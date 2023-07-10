Азаренко о том, что ее освистали после матча со Свитолиной: «Жаль, если люди сосредоточатся только на рукопожатии или довольно пьяных зрителях, которые гудели»

Теги Уимблдон болельщики WTA Виктория Азаренко Элина Свитолина Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала то, что ее освистали после матча с Элиной Свитолиной.

Она проиграла ей на решающем тай-брейке в четвертом круге «Уимблдона».

– Насколько вы разочарованы реакцией трибун, когда вы уходили с корта?

– А вы как думаете? Как бы вы оценили поведение трибун?

– Думаю, вы очень недовольны.

– Нет, но вы как думаете?

– Простите?

– Как бы вы оценили поведение трибун? Что скажете?

– По-моему, они повели себя очень несправедливо.

– Хммм. Думаю, в этом мы согласны.

– Можно спросить вас про жест, который вы показали? Я не очень хорошо его знаю. Что он значил?

– Я понятия не имею. Не знаю. Без понятия. Я даже не смогу его повторить. Так что вот...

– Можно спросить о ваших отношениях с Элиной? Показалось, что в конце матча все было очень уважительно.

– Моих отношениях с ней? Что? По ходу жизни или как?

– Давайте про нынешние и в конце матча. Вы подняли руку, она на вас посмотрела. В этом было какое-то уважение.

– Вы цепляетесь за каждый жест и раздуваете это дело, хотя в этом нет никакого смысла.

Я очень давно знакома с Элиной. У нас всегда были хорошие отношения. Но сейчас такие обстоятельства.

Не думаю, что обсуждения каждого мелкого жеста что-то изменит, что в нем есть смысл. Чем больше вы это раздуваете, тем дольше будет разговор.

А в этом разговоре нет смысла, он ничего не изменит.

– Вас удивила реакция зрителей?

– Я не могу их контролировать. Не уверена, что многие понимали, что происходит. Наверное, выпили тоже прилично.

И что я могу с этим сделать?

– Кажется, они не понимали, что в этой ситуации не вы агрессор. Это Свитолина не собиралась жать вам руку. При этом зрители ополчились на вас. Хотя вы тут практически жертва.

– Жертва? Жертва того, что мне руку не пожали? Прекратите.

– Вас освистали, хотя вы ничего не сделали.

– Так уже 18-19 месяцев. Я ничего не делала, но иногда ко мне разное отношение.

Что сказать про зрителей? Нечего. Она не хочет жать руки людям из России и Беларуси. Я проявила уважение к ее позиции. Что я еще могла сделать? Стоять и ждать? Правильного хода не было, так что я сделала то, что посчитала уважительным к ее решению.

Но этот разговор про рукопожатия ничего не изменит. Если вы хотите это и дальше обсуждать, устраивать какую-то шумиху – вперед.

По-моему, мы провели отличный матч. И жаль, если люди сосредоточатся только на рукопожатии или довольно пьяных зрителях, которые гудели.

Это был теннисный матч. Здесь никто никому жизнь не меняет. Мы играем в теннис. Просто делаем свое дело. Вот и все.

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20 комментариев

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Ничего Смешного
Вика, если бы я был на трибуне, то я бы тебя поддерживал каждый розыгрыш.
Спасибо тебе за терпение, не сдавайся, мы с тобой…
+17
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Skip
Адекватно все от Вики!
+9
-1
+8
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Kazachok__
Думаю, в конце матча с украинцами нужно подходить к сетке и демонстративно ждать соперника, а может быть, даже делать саркастический жест пожатия руки "с воздухом". Кто-то скажет, что это ребячество, но это единственная реакция, которая позволяет отвести гнев трибун от себя на соперника (см. кейс Соболенко). Позволять украинцам проявлять максимально возможное в спорте неуважение на основе твоего места рождения, терпеть свист пьяных трибун, и при этом большой палец показывать (см. кейс Касаткиной) - ну такое
+9
-4
+5
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le vani
Ответ milya ololo
Комментарий удален модератором
у нее 2 шлема вообше то и 3 финала)
+4
0
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Alla Tishkova
Молодец. Очень мудро все разложила, но журналистам не это надо.
+4
-1
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kyckoba
Журналисты как обычно. Человек проиграл, его несправедливо освистали, но им мало, надо подлить масла в огонь… По ответам Вика, конечно, на грани, но сдержалась. Она сильная, справится. Поражение очень обидное.
+2
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Трёха Ника Киргиоса
Журналисты величайшие, конечно. И ведь они не троллят. Или троллят? Здесь бы в пору поставить задумчивого эмоджу. Павел, донесите до руководителей. Форуму очень не хватает эмодж.
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goodbyejohn
моя заюшка <3
лучшая!
+3
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DjokoND
Скорее бы ввели дисквалификацию за неспортивное поведение и за смешивание политики и спорта.
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Stewee
Скорее бы уже кто-то сказал напрямую, что ему по барабану на позицию украинцев:
- предложил пожать руку, не хочешь, ну и до свидания.
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Antonbezb
Англия: устраивает 100 войн за 2 века
Уимблдон: свистит белоруске из-за войны Украины и России
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pop
– Можно спросить вас про жест, который вы показали? Я не очень хорошо его знаю. Что он значил?

– Я понятия не имею. Не знаю. Без понятия. Я даже не смогу его повторить. Так что вот...

)))
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milya ololo
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Олег Ковальчук
Ответ DjokoND
Скорее бы ввели дисквалификацию за неспортивное поведение и за смешивание политики и спорта.
там не было никакого неспортивного поведения. Жать руку или нет - выбор каждого. Регламент не обязывает
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Олег Ковальчук
Ответ tennisman75
Вика Молодец) а тех кто руки не пожимает если начнут штрафовать или лишать очков рейтинговых, первые побегут к сетке обниматься…
та на 10 лет строгача сразу, че мелочиться
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tennisman75
Ответ Олег Ковальчук
та на 10 лет строгача сразу, че мелочиться
Не всё сразу)
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Yuri Drachuk
Ответ Antonbezb
Англия: устраивает 100 войн за 2 века Уимблдон: свистит белоруске из-за войны Украины и России
А Беларусь в войне не при чем?))) 😀
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