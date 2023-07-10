Азаренко о том, что ее освистали после матча со Свитолиной: «Жаль, если люди сосредоточатся только на рукопожатии или довольно пьяных зрителях, которые гудели»
Виктория Азаренко прокомментировала то, что ее освистали после матча с Элиной Свитолиной.
Она проиграла ей на решающем тай-брейке в четвертом круге «Уимблдона».
– Насколько вы разочарованы реакцией трибун, когда вы уходили с корта?
– А вы как думаете? Как бы вы оценили поведение трибун?
– Думаю, вы очень недовольны.
– Нет, но вы как думаете?
– Простите?
– Как бы вы оценили поведение трибун? Что скажете?
– По-моему, они повели себя очень несправедливо.
– Хммм. Думаю, в этом мы согласны.
– Можно спросить вас про жест, который вы показали? Я не очень хорошо его знаю. Что он значил?
– Я понятия не имею. Не знаю. Без понятия. Я даже не смогу его повторить. Так что вот...
– Можно спросить о ваших отношениях с Элиной? Показалось, что в конце матча все было очень уважительно.
– Моих отношениях с ней? Что? По ходу жизни или как?
– Давайте про нынешние и в конце матча. Вы подняли руку, она на вас посмотрела. В этом было какое-то уважение.
– Вы цепляетесь за каждый жест и раздуваете это дело, хотя в этом нет никакого смысла.
Я очень давно знакома с Элиной. У нас всегда были хорошие отношения. Но сейчас такие обстоятельства.
Не думаю, что обсуждения каждого мелкого жеста что-то изменит, что в нем есть смысл. Чем больше вы это раздуваете, тем дольше будет разговор.
А в этом разговоре нет смысла, он ничего не изменит.
– Вас удивила реакция зрителей?
– Я не могу их контролировать. Не уверена, что многие понимали, что происходит. Наверное, выпили тоже прилично.
И что я могу с этим сделать?
– Кажется, они не понимали, что в этой ситуации не вы агрессор. Это Свитолина не собиралась жать вам руку. При этом зрители ополчились на вас. Хотя вы тут практически жертва.
– Жертва? Жертва того, что мне руку не пожали? Прекратите.
– Вас освистали, хотя вы ничего не сделали.
– Так уже 18-19 месяцев. Я ничего не делала, но иногда ко мне разное отношение.
Что сказать про зрителей? Нечего. Она не хочет жать руки людям из России и Беларуси. Я проявила уважение к ее позиции. Что я еще могла сделать? Стоять и ждать? Правильного хода не было, так что я сделала то, что посчитала уважительным к ее решению.
Но этот разговор про рукопожатия ничего не изменит. Если вы хотите это и дальше обсуждать, устраивать какую-то шумиху – вперед.
По-моему, мы провели отличный матч. И жаль, если люди сосредоточатся только на рукопожатии или довольно пьяных зрителях, которые гудели.
Это был теннисный матч. Здесь никто никому жизнь не меняет. Мы играем в теннис. Просто делаем свое дело. Вот и все.
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Спасибо тебе за терпение, не сдавайся, мы с тобой…
лучшая!
- предложил пожать руку, не хочешь, ну и до свидания.
Уимблдон: свистит белоруске из-за войны Украины и России
– Я понятия не имею. Не знаю. Без понятия. Я даже не смогу его повторить. Так что вот...
)))