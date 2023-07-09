«Барса» работает над продажей Феррана и Кессиэ, чтобы подписать Роке летом. Если они не уйдут, Витор перейдет зимой

Теги высшая лига Бразилия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Франк Кессиэ Эрик Гарсия Ферран Торрес Ансу Фати Витор Роке Футбол

Витор Роке еще может стать игроком «Барселоны» этим летом.

Как пишет As, каталонский клуб достиг полной договоренности и с «Атлетико Паранаэнсе», и с нападающим о переходе в январе 2024 года за 30+31 млн евро. Контракт Роке будет рассчитан на шесть сезонов.

Однако возможность перехода Витора в «Барселону» этим летом сохраняется. Это пожелание Хави. На данный момент такая операция невозможна, для ее осуществления «Барсе» нужно освободить почти 25 млн евро в зарплатной ведомости. Теперь все зависит от того, удастся ли «Барселоне» это сделать.

Обеспечить это удастся только за счет ухода двоих футболистов со средней или высокой зарплатой. На данный момент «Барселона» рассматривает вариант с продажей четверых игроков такого статуса. Это Франк Кессиэ, Эрик Гарсия, Ферран Торрес и Ансу Фати. Роке перейдет летом, только если «Барса» избавится от двоих из них.

В связи с этим «Барселона» усиленно работает над трансферами Кессиэ и Феррана, так как Фати по-прежнему считают ценным активом, а на Гарсию рассчитывает Хави.

Несмотря на все это, в «Барсе» не оценивают ситуацию оптимистично. На данный момент все выглядит так, что Хави придется подождать перехода Роке еще несколько месяцев.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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64 комментария

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JealousOne
Купили Феррана за 55 лямов и кричали мол ухватили бриллиант за копейки)
+53
-5
+48
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Ruslan3132
Купить Феррана за 55+млн и пытаться продать через год за 25-30 чтобы подписать молодняк ноунейма за 61млн ))) вся нынешняя Барса в этом трансфере )))
+50
-15
+35
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Михо
Может нужно сначала избавляться от ненужных игроков а потом приглашать новых, а не наоборот?
+39
-6
+33
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Кирилл
Ответ Ruslan3132
Купить Феррана за 55+млн и пытаться продать через год за 25-30 чтобы подписать молодняк ноунейма за 61млн ))) вся нынешняя Барса в этом трансфере )))
Забавно, конечно, что вы считаете что Барселона прямо сейчас заплатит 61 млн, а не 30 и потом еще 31 в случае достижения бонусов, как это оговорено между клубами )))

И еще забавнее то, что ваш Перес подписал «молодняк ноунейма» в лице Эндрика за 70 млн )
+34
-18
+16
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Marina_Greta
Ответ Михо
Может нужно сначала избавляться от ненужных игроков а потом приглашать новых, а не наоборот?
Нет, так неинтересно, это слишком просто для Барселоны, лёгких путей не ищут)
+17
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+14
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Kaka_GOAT
Я недавно купил огромный шкаф,но чтобы он вместилось в комнату, надо бросить диван и телевизор
+14
-4
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Real0494
Ответ Кирилл
Забавно, конечно, что вы считаете что Барселона прямо сейчас заплатит 61 млн, а не 30 и потом еще 31 в случае достижения бонусов, как это оговорено между клубами ))) И еще забавнее то, что ваш Перес подписал «молодняк ноунейма» в лице Эндрика за 70 млн )
Ну для этого Пересу не надо всё активы продавать) захотел и купил и никаких рычагов и урезаний зарплат
+8
0
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Kaka_GOAT
Ещё можно продать клубного повара, пусть игроки принесут еду из дома
+8
-1
+7
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Никита Волков
Ответ Ruslan3132
Купить Феррана за 55+млн и пытаться продать через год за 25-30 чтобы подписать молодняк ноунейма за 61млн ))) вся нынешняя Барса в этом трансфере )))
С первым пунктом согласен, действительно тупо, но со вторым в корне не согласен. Молодняк покупать нужно, даже за 61 лям.
+6
-1
+5
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Football poet
Ответ Михо
Может нужно сначала избавляться от ненужных игроков а потом приглашать новых, а не наоборот?
Так пока клуб будет избавляться от ненужных, всех игроков разберут на рынке, это так не работает
+10
-5
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Ренат Фаткулин
Ну Феррана очевидно к тестю сплавят))
+4
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Spiker1606
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Ответ Кирилл
Забавно, конечно, что вы считаете что Барселона прямо сейчас заплатит 61 млн, а не 30 и потом еще 31 в случае достижения бонусов, как это оговорено между клубами ))) И еще забавнее то, что ваш Перес подписал «молодняк ноунейма» в лице Эндрика за 70 млн )
Не 70, а 35. Причём без бонусов.
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Bob Ganiev
пора завести тег "верблюды на каникулах" для новостей про Барсу
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Marina_Greta
Ответ Marina_Greta
Новый Гайч уже едет!
Ой не туда, простите.
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Kaka_GOAT
Ответ JealousOne
Купили Феррана за 55 лямов и кричали мол ухватили бриллиант за копейки)
Для них Арда Гюлер недавно был новым месси 😄
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Marina_Greta
Кессье надеюсь Поччетино заберёт, игрок хороший, явно пригодится, если с Брайтоном по Кайседо не договоримся.
Ферран вполне может усилить любой клуб сильный.
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Lindeman
Ответ Kaka_GOAT
Для них Арда Гюлер недавно был новым месси 😄
А для мадридцев новый Мор😀
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Marina_Greta
Ответ Log in
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Классика.
Новый Гайч уже едет!
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dadahandadahan3@gmail.com
Ответ Marina_Greta
Ой не туда, простите.
бывает)
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diger499
Ответ Football poet
Так пока клуб будет избавляться от ненужных, всех игроков разберут на рынке, это так не работает
А как потом продавать этих ненужных игроков по нормальным ценам, другие клубы знают, что Барсе нужно продавать игроков?
+1
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Владислав Романов
Ответ Kaka_GOAT
Я недавно купил огромный шкаф,но чтобы он вместилось в комнату, надо бросить диван и телевизор
рычаги в помощь😁
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Log in
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
Классика.
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Сергей Максимюк
Зачем брали Феррара за кучу денег, да ещё и в рассрочку?
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kaka_GOAT
Ещё можно продать клубного повара, пусть игроки принесут еду из дома
Кстати, в этом есть доля правды. Сейчас в Барселоне плохо кормят, закупают более дешёвые продукты, так как они на всём экономят. Поэтому многие футболисты Барселоны предпочитают за свои деньги питаться в ресторане.
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Владислав Романов
Ответ Ренат Фаткулин
Ну Феррана очевидно к тестю сплавят))
он тесть, а не идиот😁
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