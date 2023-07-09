Роман Канцеров поделился мнением о минусах США.

18-летний нападающий системы « » присутствовал на церемонии драфта в Нэшвилле. Хоккеиста выбрал «Чикаго» под 44-м номером во втором раунде.

– Ты впервые был в Америке?

– Да.

– И как тебе страна?

– На самом деле – классно. В Нью-Йорке есть красивые места. Там есть на что посмотреть.

Успели посетить Статую Свободы и Таймс-сквер. Посмотрели на город сверху с башни Top of the Rock. Прогулялись по Центральному парку.

Но не могу сказать, что там все идеально.

Американцы строят из себя крутых, но у них тоже есть свои неприятные моменты в виде грязных улиц, где воняет веществами, которые запрещены у нас в стране. А там они легализованы.

– И метро в Нью-Йорке грязное.

– Да, я там крысу видел. Двоякое в общем ощущение.

Но мне все равно понравилось, несмотря на эти минусы. Считаю, что я не зря съездил. Там много красивых мест. Магазины работают, все есть. Много всего купили, – сказал .