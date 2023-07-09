«Барса» работает над продажей Феррана и Кессиэ, чтобы подписать Роке летом. Если они не уйдут, Витор перейдет зимой

Витор Роке еще может стать игроком «Барселоны» этим летом.

Как пишет As, каталонский клуб достиг полной договоренности и с «Атлетико Паранаэнсе», и с нападающим о переходе в январе 2024 года за 30+31 млн евро. Контракт Роке будет рассчитан на шесть сезонов.

Однако возможность перехода в «Барселону» этим летом сохраняется. Это пожелание Хави. На данный момент такая операция невозможна, для ее осуществления «Барсе» нужно освободить почти 25 млн евро в зарплатной ведомости. Теперь все зависит от того, удастся ли «Барселоне» это сделать.

Обеспечить это удастся только за счет ухода двоих футболистов со средней или высокой зарплатой. На данный момент «Барселона» рассматривает вариант с продажей четверых игроков такого статуса. Это Франк Кессиэ, , и . Роке перейдет летом, только если «Барса» избавится от двоих из них.

В связи с этим « » усиленно работает над трансферами Кессиэ и Феррана, так как Фати по-прежнему считают ценным активом, а на Гарсию рассчитывает Хави.

Несмотря на все это, в «Барсе» не оценивают ситуацию оптимистично. На данный момент все выглядит так, что Хави придется подождать перехода Роке еще несколько месяцев.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.