«Не скажу, что в США все идеально. Строят крутых из себя, но есть неприятные моменты – грязные улицы, видел крысу в метро». Форвард «Магнитки» Канцеров о стране

Теги Металлург Мг НХЛ КХЛ Роман Канцеров Хоккей

Роман Канцеров поделился мнением о минусах США.

18-летний нападающий системы «Металлурга» присутствовал на церемонии драфта НХЛ в Нэшвилле. Хоккеиста выбрал «Чикаго» под 44-м номером во втором раунде.

– Ты впервые был в Америке?

– Да.

– И как тебе страна?

– На самом деле – классно. В Нью-Йорке есть красивые места. Там есть на что посмотреть.

Успели посетить Статую Свободы и Таймс-сквер. Посмотрели на город сверху с башни Top of the Rock. Прогулялись по Центральному парку.

Но не могу сказать, что там все идеально.

Американцы строят из себя крутых, но у них тоже есть свои неприятные моменты в виде грязных улиц, где воняет веществами, которые запрещены у нас в стране. А там они легализованы.

– И метро в Нью-Йорке грязное.

– Да, я там крысу видел. Двоякое в общем ощущение.

Но мне все равно понравилось, несмотря на эти минусы. Считаю, что я не зря съездил. Там много красивых мест. Магазины работают, все есть. Много всего купили, – сказал Роман Канцеров.

67 комментариев

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Антон
В Магнитогорске получше метро, это правда. Ни крыс, ни вони.
+108
-11
+97
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FCB1991
Ответ Антон
В Магнитогорске получше метро, это правда. Ни крыс, ни вони.
Ни метро.
+93
-6
+87
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Куприн
Откуда он знает запах запрещенных веществ?
+52
-5
+47
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Forza
Что значит строят из себя? Кто строит? Люди везде одинаковые абсолютно. Нету идеальных стран. Что в США бедные люди винят свое правительство в своих бедах, что в России в своих бедах винят правительство США
+49
-7
+42
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PuRGeN
Ответ FCB1991
Ни метро.
Ни веществ )
+31
-1
+30
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Hola Hola
Так и нет идеальных стран, все населены людьми с присущими им пороками, а не эльфами. Но США это в масштабе планеты, примерно как Москва в России. Там сходятся все финансовые потоки, соответственно и возможностей там больше, и жизнь кучерявее в общем и целом. Ну, а г...но везде можно найти. Как и цветочки.
+20
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brig_Mercury
-Я гулял. Я в Америке первый раз.
я же не знаю, что у вас не везде можно ходить?
У нас вот везде можно.
Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел.
Около бара какого-то они начали приставать.
Я не заходил даже. А я же не понимаю, что они говорят.
Ну начали толкаться, смеяться, ножиком угрожать... деньги отняли.
-Там есть красивые дома?
+20
-4
+16
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Любитель побеждать
Ответ Антон
В Магнитогорске получше метро, это правда. Ни крыс, ни вони.
То есть, великие штаты не могут иметь минусов?))) А НЙ с Магнитогорском только дурак будет сравнивать.
+15
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+9
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Олег Бойко
Ответ Splin
а в чем он неправ?
Не берусь судить!
Но люди которые идеализируют забугор...и не видят реальный Мир, скорее всего там не бывали. И любую критику тех мест воспринимают как провластный голос). Привыкли судить по открыткам, фильмам и сюжетам блоггеров типа дудей.
Есть там, что и посмотреть, и побывать где! Но не так все идеально как рисуют. И здесь парень хоккеист полностью прав. У нас явно не хуже, а есть где и лучше.
+15
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+8
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dmitriy1981
Ответ Антон
В Магнитогорске получше метро, это правда. Ни крыс, ни вони.
Смешно пошутил. А теперь расскажи, зачем в городе с населением 400 тысяч метро.
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AERN
Ответ Мистер Уайт
Человек увидел одну крысу, а подано так, словно в метро полчища крыс. К тому же ему там понравилось. В общем, статья попахивает соловьёвщиной.
Думаешь во всей америке только одна крыса живет?
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Геннадий Тимченко
забавно... рассказывает про вещества и в следующем предложении, что много чего накупили🤣
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Latenight Radio
Ответ AERN
Думаешь во всей америке только одна крыса живет?
И она была специально подброшена Канцерову нашими агентами, чтобы испортить впечатление от Нью-Йорка.
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Andrew'
Наглядный пример, когда заголовок вырван из контекста
+6
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Splin
Ответ Sergi Barjuan
Сказочный....
а в чем он неправ?
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Hola Hola
Ответ Антон
В Магнитогорске получше метро, это правда. Ни крыс, ни вони.
Счас бы провинциальный районный центр с одной из финансовых столиц мира сравнивать. Очень умно.
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Ewgen
Делать вывод об Америке по Нью-Йорку не совсем правильно, все-таки. Огромный мегаполис, куча турисов, эмигрантов, беженцев, большое скопление людей, конечно там будет грязно.

Вообще же, о стране нужно судить по провинции. В развитых странах чем дальше от центра, тем чище. В бедных же наоборот вылизан центр, а окраина убита, что неудивительно, ведь начальство по окраинам не ездит.

Если вы приезжаете, скажем, в Германию, то лучше посещать не Берлин, Кельн или Мюнхен, которые давно уже растворились в новых постройках и людских потоках, а маленькие баварские деревушки с симпатичными домиками и идеально чистыми улочками. Аромат Франции можно в полной мере ощутить лишь в тихих городках Прованса или Эльзаса, ну а Штаты лучше исследовать вдали от суеты, проезжая по уютным авеню и наслаждаясь красивыми одноэтажными домиками с ухоженными газонами.
+6
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Александр Богомолов
Ответ Антон
В Магнитогорске получше метро, это правда. Ни крыс, ни вони.
Если говорить про метро, То тут да, нью йоркское сильно хуже московского. В Вашингтоне метро тоже так себе , ещё и дорогущее
+5
0
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Вечно в бане
Ответ Hola Hola
Налетели спортсовские защитники американского образа жизни с ядовитыми комментариями. Но по сути, ничего особенного он не сказал. Заметил негативные моменты, оценил позитивные. Сказал, что понравилось. Что здесь такого?
Да все по делу сказал, просто очень странная фраза про «строят из себя крутых». Не очень понятно, кто конкретно строит, и как вообще крыса в метро эту эфемерную «крутость» опровергает.
+4
-1
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Hola Hola
Налетели спортсовские защитники американского образа жизни с ядовитыми комментариями. Но по сути, ничего особенного он не сказал. Заметил негативные моменты, оценил позитивные. Сказал, что понравилось. Что здесь такого?
+8
-5
+3
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Давай Так
этот зумер сломался.
+3
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Ты уже знаешь, как пахнут запрещенные? Интересно.
Можно подумать, что в России улицы чистые и блестят. Нет идеальной страны
+3
-1
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Ola BP
Ответ Куприн
Откуда он знает запах запрещенных веществ?
Я никогда не курил траву, но её запах сразу понимаю)
+2
0
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Иван Иванов
Это ещё с совка пошло - говорить -"зато у нас метро самое красивое, а у вас негров вешают!")))
+2
0
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Splin
Ответ Pikachu Pikachu
Ну в США действительно очень большое расслоение общества.
оно везде такое
+1
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