Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева одним из сильнейших тренеров в Мир РПЛ.
Калининградский клуб занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 32 очка за 17 матчей.
– Можно ли назвать Талалаева одним из сильнейших российских тренеров?
– Нет, конечно. Однозначно, нет.
– Почему?
– Недавно меня спросили, как Галактионова продлили на три года, если он ничего никогда не выигрывал. Это наш футбол, чего вы хотите.
Наш футбол не знаете? Поэтому и здесь: как называть Талалаева, он выиграл что-то? Из всех команд бегает туда-сюда. Выгоняют из одной, он через неделю в другой. За один месяц он три команды поменял тогда. До смешного доходит, – сказал Мостовой.
