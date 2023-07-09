Клаудиньо травмировал колено в игре с «Фенербахче». Матч «Зенита» за Суперкубок России – 15 июля
Клаудиньо из-за повреждения не доиграл матч «Зенита» с «Фенербахче».
Полузащитник петербуржцев на 12-й минуте матча Кубка Pari Премьер упал на газон после борьбы за мяч с двумя футболистами турецкой команды.
После оказания медицинской помощи он смог продолжить игру, но на 23-й минуте просигнализировал тренерскому штабу о необходимости замены из-за повреждения правого колена и лег на газон.
Вместо бразильца на поле вышел Дмитрий Васильев.
15 июля «Зениту» предстоит матч против ЦСКА за Olimpbet Суперкубок России.
Со статистикой выступлений Клаудиньо можно ознакомиться здесь.
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