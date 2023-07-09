ЦСКА получит 6 млн евро и бонусы за Зайнутдинова от «Бешикташа». О трансфере договорились (Fotomaç)

Бахтиер Зайнутдинов перейдет в «Бешикташ» из ЦСКА.

Как утверждает турецкая газета Fotomaç, «Бешикташ» достиг принципиальной договоренности с ЦСКА о трансфере полузащитника за 6 миллионов евро и бонусы. Зайнутдинов подпишет 3-летний контракт с турецким клубом.

Ранее ЦСКА отказался продать в «Бешикташ» за 3+3 млн евро.

Зайнутдинов сможет выступать за « », не занимая место легионера. С нового сезона футболисты с гражданством Казахстана не будут считаться легионерами в турецком чемпионате.

В минувшем сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел 27 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно найти здесь.