«Не скажу, что в США все идеально. Строят крутых из себя, но есть неприятные моменты – грязные улицы, видел крысу в метро». Форвард «Магнитки» Канцеров о стране
Роман Канцеров поделился мнением о минусах США.
18-летний нападающий системы «Металлурга» присутствовал на церемонии драфта НХЛ в Нэшвилле. Хоккеиста выбрал «Чикаго» под 44-м номером во втором раунде.
– Ты впервые был в Америке?
– Да.
– И как тебе страна?
– На самом деле – классно. В Нью-Йорке есть красивые места. Там есть на что посмотреть.
Успели посетить Статую Свободы и Таймс-сквер. Посмотрели на город сверху с башни Top of the Rock. Прогулялись по Центральному парку.
Но не могу сказать, что там все идеально.
Американцы строят из себя крутых, но у них тоже есть свои неприятные моменты в виде грязных улиц, где воняет веществами, которые запрещены у нас в стране. А там они легализованы.
– И метро в Нью-Йорке грязное.
– Да, я там крысу видел. Двоякое в общем ощущение.
Но мне все равно понравилось, несмотря на эти минусы. Считаю, что я не зря съездил. Там много красивых мест. Магазины работают, все есть. Много всего купили, – сказал Роман Канцеров.
я же не знаю, что у вас не везде можно ходить?
У нас вот везде можно.
Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел.
Около бара какого-то они начали приставать.
Я не заходил даже. А я же не понимаю, что они говорят.
Ну начали толкаться, смеяться, ножиком угрожать... деньги отняли.
-Там есть красивые дома?
Но люди которые идеализируют забугор...и не видят реальный Мир, скорее всего там не бывали. И любую критику тех мест воспринимают как провластный голос). Привыкли судить по открыткам, фильмам и сюжетам блоггеров типа дудей.
Есть там, что и посмотреть, и побывать где! Но не так все идеально как рисуют. И здесь парень хоккеист полностью прав. У нас явно не хуже, а есть где и лучше.
Вообще же, о стране нужно судить по провинции. В развитых странах чем дальше от центра, тем чище. В бедных же наоборот вылизан центр, а окраина убита, что неудивительно, ведь начальство по окраинам не ездит.
Если вы приезжаете, скажем, в Германию, то лучше посещать не Берлин, Кельн или Мюнхен, которые давно уже растворились в новых постройках и людских потоках, а маленькие баварские деревушки с симпатичными домиками и идеально чистыми улочками. Аромат Франции можно в полной мере ощутить лишь в тихих городках Прованса или Эльзаса, ну а Штаты лучше исследовать вдали от суеты, проезжая по уютным авеню и наслаждаясь красивыми одноэтажными домиками с ухоженными газонами.
Можно подумать, что в России улицы чистые и блестят. Нет идеальной страны