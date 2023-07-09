Кубок PARI Премьер. «Зенит» сыграет с «Фенербахче»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция результаты Кубок PARI Премьер Футбол

«Зенит» примет «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Кубок PARI Премьер

«Зенит» Россия – «Фенербахче» Турция – 19:30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Црвена Звезда» – 6 очков (2 игры), «Зенит» – 3 (2), «Фенербахче» – 0 (0), «Нефтчи» – 0 (2).

11 комментариев

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mean machine/
Зениту без травм и хорошей тренировки перед сезоном!
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Хан Сахан
Ответ *Император*
Гюлер, толково играл? Достойный игрок? В чем его сильные стороны?
Видение, пас в касание, дриблинг, отличная левая нога. Общей рейтинг по сезону 7.75, 20 матчей, 11 в старте, 4 гола, 3 голевые. В прошлом сезоне общий рейтинг 7.50, 12 матчей, 2 в старте, 3 гола и 3 голевые передачи. В квалификации Евро у него за сборную 3 матча и 1 гол.
Множество хвалебных отзывов о нём. Да и, вроде, Реал кого попало не покупает, скаутская система там отличная. Ну и главный аргумент - ему всего 18 лет, а он не по годам зрел, скромен (привет Мбаппе) и у парня отличные перспективы стать топом рядом с Модричем и Кроссом.
Я ответил на твой вопрос?)
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Хан Сахан
Интересно глянуть на Фенер без Гюлера. В пол-глаза в этом сезоне на ними следил. Кто же теперь за креатив будет отвечать? Может, Кадиоглу в центр полузащиты переведут, а то его на фланги защиты ставят, а он и там умудряется игрока матча брать) Главное, что Валенсию сохранили, там, конечно, псих ещё тот)
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Зелёный гопник
Надеюсь снова дадут шанс Васильеву, очень интересный юноша.
Зенит-Чемпион!!!
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Мистер Громов
Ответ Хан Сахан
Интересно глянуть на Фенер без Гюлера. В пол-глаза в этом сезоне на ними следил. Кто же теперь за креатив будет отвечать? Может, Кадиоглу в центр полузащиты переведут, а то его на фланги защиты ставят, а он и там умудряется игрока матча брать) Главное, что Валенсию сохранили, там, конечно, псих ещё тот)
ничего не понял, но точно вы правы
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Хан Сахан
Ответ Мистер Громов
ничего не понял, но точно вы правы
Старался грамотно писать))
С утра, может, не проснулся толком, поэтому и мысли несвязные
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Мистер Громов
Ответ Хан Сахан
Старался грамотно писать)) С утра, может, не проснулся толком, поэтому и мысли несвязные
Доброго утра, я тоже ещё не спал.
Фарту, радости, улыбок искренних вокруг🙏 и Кун Лао не пидарас💪
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