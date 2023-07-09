Икарди за 10 млн евро переходит в «Галатасарай» из «ПСЖ». Его купили за 50+8 млн в 2020-м

Теги ПСЖ лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Мауро Икарди Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» и «Галатасарай» близки к договоренности о трансфере Мауро Икарди.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка по нападающему закрыта, «Галатасарай» и «ПСЖ» договорились о переходе игрока.

Источники во французском клубе подтвердили, что «ПСЖ» вскоре одобрит трансфер. Теперь стороны ждут оформления документов.

Икарди уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом. «Галатасарай» заплатит за форварда около 10 млн евро.

В 2019 году Мауро перешел в «ПСЖ» на правах аренды из «Интера». Через год с ним подписали полноценный контракт, выкупив его за 50+8 млн евро.

В минувшем сезоне Мауро играл за «Галатасарай» на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб. Полную статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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63 комментария

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Маноло Санчи́с
Мог бы стать легендой Интера и чемпионом мира, но вместо это выбрал скандалы и Ванду ..
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какая разница сколько зарабатывает тряпка, если все деньги его бабище уйдут
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charly_54
Ответ 97 недостаточно
какая разница сколько зарабатывает тряпка, если все деньги его бабище уйдут
А тебе какое дело до его денег?
+24
-4
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Marina_Greta
Ответ Tiestorzn17
Ушел из Интера и сломал себе карьеру. Не говоря уже о его «женщине»…
Урок всем будет, что агент жена - это путь вникуда)
+18
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10ztv
почему себе не оставили? месси ушёл, мбаппе или неймар могут тоже уйти. С лавки вообще нет стабильного напа
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Яркий пример, когда доверил карьеру совершенно не тому человеку
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Marina_Greta
Ответ Маноло Санчи́с
Мог бы стать легендой Интера и чемпионом мира, но вместо это выбрал скандалы и Ванду ..
Любовь туманит разум..
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Marina_Greta
А сколько она его за нос водила? Крутила романы на стороне, а он буквально как под гипнозом, жить без неё не может, а ведь он вполне симпатичный мужчина и ему найти девушку точно бы не составило труда)
Расставались мирились они много. Но когда я прочитал, что он доверил ей все его доходы до 2057!!! Года, я чуть не упал со стула. Думаю, многие так.
+4
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noti22
Топарь, который стал изгоем на родине. Его бы в Реал арендовать, коль Килиана сейчас не возьмут. Таких аргентинцев мы одобряем
+4
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Andrew Chepaylo
Ответ charly_54
А тебе какое дело до его денег?
Так нищим же останется после завершения карьеры🤷 сомневаюсь, что ему понравится "бедная жизнь"
+4
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Marina_Greta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Там изначально все это началось странновато, когда он увёл её от Гомеса. Думаю, фраза про контракт, интерес Барсы и Реала, и маленькую зарплату была роковой
А сколько она его за нос водила? Крутила романы на стороне, а он буквально как под гипнозом, жить без неё не может, а ведь он вполне симпатичный мужчина и ему найти девушку точно бы не составило труда)
+5
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Toni_Montana
Тут спецы собрались я вижу.
А ничего, что в ГС он суперски играет, стал чемпионом любим болельщиками и ему самому нравится. Состав у них очень неплохой, могут и в Европе пошуметь.
+3
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Born is the King
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Яркий пример, когда доверил карьеру совершенно не тому человеку
Скорее яркий пример каблука и раба Ванды. По ее инсте видно, что Ванда не уважает Икарди
+5
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Marina_Greta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Расставались мирились они много. Но когда я прочитал, что он доверил ей все его доходы до 2057!!! Года, я чуть не упал со стула. Думаю, многие так.
Да... Я сама офигела честно говоря, сижу и думаю, что у этого мужчины в голове? Ведь по сути, она может оставить его ни с чем...
+1
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RAMIK
Ответ Tiestorzn17
Ушел из Интера и сломал себе карьеру. Не говоря уже о его «женщине»…
Он потерял голову с ней. Влюбился так,что готова видеть и прощать измены. Такое бывает.
+4
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Ramiz Tamazanov
Ответ Андрей Тюрин
Неимоверно жаль его, шикарный нап как по мне, а какой он в жизни никого волновать не должно
Прям аж Неимоверно жаль миллионера. Вау
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Marina_Greta
Ответ Андрей Тюрин
Неимоверно жаль его, шикарный нап как по мне, а какой он в жизни никого волновать не должно
Так часто бывает, игрок шикарный, выдающийся, а вот как человек - какаха...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Marina_Greta
Согласна с вами... у него могла быть более яркая карьера и игрок он весьма хороший и качественный!
Там изначально все это началось странновато, когда он увёл её от Гомеса. Думаю, фраза про контракт, интерес Барсы и Реала, и маленькую зарплату была роковой
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dr. cage
ПСЖ соответствует ФФП смотреть онлайн..
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Marina_Greta
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Яркий пример, когда доверил карьеру совершенно не тому человеку
Согласна с вами... у него могла быть более яркая карьера и игрок он весьма хороший и качественный!
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Andrew Chepaylo
Ответ Marina_Greta
Урок всем будет, что агент жена - это путь вникуда)
Я бы сказал, что просто "такая" жена - путь в никуда
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Андрюха с района
Если бы не был подкаблучником, продолжал бы блистать в Серии А) Удивительно, что ни туринский автобус, Милан или Рома решили его не брать)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ RAMIK
Он потерял голову с ней. Влюбился так,что готова видеть и прощать измены. Такое бывает.
Даже все доходы переписал. Правда боюсь, если она его бросит навсегда, ему до старости будет так себе
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BZB
Снайпер он от бога. Но даже даром Интеру не нужен.
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Marina_Greta
Ответ TaR
Скорее показатель что мужик-каблук - горе в семье)
Я бы допустим, никогда не смогла жить с каблуком) Это скучно и невыносимо. Мужчина главный в семье, он должен иметь характер, поставить на место нас уметь вовремя и в то же время, быть нежным и любимым) А с нашей стороны очаг и уют в доме) Вот она, гармония) А жить за счёт толстого кошелька мужчины.. ну такое)
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