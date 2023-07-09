ЦСКА получит 6 млн евро и бонусы за Зайнутдинова от «Бешикташа». О трансфере договорились (Fotomaç)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов деньги Футбол

Бахтиер Зайнутдинов перейдет в «Бешикташ» из ЦСКА.

Как утверждает турецкая газета Fotomaç, «Бешикташ» достиг принципиальной договоренности с ЦСКА о трансфере полузащитника за 6 миллионов евро и бонусы. Зайнутдинов подпишет 3-летний контракт с турецким клубом.

Ранее ЦСКА отказался продать Бахтиера в «Бешикташ» за 3+3 млн евро.

Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера. С нового сезона футболисты с гражданством Казахстана не будут считаться легионерами в турецком чемпионате.

В минувшем сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел 27 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно найти здесь.

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105 комментариев

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Антон Панарин
Какое место планирует занять ЦСКА в новом сезоне?
+84
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+84
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Marina_Greta
Ответ Любитель побеждать
А играть будет Набабкин, и Щенникова вернем по тому же принципу как ухажера.
Вернём Думбию, Тошича, Нецида, там мб и Чиди Одиа в форме.
+57
-2
+55
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Любитель побеждать
А играть будет Набабкин, и Щенникова вернем по тому же принципу как ухажера.
+48
-1
+47
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Дмитрий Воронцов
Так то хороший трансфер. ЦСКА выручит неплохие деньги. Баха в ЦСКА вечно был какой-то затычкой. Надеюсь в Бешикташе будет играть в атаке, на любимом месте.

Что касается перспектив в чемпионате, то вообще какая разница? Чемпионами бы не стали даже с Бахой, Мединой и Марио. А кроме первого места больше по сути никакого нет. Как Смолов правильно сказал: наш чемпионат - борьба за право не вылететь в ФНЛ сейчас.
+42
-9
+33
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zbumer
Кто будет последний уходить из цска — выключите свет!
+27
0
+27
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fil_spb
Во, другое дело. А то вчера какой-то странный день был, никто из ЦСКА не ушел.
+23
0
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REDDEVIL
Ответ Любитель побеждать
А играть будет Набабкин, и Щенникова вернем по тому же принципу как ухажера.
Возьмут легионеров типа Цауня, Молодого Эркина, Янчика, Секу Олисе
+13
0
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Anton Solovyev
Зайнудтинов настолько атакующий полузащитник, что почти весь сезон играл центрального защитника
+12
0
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OldRedWhite
Ответ Marina_Greta
И кем играть будем? Давайте ещё отпустим Чалова, Карраскаля, Дивеевеа , Виллиана... и пионер отрядом будем играть...
Пионер - отряд был в Спартаке при Федотове ещё до Вашего рождения )))
+11
-3
+8
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LevK
Удачи Бахе!

В данном случае все в выигрыше. Цена неплохая и перспективы у Бахи уехать в условную Серию А.
+6
0
+6
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sancho81
Ответ Антон Панарин
Какое место планирует занять ЦСКА в новом сезоне?
Не ниже второго)
+9
-3
+6
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VinniHok
Че за распродажа? Мы там к стыкам готовимся что ли?!
+6
-1
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konstantin khmel
Только Медина не входил в список потенциальных трансферов.
Баха - слухи с зимы постоянные, в итоге обменяли
Марио - были сомнения в его необходимости, кроме мотивационной составляющей
Дивей + слухи были, но остался
Мойзес + были вопросы, но остался
Чалов ? под вопросом. работают над продлением
Караскаль ? Под вопросом

Пока все последовательно. Продления - Распродажа (по деньгам вполне эффективная, и всех по кому вопросы достаточно долго были, если парни хотят попробовать себя в другой лиге, смысл их насиловать и генерировать напряг каждое трансферное окно) - покупка. Напокупать игроков при невозможности продать тех кто был под вопросом - это схема не по бюджетным возможностям ЦСКА, очевидно...
В прошлом году достаточно неплохо поработали на рынке, рано пока ещё клеймить Бабая
+5
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Сергей Галынский
А Кузяев все размышляет?
+3
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Anton Solovyev
Объективно говоря, зайнудтинов был пожарником, в плане человек затыкал дыры в составе. В этом плане он был разносторонне полезен. Но игроком старта, когда все живы здоровы, он не был. По сути игрок ротации. Так что за 6 млн за него это очень хорошие деньги и конечно не стоило отказываться. Другое дело, то что нужно брать уже игроков на конкретные позиции, иначе будет дыры затыкать ДЮСШ, что вряд ли будет успешно.
+3
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Marina_Greta
И кем играть будем? Давайте ещё отпустим Чалова, Карраскаля, Дивеевеа , Виллиана... и пионер отрядом будем играть...
+5
-3
+2
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sancho81
Нормальный трансфер за адекватные деньги. Бахе удачи!
+3
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Юрий Хромов
Ответ VinniHok
Че за распродажа? Мы там к стыкам готовимся что ли?!
Скорее всего к стыкам
+2
0
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Marina_Greta
Ответ Кирилл
Прошлый сезон, по сути, тоже начинали «пионер отрядом» - на скамейке была сплошная молодежка. Но под конец ТО закупились и провели отличный сезон. Надо ждать конца лета и уже тогда размышлять обо всем.
Так-то оно так... но ведь и сезон начать хорошо тоже крайне важно.. а учитывая, чтот пока только на выход трансферы, создаётся некое волнение относительно результатов. Поживём - увидим, я очень надеюсь, все будет хорошо, впринципе Леонорыч всегда находил выход из сложных ситуаций)
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Олег Елфутин
6 лямов то не плохо, только кто играть то будет ???
Штук 13 деревянных оставят - хватит на 2 замены, ну а ежели вдруг травма - молодёжка есть
+2
0
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k_terekhov
Ответ Sajres_Smit
Это да. А вдруг зимой или весной нас вертают взад-назад в УЕФА и оказывается, что до зимы чемпионат был бессмысленный, а под конец возымел смысл. Такое возможно? Да, хоть и с низкой вероятностью.
Если зимо й/весной вернут в УЕФА, то этот чемпионат в любом случае без еврокубков, так как наши места уже отдали на этот сезон другим лигам.

А вот со след да, будут разыгрываться места. Но опять же надо смотреть, где будет Россия в рейтинге и как очки считать будут. Может, за это время улетим куда-то к Андорре и будет у нас 1 клуб в Еврокубках))
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Marina_Greta
Ответ Алексей Иванов
Ленорыча задвинули
Именно поэтому такой бардак, а Медина в Спартак уходит... Уверена, он бы такого не допустил.
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
Пионер - отряд был в Спартаке при Федотове ещё до Вашего рождения )))
Привет! 😊
Блин, жалею, что футбол стала смотреть с 2008 года... зато потом 4 года плотного изучения чтения, я поняла, футбол - это жизнь)

А так, знаете, очень очень пока расстраивает политика нашего клуба в отношении игроков и укрепления... 😞🤦‍♀️
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За наш футбол!
Ничего.,у вас еще наш Ваня Обляков, верный вам, остался!
Он не подведет!
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Alex Alex
Мог бы в Топ5 уехать лучше
без шуток
по уровню один из лучших
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