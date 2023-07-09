Икарди за 10 млн евро переходит в «Галатасарай» из «ПСЖ». Его купили за 50+8 млн в 2020-м
«ПСЖ» и «Галатасарай» близки к договоренности о трансфере Мауро Икарди.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка по нападающему закрыта, «Галатасарай» и «ПСЖ» договорились о переходе игрока.
Источники во французском клубе подтвердили, что «ПСЖ» вскоре одобрит трансфер. Теперь стороны ждут оформления документов.
Икарди уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом. «Галатасарай» заплатит за форварда около 10 млн евро.
В 2019 году Мауро перешел в «ПСЖ» на правах аренды из «Интера». Через год с ним подписали полноценный контракт, выкупив его за 50+8 млн евро.
В минувшем сезоне Мауро играл за «Галатасарай» на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб. Полную статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.
А ничего, что в ГС он суперски играет, стал чемпионом любим болельщиками и ему самому нравится. Состав у них очень неплохой, могут и в Европе пошуметь.