Кубок PARI Премьер. «Зенит» сыграет с «Фенербахче»
«Зенит» примет «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
«Зенит» Россия – «Фенербахче» Турция – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: «Црвена Звезда» – 6 очков (2 игры), «Зенит» – 3 (2), «Фенербахче» – 0 (0), «Нефтчи» – 0 (2).
Множество хвалебных отзывов о нём. Да и, вроде, Реал кого попало не покупает, скаутская система там отличная. Ну и главный аргумент - ему всего 18 лет, а он не по годам зрел, скромен (привет Мбаппе) и у парня отличные перспективы стать топом рядом с Модричем и Кроссом.
Я ответил на твой вопрос?)
Зенит-Чемпион!!!
С утра, может, не проснулся толком, поэтому и мысли несвязные
Фарту, радости, улыбок искренних вокруг🙏 и Кун Лао не пидарас💪