Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»

Александр Мостовой не считает Андрея Талалаева топ-тренером: он выиграл что-то?.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает главного тренера «Балтики » Андрея Талалаева одним из сильнейших тренеров в Мир РПЛ.

Калининградский клуб занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 32 очка за 17 матчей.

– Можно ли назвать Талалаева одним из сильнейших российских тренеров?

– Нет, конечно. Однозначно, нет.

– Почему?

– Недавно меня спросили, как Галактионова продлили на три года, если он ничего никогда не выигрывал. Это наш футбол, чего вы хотите.

Наш футбол не знаете? Поэтому и здесь: как называть Талалаева , он выиграл что-то? Из всех команд бегает туда-сюда. Выгоняют из одной, он через неделю в другой. За один месяц он три команды поменял тогда. До смешного доходит, – сказал Мостовой.

