Рублев восьмой раз вышел в 1/4 финала «Большого шлема». В предыдущих семи он выиграл два сета

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Александр Бублик Теннис

Андрей Рублев в четвертом круге «Уимблдона» обыграл Александра Бублика – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4.

В четвертом сете россиянин упустил двойной матчбол на приеме при счете 5:4.

Рублев восьмой раз в карьере вышел в 1/4 «Большого шлема». В Лондоне он это сделал впервые. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».

В 1/2 россиянин не проходил никогда. В семи предыдущих четвертьфиналах он выиграл только два сета.

Дальше Рублев сыграет с Новаком Джоковичем или Хубертом Хуркачем.

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44 комментария

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Иван Самойлов
В целом форма позволяла бы ломать эту традицию проигрывать в четвертьфиналах шлемов против любого из здесь присутствующих, ну кроме одного, против которого он и будет играть))) Ну всё равно верим)
+35
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+34
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Пользователь Имени
Играл лучше Александра, 5 сетов прям "стечение обстоятельств", по игре логичней было бы 3:0. Молодец, что на длинный тай-брейк не ушел в 5 сете
+17
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Ничего Смешного
Андрей талантливый и предпоследний розыгрыш это розыгрыш всей карьеры, красавец. Но то что творил в 3м и 4м сете это безобразие. Не знаю какие проблемы у Александра с плечом были, но Андрею очень повезло, что он забрал второй сет.
Пока Андрей не возьмется за голову и не поймёт, что надо в нужные моменты собираться, а не гадать, шлемов не видать.
+14
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+14
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TomSail
Какой матч. Сумасшествие. Достойная игра от двоих. Дальше сложно, но интересно
+8
0
+8
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Санжар Союз
Ответ ivanzhu90
Как же Бублик стал кайфовать, а в след за этим пришли и успехи на корте, хоть он сегодня и проиграл. Не помню чтобы так радовались и с улыбкой принимали поражение и в целом весь матч улыбался.
От соперника тоже зависит. Рубль кореш Саши, оттуда такая и реакция. Проиграй условно он Ципе или условному Руне, реакция была бы другой
+7
0
+7
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Bobby Clarke
Вот это Рубль жахнул!
+7
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+6
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Фёдор Кузнецов
Если ещё и Медведев выиграет, то 3 россиянина в 1/4, и это без участия Хачанова, великолепный результат
+6
0
+6
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Czarn
Андрей, с прекрасной победой! 😀 Тяжёлый матч, но в концовке дрогнул именно Бублик! Успехов в следующих кругах Уимблдона-2023 😃
+6
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+5
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Володя Иванов
Что за розыгрыш предпоследний получился у них????? Просто сумасшествие, очко турнира разыграли!!!!
+4
0
+4
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ivanzhu90
Как же Бублик стал кайфовать, а в след за этим пришли и успехи на корте, хоть он сегодня и проиграл. Не помню чтобы так радовались и с улыбкой принимали поражение и в целом весь матч улыбался.
+4
0
+4
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Nikolay Stavrogin
Карьерный четвертьфинал на шлемах оформил, красавец.
Был близок пару лет назад, но Фучович в 5 сетах остановил тогда
+3
0
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
И эта станция снова будет конечная, ведь там Джокович, а подаванов типа Хуркача Чемпионович съедает на завтрак, обед и ужин
+4
-1
+3
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Миша Миша
Шикарный матч. Спасибо обоим теннисистам Ну , а предпоследний розыгрыш - это нечто. Поздравляю Рублева с победой . Шикарный сезон проводит. Бублик в хорошей форме подошел к турниру
+2
0
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Станислав Жирнов
Ответ TomSail
Какой матч. Сумасшествие. Достойная игра от двоих. Дальше сложно, но интересно
Дальше без шансов, к сожалению
+4
-2
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Картман
ИМХО: Александр Бублик еще не сказал своего последнего слова
+1
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Сергей К
У Романа, объективно, больше шансов на половинку...)
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Матвей Суицидин
а всех также бесит, когда Рублев выходит к сетке или на хавкорт бить с отскока 100% виннерс и делает это прямо в соперника?
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robbaggio
Остаётся только держать кулаки за Хуркача, чтобы Рублеву было проще. Но против Джоковича болеть совсем не хочется
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ChefJhonnyMorgan
Определенно лучший матч последних игровых дней. Думал Андрей поплывет по итогу, но все таки забрал матч💪🏻
Бублик тоже красавчик, в прекрасной форме находится сейчас
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Godare88
Ответ Картман
ИМХО: Александр Бублик еще не сказал своего последнего слова
дак он вылетел
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Пинающий Достоинства
Предпоследний розыгрыш в гейме в 🔝 этого турнира
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ЭЮЯ
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
И эта станция снова будет конечная, ведь там Джокович, а подаванов типа Хуркача Чемпионович съедает на завтрак, обед и ужин
Хуркач-то подаван не классический и может розыгрыши строить. но понятное дело, что с Джоковичем это бы могло сработать, если бы он показывал свой лучший теннис, а сейчас он далек от этого.
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justbored
Ну у Джоковича один сет да обязан, я считаю ))
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Иван Шуткин
Ответ ivanzhu90
Как же Бублик стал кайфовать, а в след за этим пришли и успехи на корте, хоть он сегодня и проиграл. Не помню чтобы так радовались и с улыбкой принимали поражение и в целом весь матч улыбался.
Так всегда происходит в жизни и спорте) Не получая удовольствия от процесса невозможно достигнуть результата, очень странно, что Бублик не понимает такие прописные истины, а только орёт и негативит постоянно
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Rumov
Съел Бублика.
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