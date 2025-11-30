  • Спортс
  Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
5

Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8

Ламин Ямаль – игрок матча по Индексу ГОЛа в игре «Барселона» – «Алавес».

Ламин Ямаль стал лучшим игроком матча «Барселона» – «Алавес» в 14-м туре Ла Лиги (3:1) по Индексу ГОЛа – 9.4 из 10. На его счету победный мяч и голевая передача.

Аналогичный балл получил Дани Ольмо, сделавший дубль. Худшая оценка среди всех игроков, вышедших в старте, у хавбека каталонского клуба Марка Берналя – 5.8. Лучшим в составе «Алавеса» стал Виктор Парада (7.5).

Оценки «Барселоны»: Жоан Гарсия (6.9), Алекс Бальде (8.0), Жерар Мартин (8.0), Пау Кубарси (7.4), Эрик Гарсия (6.8), Марк Касадо (6.9), Марк Берналь (5.8), Рафинья (7.5), Дани Ольмо (9.4), Ламин Ямаль (9.4), Роберт Левандовски (7.5).

Оценки «Алавеса»: Антонио Сивера (6.1), Виктор Парада (7.5), Хон Пачеко (6.8), Науэль Теналья (6.8), Хонни Кастро (7.0), Антонио Бланко (6.1), Абде Реббаш (6.4), Денис Суарес (6.4), Пабло Ибаньес (6.7), Калебе (6.1), Лукас Бойе (5.9).

Флик про 3:1 с «Алавесом»: «Я рад, хотя «Барселоне» многое нужно улучшить. Здорово, что Рафинья вернулся, с ним мы будем сильнее. Он усердно прессингует – а за ним и остальные»

