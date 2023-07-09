Рублев восьмой раз вышел в 1/4 финала «Большого шлема». В предыдущих семи он выиграл два сета

Андрей Рублев в четвертом круге «Уимблдона» обыграл Александра Бублика – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4.

В четвертом сете россиянин упустил двойной матчбол на приеме при счете 5:4.

Рублев восьмой раз в карьере вышел в 1/4 «Большого шлема». В Лондоне он это сделал впервые. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».

В 1/2 россиянин не проходил никогда. В семи предыдущих четвертьфиналах он выиграл только два сета.

Дальше Рублев сыграет с Новаком Джоковичем или Хубертом Хуркачем.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе