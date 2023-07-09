«Бавария» предложила за Кейна 80 млн евро и бонусы. «Тоттенхэм» ранее отказался от 70+ млн

«Бавария» сделала «Тоттенхэму» второе предложение о трансфере Харри Кейна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы пытаются купить форварда за 80 млн евро и бонусы. Ранее они были готовы заплатить на 10 млн евро меньше, но «шпор» такой вариант не устроил.

Сам Кейн заинтересован в переходе в «Баварию». Сообщалось, что они уже договорились.

Кейн сказал Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» ради победы в ЛЧ – для него это важнее денег (Bild)