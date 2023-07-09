Рублев восьмой раз вышел в 1/4 финала «Большого шлема». В предыдущих семи он выиграл два сета
Андрей Рублев в четвертом круге «Уимблдона» обыграл Александра Бублика – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4.
В четвертом сете россиянин упустил двойной матчбол на приеме при счете 5:4.
Рублев восьмой раз в карьере вышел в 1/4 «Большого шлема». В Лондоне он это сделал впервые. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».
В 1/2 россиянин не проходил никогда. В семи предыдущих четвертьфиналах он выиграл только два сета.
Дальше Рублев сыграет с Новаком Джоковичем или Хубертом Хуркачем.
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Пока Андрей не возьмется за голову и не поймёт, что надо в нужные моменты собираться, а не гадать, шлемов не видать.
Был близок пару лет назад, но Фучович в 5 сетах остановил тогда
Бублик тоже красавчик, в прекрасной форме находится сейчас