Клаудиньо травмировал колено в игре с «Фенербахче». Матч «Зенита» за Суперкубок России – 15 июля

Теги ЦСКА Зенит Фенербахче высшая лига Турция травмы OLIMPBET Суперкубок России Клаудиньо Кубок PARI Премьер Здоровье Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Клаудиньо из-за повреждения не доиграл матч «Зенита» с «Фенербахче».

Полузащитник петербуржцев на 12-й минуте матча Кубка Pari Премьер упал на газон после борьбы за мяч с двумя футболистами турецкой команды.

После оказания медицинской помощи он смог продолжить игру, но на 23-й минуте просигнализировал тренерскому штабу о необходимости замены из-за повреждения правого колена и лег на газон.

Вместо бразильца на поле вышел Дмитрий Васильев.

15 июля «Зениту» предстоит матч против ЦСКА за Olimpbet Суперкубок России.

Со статистикой выступлений Клаудиньо можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Buharoid
Считаю, это повод купить еще трех бразильцев на всякий случай.
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Винтовка_Латыпова
Семак уже высказался о том, что календарь плохой?
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Лёшик07
Ответ Buharoid
Считаю, это повод купить еще трех бразильцев на всякий случай.
А ты смекалистый
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jabbatut
Ответ Виктор
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Алексей Матыгин
надо больше бразильцев!
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Спартак Гордость России
Пхахахаха
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ТрактоПоктер
Ответ Buharoid
Считаю, это повод купить еще трех бразильцев на всякий случай.
Специально для тебя можно и шестерых купить!
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EnzO
Ответ Винтовка_Латыпова
Семак уже высказался о том, что календарь плохой?
Высказался о том, что Фенербахче плохой)))
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Hipper
Ответ jabbatut
заплачь
Какой доминатор, офигеть
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OldRedWhite
Ответ Виктор
Судя по за головку, Клауд сам себя два раза в колено ударил. Клоуны.
Касательно за головку - это скорее про Дзюбу !
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ZarvuR2020
Надеюсь, ничего серьёзного
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Spuki _Plai
Надеюсь просто ушиб. Здоровья Клаудиньо !! В матче с конями он нам нужен на все 100% !!
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Максим Попов
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Петроград
Ответ Buharoid
Считаю, это повод купить еще трех бразильцев на всякий случай.
Только если на пенсии московских бабушек
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Виктор
Ответ Винтовка_Латыпова
Семак уже высказался о том, что календарь плохой?
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