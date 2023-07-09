ЦСКА получит 6 млн евро и бонусы за Зайнутдинова от «Бешикташа». О трансфере договорились (Fotomaç)
Бахтиер Зайнутдинов перейдет в «Бешикташ» из ЦСКА.
Как утверждает турецкая газета Fotomaç, «Бешикташ» достиг принципиальной договоренности с ЦСКА о трансфере полузащитника за 6 миллионов евро и бонусы. Зайнутдинов подпишет 3-летний контракт с турецким клубом.
Ранее ЦСКА отказался продать Бахтиера в «Бешикташ» за 3+3 млн евро.
Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место легионера. С нового сезона футболисты с гражданством Казахстана не будут считаться легионерами в турецком чемпионате.
В минувшем сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел 27 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно найти здесь.
Что касается перспектив в чемпионате, то вообще какая разница? Чемпионами бы не стали даже с Бахой, Мединой и Марио. А кроме первого места больше по сути никакого нет. Как Смолов правильно сказал: наш чемпионат - борьба за право не вылететь в ФНЛ сейчас.
В данном случае все в выигрыше. Цена неплохая и перспективы у Бахи уехать в условную Серию А.
Баха - слухи с зимы постоянные, в итоге обменяли
Марио - были сомнения в его необходимости, кроме мотивационной составляющей
Дивей + слухи были, но остался
Мойзес + были вопросы, но остался
Чалов ? под вопросом. работают над продлением
Караскаль ? Под вопросом
Пока все последовательно. Продления - Распродажа (по деньгам вполне эффективная, и всех по кому вопросы достаточно долго были, если парни хотят попробовать себя в другой лиге, смысл их насиловать и генерировать напряг каждое трансферное окно) - покупка. Напокупать игроков при невозможности продать тех кто был под вопросом - это схема не по бюджетным возможностям ЦСКА, очевидно...
В прошлом году достаточно неплохо поработали на рынке, рано пока ещё клеймить Бабая
Штук 13 деревянных оставят - хватит на 2 замены, ну а ежели вдруг травма - молодёжка есть
А вот со след да, будут разыгрываться места. Но опять же надо смотреть, где будет Россия в рейтинге и как очки считать будут. Может, за это время улетим куда-то к Андорре и будет у нас 1 клуб в Еврокубках))
Блин, жалею, что футбол стала смотреть с 2008 года... зато потом 4 года плотного изучения чтения, я поняла, футбол - это жизнь)
А так, знаете, очень очень пока расстраивает политика нашего клуба в отношении игроков и укрепления... 😞🤦♀️
Он не подведет!
без шуток
по уровню один из лучших