Умер Луис Суарес Мирамонтес. Обладателю «Золотого мяча»-1960 было 88 лет

Умер легендарный испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес.

88-летнего обладателя «Золотого мяча» не стало сегодня.

В ходе карьеры выступал за « », «Эспанья Индастриал», «Барселону», «Интер» и «Сампдорию».

С «Барселоной» Луис по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также дважды победил на Кубке ярмарок. С «Интером» он трижды выиграл Серию А, а также по два раза победил в Кубке европейских чемпионов и Межконтинентальном кубке.

Со сборной Испании в 1964 году Мирамонтес стал чемпионом Европы.

В 1960 году он получил « », опередив в голосовании Ференца Пушкаша и Уве Зеелера. Он стал первым родившимся в Испании обладателем этой награды (первым испанцем, получившим приз, стал Альфредо Ди Стефано, родившийся в Аргентине). Мирамонтес – первый обладатель «Золотого мяча» в истории «Барселоны».

В ходе тренерской карьеры он трижды работал с « », а также с «Сампдорией», СПАЛ, «Комо», «Депортиво», сборной Испанией U21, основной сборной Испании и «Альбасете».

Луис Суарес из 60-х – единственный глубинный плеймейкер с «ЗМ». Он сделал «Интер» великим и тащил «Барсу», но Каталония его отвергла