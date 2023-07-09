Икарди за 10 млн евро переходит в «Галатасарай» из «ПСЖ». Его купили за 50+8 млн в 2020-м

«ПСЖ» и «Галатасарай» близки к договоренности о трансфере Мауро Икарди.

Как сообщает журналист , сделка по нападающему закрыта, «Галатасарай» и « » договорились о переходе игрока.

Источники во французском клубе подтвердили, что «ПСЖ» вскоре одобрит трансфер. Теперь стороны ждут оформления документов.

уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом. « » заплатит за форварда около 10 млн евро.

В 2019 году Мауро перешел в «ПСЖ» на правах аренды из «Интера». Через год с ним подписали полноценный контракт, выкупив его за 50+8 млн евро.

В минувшем сезоне Мауро играл за «Галатасарай» на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб. Полную статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.