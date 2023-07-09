Умер Луис Суарес Мирамонтес. Обладателю «Золотого мяча»-1960 было 88 лет

Теги Интер Сампдория Барселона Депортиво серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Золотой мяч Луис Суарес Мирамонтес Футбол

Умер легендарный испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес.

88-летнего обладателя «Золотого мяча» не стало сегодня.

В ходе карьеры Мирамонтес выступал за «Депортиво», «Эспанья Индастриал», «Барселону», «Интер» и «Сампдорию».

С «Барселоной» Луис по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также дважды победил на Кубке ярмарок. С «Интером» он трижды выиграл Серию А, а также по два раза победил в Кубке европейских чемпионов и Межконтинентальном кубке.

Со сборной Испании в 1964 году Мирамонтес стал чемпионом Европы.

В 1960 году он получил «Золотой мяч», опередив в голосовании Ференца Пушкаша и Уве Зеелера. Он стал первым родившимся в Испании обладателем этой награды (первым испанцем, получившим приз, стал Альфредо Ди Стефано, родившийся в Аргентине). Мирамонтес – первый обладатель «Золотого мяча» в истории «Барселоны».

В ходе тренерской карьеры он трижды работал с «Интером», а также с «Сампдорией», СПАЛ, «Комо», «Депортиво», сборной Испанией U21, основной сборной Испании и «Альбасете».

Луис Суарес из 60-х – единственный глубинный плеймейкер с «ЗМ». Он сделал «Интер» великим и тащил «Барсу», но Каталония его отвергла

21 комментарий

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& Co1366
Покойся с миром легенда мирового футбола!
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BZB
Светлая память, легенда Интернационале.
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corazón blanco
Ответ Потолковый Лампонюх™
Комментарий удален пользователем
Кусака кусакой, но нападающий от Бога. Шикарное три МСН было в Барселоне.
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Бускетс это позиция
Покойся с миром легенда и единственный испанский футболист, когда-либо выигрывавший золотой мяч
+8
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Marina_Greta
Царство небесное! Покойся с миром!
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QWertY
С Интером две ЛЧ, а с Бчк два кубка Ярмарок. Легенда!
+4
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temirhan
Покойся с миром, легендарный футболист!
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Никита Мальковский
покойся с миром великий футболист
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Тигран Каграманян
Покойся с миром
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чуть душа не вздрогнула, прочитав умер Луис Суарес
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Магомед Жабиев
Земля ему пухом , к сожалению , не застал его игры .
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Потолковый Лампонюх™
Комментарий удален пользователем
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Burel
Ответ Бускетс это позиция
Покойся с миром легенда и единственный испанский футболист, когда-либо выигрывавший золотой мяч
неудивительно, что это барселонец
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Under
Ответ Бускетс это позиция
Покойся с миром легенда и единственный испанский футболист, когда-либо выигрывавший золотой мяч
а Ди Стефано?
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