что, уже пропал интерес бездарно бабки терять?
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Marina_Greta
ПСЖ сам себя загнал в такую ситуацию. Дав ему свободу действий, он понял, что можно спекулировать на своём уходе и при этом, повышать своё ЗП, ПСЖ шёл на уступки всегда, а надо было остановиться. Клуб важнее одного игрока, какой бы крутой он не был!
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TiGra
Сами виноваты. Контракт на 2 года с такой личкой и бонусами - кретинизм, надо было подписывать на 3 минимум, а в идеале 4-5.
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Геннадий Тимченко
Ответ Манковский
Комментарий удален модератором
при чем тут Месся - он-то не только ушёл забесплатно, но продолжает с любимого клуба стричь дань и останавливаться не собирается🤣
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JENNINGS
Ответ Marina_Greta
ПСЖ сам себя загнал в такую ситуацию. Дав ему свободу действий, он понял, что можно спекулировать на своём уходе и при этом, повышать своё ЗП, ПСЖ шёл на уступки всегда, а надо было остановиться. Клуб важнее одного игрока, какой бы крутой он не был!
ОПГ 69 - конечно, горячее название🔥🔥🔥
Ты поняла, о чём я :)
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Пенс
Ответ Артём Толоконников
Месси один что ли в барсе играл?
один он побеждал, а проигрывала команда. Эта методичка стара, как мир.
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#SharkTeam
Ответ Hunteralex
Я думал, что Мбаппе с подросткового возраста Монако поддерживал. ПСЖ скорее взяло игрока с колоссальным потенциалом и парой сезонов во взрослом футболе. Не зря же 180 млн заплатили
До Монако он занимался в академиях парижского округа. Но какие у академий и у него были связи с ПСЖ в то время хз
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Ничего Смешного
Что за фрик шоу этот ПСЖ? Сначала заваливают баблом, на уровне президента просят остаться игрока, а потом пытаются давить на общечеловеческие качества… если криво составили контракт или не прикрыли одно место, то надо выполнять. Мбаппе хочет получить бонус за лояльность и уйти)
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justbored
Ладно Мбаппе, игрок, натура творческая, но когда руководство втягивается во всю эту мелодраму. Ну какие людям кубки чемпионов.
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&_Bishep_&
Юридически безнадежная ситуация когда футболист под конец контракта не соглашается не пролонгироваться, не продаться за бабки. Только самарские К/С во времена Авалу могли как то решать эту проблему : в лес.
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Мурад Гамзаев
На жалость давят уже)
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HRYNDEL
Шла 1849 серия сериала М’БапеПСЖРеал!!!
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R Kukhov
Когда Месси бесплатно подписывали, они что говорили?
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Свирепый Бамбр*
Думается мне, что псж окупил наличие Мбапе в составе. Мерч, маркетинг, билеты и тд и тп.
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BZB
Ложил он с прибором на ваши нравоучения. Подключайте Макрона.
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Церебральный Сортировщик
Ответ GuruFutbola
Все правильно, пусть мчк вываливает казну франко
Причём тут барса?
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