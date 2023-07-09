«Бавария» предложила за Кейна 80 млн евро и бонусы. «Тоттенхэм» ранее отказался от 70+ млн

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» сделала «Тоттенхэму» второе предложение о трансфере Харри Кейна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы пытаются купить форварда за 80 млн евро и бонусы. Ранее они были готовы заплатить на 10 млн евро меньше, но «шпор» такой вариант не устроил.

Сам Кейн заинтересован в переходе в «Баварию». Сообщалось, что они уже договорились.

Кейн сказал Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» ради победы в ЛЧ – для него это важнее денег (Bild)

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25 комментариев

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JENNINGS
Леви! Отпусти бойца с Богом! От трансфера выиграют все!
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Трент Резнор
Эта сага даже поинтереснее Мбаппе
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Victor Victor
Ответ JENNINGS
Леви! Отпусти бойца с Богом! От трансфера выиграют все!
Особенно Ширер, его рекорд устоит)
+6
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Tiestorzn17
Харри освобожденный?!
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ARIGAMI ARIGAMI
Кейн, если ты в плену у Леви, дай знать специальным знаком
+6
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fc_champion
Я бы на месте Леви заложил еще бонус за чемпионство около полтинника
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да, это круто. Пожалуй единственное, когда я его не заценил, это когда его попытались в Assassin’s creed встроить. А так все норм.
В сентябре выходит балдурс гейт 3, после откровенной сцены с медведем, возможно будет одной из великих представителей жанра, еще и сплит скрин на 4
Но я буду вначале Старфилд проходить
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kotopandych
Ответ JENNINGS
Леви! Отпусти бойца с Богом! От трансфера выиграют все!
Кроме Тоттенхема. Кто забивать-то будет? Даже за такие деньги они к себе не заманят никого кто и половину от голов Кейна выдавать будет.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Ты любишь рпг? Я очень
Да, это круто. Пожалуй единственное, когда я его не заценил, это когда его попытались в Assassin’s creed встроить. А так все норм.
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вот попасть в мир DRAGON AGE тоже было-бы неплохо. Правда, когда узнал, что Морриган корыстная, я также передумал
Ты любишь рпг? Я очень
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
К сожалению? Ты бы хотел чтобы по пути на работу за тобой гнался гуль или утопец?)
А вот попасть в мир DRAGON AGE тоже было-бы неплохо. Правда, когда узнал, что Морриган корыстная, я также передумал
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
К сожалению? Ты бы хотел чтобы по пути на работу за тобой гнался гуль или утопец?)
Нет, ни за что. Я передумал в этом вопросе
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
К сожалению, мы не в мире Ведьмака :(
К сожалению? Ты бы хотел чтобы по пути на работу за тобой гнался гуль или утопец?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Аард или игни?
К сожалению, мы не в мире Ведьмака :(
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avcgloronalduMU
сейчас саудиты выкупят южнокорейца и Кейн никуда не уйдет
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ApXuMaHqPuT
Всё ищут замену Левандовски
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Born is the King
Это несерьёзно. За 70-80 млн покупают Маунта со статой как у защитника, а Кейн может стать культовой легендой АПЛ
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Алекс Ну
Если сам хочет уйти, к чему держать? Он и так сделал для шпор, больше чем кто бы то ни было. Он тоже заслуживает, что-то выиграть в своей карьере.
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Арсений Чернобаев
"хоббит и душу за кольцо отдаст, но ни за что не продаст"
хотя, у леви ни души, ни совести
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Ноно Гомес
Томас серьёзно настроен...
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Yu123
уже ж 93 предлагали, или я путаю
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ljolik888
У Кейна дилема - стать лучшим бомбардиром в чемпионате Англии или выграть хоть что-то. На самом деле Ширер правильно сказал . Сначала кубки , ну а потом рекорд !
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